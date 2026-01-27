Hindi Explainer

India Eu Free Trade Agreement Mothers Of All Deals Us Donald Trump Disadvantage New World Order

भारत के लिए इतना अहम क्यों है मदर ऑफ ऑल डील्स, इससे US को कितना नुकसान? समझिए कैसे बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. EU दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. दोनों मिलकर ग्लोबल GDP का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं. ऐसे में ये डील नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करेगी.

EU की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (R) और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा (L) ने हैदराबाद हाउस में PM मोदी के साथ मुलाकात की.

अमेरिका के बढ़ते दबाव और डोनाल्ड ट्रंप के भारी-भरकम टैरिफ लगाने से भारत को इंटरनेशनल बिजनेस में करीब 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था. अब भारत ने ऐसा काम कर दिखाया है, जिसकी एक सिर्फ एक डील से ही इस पूरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी. साथ में अमेरिका से हुए नुकसान के मुकाबले 10 गुना ज्‍यादा कमाई भी कर लेगा. दरअसल, यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद आखिकार मंगलवार (27 जनवरी) को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) हो गया है. भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने 16वें भारत-EU समिट के दौरान इसका ऐलान किया.

भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. EU दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. दोनों मिलकर ग्लोबल GDP का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं. इसलिए इस डील को अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट माना जा रहा है. यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन ने इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा है. क्योंकि, इस एक डील से ही भारत की पहुंच EU के 27 देशों तक हो जाएगी.

आइए समझते हैं भारत के लिए इतना अहम कैसे है मदर्स ऑफ ऑल डील्स? इससे US और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप को कितना नुकसान? इस डील से कैसे बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर:-

पहले FTA के बारे में जानिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को करारा जवाब देते हुए यूरोपियन यूनियन और भारत ने ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ किया है.

यह समझौता भारत से EU को जाने वाले लगभग 99% एक्सपोर्ट (निर्यात) और EU से भारत आने वाले 97% से ज्यादा एक्सपोर्ट को कवर करता है.

इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है. इससे 2 अरब लोगों का एक फ्री ट्रेड एरिया बनेगा. इससे दोनों पक्षों को फायदा पहुंचेगा.

इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा. यानी भारत में लग्जरी कारें सस्ती हो जाएंगी.

इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो जाएगा. यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है. इसे घटाकर 20–30% किया जाएगा.

इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कह रहे?

बीते 4 साल में भारत ने 37 विकसित देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं. यह भारत का PM मोदी के नेतृत्व में आठवां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. इस समझौते को EU की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन ने ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा है. इसकी 2 वजहे हैं:-

पहली वजह: इस एक डील से ही भारत को यूरोप के 27 देशों में बिना टैरिफ के कारोबार करने की परमिशन मिल जाएगी.

दूसरी वजह: EU में भारत का निवेश अब करीब 40 अरब यूरो (4 लाख 36 हजार करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है. आज भारत और यूरोप की कंपनियां रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस जैसे हर क्षेत्र में मिलकर काम कर रही हैं.

FTA से भारत को क्या फायदा?

इस डील से भारतीय कपड़े, जूते और लेदर प्रोडक्ट्स पर लगने वाली 10% ड्यूटी कम या खत्म हो जाएगी.

फ्रांस, जर्मनी जैसे EU देश भारत में डिफेंस फैक्ट्रियां लगा सकते हैं. इससे भारतीय हथियार कंपनियों को EU के डिफेंस फंड्स तक पहुंच मिल सकती है.

फार्मा और केमिकल सेक्टर में भारत का व्यापार हर साल 20–30% तक बढ़ जाएगा.

डील से भारत को यूरोप के कार्बन टैक्स से राहत मिलने की उम्मीद है.

इस डील से यूरोप को क्या फायदे?

यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है. इससे भारत में यूरोपियन शराब सस्ती मिलेगी.

BMW, मर्सिडीज, पॉर्श जैसी यूरोपीय प्रीमियम कार कंपनियों के लिए भारत में बिक्री आसान होगी.अभी इन कारों पर

110% टैक्स लगता है. आगे जाकर इन कारों के लिए 10% तक टैक्स लगाया जा सकता है.

इस डील से यूरोप की IT, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम और बिजनेस सर्विस कंपनियों को भारत में ज्यादा काम मिलेगा.

अमेरिका को कितना नुकसान?

भारत-EU डील से अमेरिका को अपना बड़ा बाजार छूटता दिख रहा है.

इस डील से रूस को अप्रत्यक्ष फायदा होगा. इससे यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस को फंडिंग मिलेगी. रूस इसे अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है.

ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है.इस डील का असर अमेरिकी उत्पादों पर पड़ सकता है. भारत में अमेरिकी उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं.

EU के साथ भारत की डील से यूरोपीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है.

भारत-EU डील से अमेरिका का व्यापारिक घाटा बढ़ सकता है, क्योंकि भारत यूरोपीय उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा.

कैसे बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर?

EU दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है. भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है. ऐसे में दोनों साथ आएंगे, तो 200 करोड़ लोगों का बाजार बनेगा. यानी ये डील दुनिया की 25% GDP को कवर करेगी.

दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का बॉस बनने की कोशिश में हैं. उनकी एक्सट्रा प्रेशर वाली पॉलिसी कई देशों पर भारी पड़ रही है. चीन और रूस भी महत्वाकांक्षी स्ट्रैटजी अपनाते हैं. लिहाजा ये देश अमेरिका, चीन और रूस का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं.

ऐसे में यह डील भारत को चीन की जगह बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है. इससे यूरोप के साथ व्यापार तेजी से बढ़ेगा. जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन भी वर्ल्ड ऑर्डर में आ सकते हैं.

ये डील भारत को इसी तीसरे ध्रुव के रूप में मजबूती देगा. इंडो-पैसिफिक में चीन पर निर्भरता को कम करेगा.

भारत-EU डील की चुनौतियां

शराब और लग्जरी कारों पर टैक्स कम हुआ, तो भारत की घरेलू कंपनियों को विदेशी ब्रांड्स से कड़ी टक्कर मिलेगी.यूरोप के सख्त नियमों की वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाएगी.

डील में पेटेंट नियम सख्त हुए तो कुछ जरूरी दवाइयां महंगी हो सकती हैं.

इस डील से छोटे उद्योगों को मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है.

वहीं, यूरोप की कुछ लोकल इंडस्ट्री कमजोर पड़ सकती है. यूरोपीय कंपनियों को भारत के नियमों और लोकल शर्तों के हिसाब से ढलना पड़ेगा. इससे जाहिर तौर पर लागत में इजाफा होगा.

भारत के साथ व्यापार बढ़ने से EU की कुछ कंपनियों की चीन जैसे मार्केट पर निर्भरता घटेगी.

