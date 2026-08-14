Explained: चीन-पाकिस्तान की नई जुगलबंदी, भारत के सामने नई चुनौती... क्या है पूरी रणनीति?

भारत और पाकिस्तान की कहानी अब केवल दो देशों की कहानी नहीं रह गई है. इसके साथ चीन, अमेरिका और रूस जैसे बड़े वैश्विक शक्तिकेंद्र भी जुड़े हुए हैं.पाकिस्तान का चीन के साथ गहरा रणनीतिक संबंध उसे बीजिंग के करीब रखता है. भारत दूसरी तरफ अमेरिका के साथ तेजी से रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहा है.

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सीमा पार आतंकवाद भारत की सुरक्षा नीति में लंबे समय से केंद्रीय मुद्दा रहा है. (AI जेनरेटेड)

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए 4 प्रमुख युद्ध

1971 की जंग पूर्वी पाकिस्तान का संकट था

1999 में भारतीय सेना ने कारगिल में पाक को चटाई धूल

2025 में पहलगाम अटैक का ऑपरेशन सिंदूर से लिया बदला

भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए. लेकिन, दोनों अलग-अलग दिनों में अपनी आजादी का जश्न मनाते हैं. भारत 15 अगस्त को 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. पाकिस्तान में 14 अगस्त को जश्न-ए-आजादी हो चुकी है. दोनों मुल्कों के रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है. 1947 के बंटवारे से शुरू हुई तल्खी, जम्मू-कश्मीर विवाद, सीमा पार आतंकवाद और समय-समय पर होने वाली सैन्य झड़पों ने दोनों देशों की जनता के बीच भी गहरा अविश्वास पैदा किया है. अब इस पुरानी दुश्मनी के बीच दक्षिण एशिया की भू-राजनीति तेजी से बदल रही है.

एक तरफ भारत अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को लगातार मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा गहरी दिखाई दे रही है. इस बीच भारत अपने दोस्त रूस के साथ पुराने रणनीतिक रिश्ते को भी बनाए हुए है.

आइए समझते हैं पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी के बाद दुनिया की तस्वीर कैसे बदली? चीन क्यों पाकिस्तान का साथ देता है? इससे भारत सामने कौन-कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं:-

अमेरिकी थिंक टैंक और फैक्ट टैंक प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) के अगस्त 2026 के सर्वे से इस बदलती तस्वीर की एक अहम झलक मिलती है. सर्वे के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान की जनता के बीच एक-दूसरे को लेकर नेगेटिव अप्रोच अब भी बेहद मजबूत है. 78% भारतीयों की पाकिस्तान के प्रति प्रतिकूल राय है. वहीं, पाकिस्तान में चीन को लेकर बेहद पॉजिटिव अप्रोच दिखाई देता है. 90% पाकिस्तानी चीन को पसंद करते हैं. 75% पाकिस्तानियों ने चीन को अपने देश का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी माना.

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भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे को खतरा क्यों मानते हैं?

भारत-पाकिस्तान संबंधों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि दोनों देशों के बीच विवाद सिर्फ सरकारों के स्तर तक सीमित नहीं रहे. दशकों से चले आ रहे संघर्ष और सुरक्षा घटनाओं ने आम लोगों की सोच को भी प्रभावित किया है.

भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा तथा जम्मू-कश्मीर भारत-पाकिस्तान संबंधों के प्रमुख मुद्दे हैं. पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी जम्मू-कश्मीर को दोनों देशों के रिश्तों का मुख्य विवाद बताता है. इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है.

Pew के 2025 सर्वे में 41% भारतीयों ने पाकिस्तान को अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था. यह सर्वे 2025 के भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष से पहले किया गया था. यानी बाद की घटनाओं से पहले ही भारतीय समाज में पाकिस्तान को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता काफी गहरी थी.

2026 के सर्वे में यह आंकड़ा और बढ़कर 54% तक पहुंच गया. इसका मतलब है कि भारत में पाकिस्तान को लेकर नेगेटिव अप्रोच सिर्फ किसी एक घटना की वजह से नहीं बनी है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चले आ रहे सुरक्षा विवादों और आतंकवाद का इतिहास है.

78% भारतीयों की पाकिस्तान पर नेगेटिव राय

Pew Research Center के अगस्त 2026 के सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि भारत में पाकिस्तान को लेकर नेगेटिव सोच बेहद मजबूत बनी हुई है. 78% भारतीयों ने पाकिस्तान के प्रति प्रतिकूल राय जताई. सर्वे ने यह भी दिखाया कि पिछले एक दशक से ज्यादा समय में पाकिस्तान को लेकर भारतीयों की नकारात्मक धारणा लगातार बनी हुई है.

इसके पीछे कई कारण हैं. सीमा पार आतंकवाद भारत की सुरक्षा नीति में लंबे समय से केंद्रीय मुद्दा रहा है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर विवाद और दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव ने भी स्थिति को सामान्य होने नहीं दिया.

अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को लेकर अपनी चिंता दोहराई. इसके बाद मई 2025 में दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव ने रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिया. भारत और पाकिस्तान ने उस संघर्ष और उसके कारणों को लेकर बिल्कुल अलग-अलग दावे किए. यही वजह है कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की बातचीत शुरू होने पर भी जनता के स्तर पर भरोसा कायम करना आसान नहीं है.

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पाकिस्तान में चीन की लोकप्रियता क्यों इतनी ज्यादा?

जहां भारत में चीन को लेकर सुरक्षा चिंताएं हैं, वहीं पाकिस्तान में चीन की छवि बिल्कुल अलग है. Pew के मुताबिक 90% पाकिस्तानियों की चीन के प्रति पॉजिटिव सोच है. इतना ही नहीं, 75% पाकिस्तानियों ने चीन को अपने देश का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बताया.

इसका एक बड़ा कारण दोनों देशों की लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी है. पाकिस्तान और चीन के रिश्ते रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और विकास जैसे कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं.

पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इस रिश्ते को ‘ऑल-वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप’ के तौर पर पेश करता है. दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के अलावा आर्थिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाई है.

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC इस साझेदारी का सबसे प्रमुख उदाहरण है. पाकिस्तान इसे कनेक्टिविटी, औद्योगीकरण और विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना के तौर पर देखता है.

इसलिए पाकिस्तान की जनता के बीच चीन की छवि केवल एक विदेशी देश के तौर पर नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार के रूप में बनी है.

भारत में चीन की तस्वीर क्यों अलग है?

भारत में चीन की तस्वीर पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है. Pew के मुताबिक, 21% भारतीयों ने चीन को अपने देश के लिए सबसे बड़ा भू-राजनीतिक खतरा बताया. इसका सबसे बड़ा कारण भारत-चीन सीमा विवाद और सुरक्षा संबंधी तनाव हैं. 2020 के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव ने दोनों देशों के रिश्तों को गहराई से प्रभावित किया. भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में भी सीमा पर शांति और स्थिरता को द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है.

इसका असर जनता की धारणा पर भी पड़ा है. भारत के लिए चीन एक साथ आर्थिक साझेदार, रणनीतिक प्रतिस्पर्धी और सुरक्षा चुनौती—तीनों रूपों में मौजूद है. यही कारण है कि पाकिस्तान में जहां चीन की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, वहीं भारत में चीन को लेकर भरोसा काफी सीमित है.

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भारत के लिए रूस अब भी क्यों अहम?

भारत की विदेश नीति को सिर्फ अमेरिका के साथ बढ़ती दोस्ती के आधार पर समझना सही नहीं होगा. भारत रूस के साथ अपने पुराने और व्यापक रणनीतिक संबंधों को भी कायम रखे हुए है.

विदेश मंत्रालय रूस को भारत का ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनर’ बताता है. दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के अलावा एनर्जी, न्यूक्लियर टेकनीक, स्पेस, साइंस और इंवेस्टमेंट जैसे क्षेत्रों में सहयोग है.

दिसंबर 2025 में हुए भारत-रूस एनुअल समिट में दोनों देशों ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया. हाइटेक डिफेंस टेकनीक,एनर्जी, इंवेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात भी सामने आई.

अमेरिका के साथ भी गहरे हो रहे रिश्ते

दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी भारत की साझेदारी तेजी से मजबूत हुई है. अमेरिका भारत के साथ डिफेंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है. दोनों देश अपने संबंधों को ‘कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ के रूप में देखते हैं. यानी भारत की रणनीति किसी एक देश पर निर्भर रहने की नहीं है. वह रूस के साथ पुराने संबंधों को बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहा है.

क्या दक्षिण एशिया दो गुटों में बंट रहा है?

पहली नजर में तस्वीर कुछ ऐसी लग सकती है. एक तरफ भारत और अमेरिका, दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन. लेकिन इसे सीधे तौर पर दो सैन्य गुटों में बंटवारा कहना जल्दबाजी होगी. भारत आधिकारिक रूप से किसी बड़े सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है. उसकी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता और अलग-अलग देशों के साथ अपने हितों के आधार पर संबंध रखने पर जोर रहा है. रूस के साथ करीबी संबंध इसका उदाहरण हैं.इसलिए दक्षिण एशिया में मौजूदा स्थिति को ‘दो गुटों की लड़ाई’ के बजाय बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा.

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क्या भारत-पाकिस्तान रिश्ते कभी सुधर सकते हैं?

तनाव और नकारात्मक जनमत के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. Pew के आंकड़े बताते हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है. 54% भारतीय पाकिस्तान को अपने देश का सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, जबकि 75% पाकिस्तानी चीन को अपना सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी मानते हैं.

इस तरह की परिस्थितियों में अचानक दोस्ती की उम्मीद करना मुश्किल है. अगर कभी रिश्तों में सुधार आता भी है तो वह धीरे-धीरे होगा. पहले तनाव कम होगा, फिर बातचीत के चैनल मजबूत होंगे.

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