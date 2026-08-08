रूस से गैस खरीदने की तैयारी में भारत! क्या सस्ती होगी CNG-PNG, जानिए पूरा प्लान | EXPAINED

भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से LNG आयात के विकल्प तलाश रहा है. इससे ऊर्जा स्रोतों में विविधता आने के साथ आपूर्ति सुरक्षा मजबूत हो सकती है.

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आर्कटिक से भारत आएगी रूसी गैस? (image AI)

भारत रूस से LNG आयात के विकल्पों पर चर्चा कर रहा है.

रूसी गैस से भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता आ सकती है.

आर्कटिक LNG और नॉर्दर्न सी रूट नए आपूर्ति विकल्प खोल सकते हैं.

हालांकि प्रतिबंध, कीमत और भू-राजनीतिक जोखिम बड़ी चुनौतियां हैं.

भारत रूस गैस आयात के जरिए ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और आपूर्ति के स्रोतों को विविध बनाने के लिए रूस से प्राकृतिक गैस आयात करने के विकल्पों पर चर्चा कर रहा है. वैश्विक ऊर्जा मार्गों में बदलाव और आर्कटिक क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग बढ़ने के बीच यह कदम ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. रूस एलएनजी निर्यात की संभावना देख रहा है, जबकि भारत अपनी बढ़ती गैस मांग को पूरा करना चाहता है.

भारत को क्या फायदा होगा?

भारत का मकसद साफ है—ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना. फिलहाल देश ज्यादातर कुछ खास आपूर्तिकर्ताओं और मार्गों पर निर्भर है. रूस से गैस आने से आपूर्ति के स्रोत बढ़ेंगे. इससे वैश्विक व्यवधानों से बचाव आसान होगा. देश में गैस की मांग बढ़ रही है. यह उर्वरक संयंत्रों, विनिर्माण, परिवहन और अन्य उद्योगों के लिए जरूरी है. सरकार प्राकृतिक गैस को संक्रमणकालीन ईंधन मानती है—खाना पकाने, परिवहन और उद्योगों के लिए. पाइपलाइन, पीएनजी और सिटी गैस नेटवर्क का विस्तार भी हो रहा है. टाइम्स नाउ के मुताबिक, रशिया आर्कटिक क्षेत्र से भी एलएनजी की पेशकश कर रहा है. भारत वहां के तेल-गैस क्षेत्रों में भागीदारी रखता है और आर्कटिक सहयोग बढ़ा रहा है. इससे नई आपूर्ति मार्ग खुल सकते हैं.

ऊर्जा सुरक्षा और गैस कीमतों पर असर कैसे पड़ेगा?

रूसी गैस भारत के लिए एक बड़ा अतिरिक्त स्रोत बन सकती है. सीमित आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटेगी. वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी. बढ़ती गैस मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी. ज्यादा आपूर्तिकर्ताओं से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे आयात लागत पर दबाव बन सकता है. सस्ती गैस उद्योगों को फायदा पहुंचाएगी. उर्वरक, सीएनजी और सिटी गैस क्षेत्रों को स्थिर आपूर्ति मिलेगी. उपभोक्ताओं को सीएनजी और पीएनजी की कीमतें ज्यादा स्थिर नजर आ सकती हैं. हालांकि असली फायदा अंतिम अनुबंध और आपूर्ति लागत पर निर्भर करेगा. शिपिंग खर्च और अंतरराष्ट्रीय एलएनजी कीमतें भी असर डालेंगी. प्रतिबंध और भू-राजनीतिक जोखिम आपूर्ति में अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं. कुल मिलाकर यह सौदा ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति विविधीकरण को मजबूत कर सकता है मार्च 2026 में रूसी डिप्टी एनर्जी मिनिस्टर और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री की मुलाकात में एलएनजी सौदे पर चर्चा हुई थी. रूस ने तेल और एलएनजी आपूर्ति बढ़ाने की क्षमता बताई. पश्चिम एशिया में व्यवधानों के बीच भारत वैकल्पिक स्रोत तलाश रहा है.

भू-राजनीतिक जोखिम क्या हैं?

रूसी ऊर्जा पर ज्यादा निर्भरता नए प्रतिबंधों से जुड़े जोखिम पैदा कर सकती है. अमेरिकी प्रतिबंध रूसी ऊर्जा कंपनियों को प्रभावित कर सकते हैं. बैंकों पर पाबंदियां भुगतान जटिल बना सकती हैं. शिपिंग और बीमा पर प्रतिबंध आयात लागत बढ़ा सकते हैं. भू-राजनीतिक तनाव आपूर्ति बाधित कर सकते हैं. अनुपालन लागत बढ़ने से रूसी ऊर्जा कम आकर्षक हो सकती है. पश्चिमी देशों के साथ राजनयिक संवेदनशीलता भी बढ़ सकती है. एक आपूर्तिकर्ता पर ज्यादा निर्भरता विविधीकरण रणनीति को कमजोर कर सकती है. भारत को वैकल्पिक एलएनजी आपूर्तिकर्ता बनाए रखने होंगे. रूस अतिरिक्त स्रोत देकर भारत की मोलभाव की शक्ति बढ़ा सकता है. कई आपूर्तिकर्ता और मार्ग रखकर जोखिम कम किया जा सकता है. अंतिम असर प्रतिबंधों, कीमतों, अनुबंधों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा. जिनमें भारत ने प्रतिबंधित एलएनजी पर सावधानी बरतीभारत ने पहले प्रतिबंधित रूसी एलएनजी कार्गो को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अनुमत कार्गो पर चर्चा जारी रखी. रूस यमल जैसे गैर-प्रतिबंधित प्लांट से आपूर्ति बढ़ा सकता है. यूरोप 2027 से रूसी एलएनजी पर प्रतिबंध लगाएगा, जिससे वॉल्यूम एशिया की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं.

आर्कटिक सहयोग का महत्वभारत-रूस आर्कटिक सहयोग बढ़ रहा है. नॉर्दर्न सी रूट जैसे मार्ग व्यापार और ऊर्जा परिवहन के लिए नए विकल्प खोल सकते हैं. भारत आर्कटिक एलएनजी खरीदने पर विचार कर रहा है. यह दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.

यह कदम भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, कीमत स्थिर रखने और वैश्विक अनिश्चितताओं से बचाव का हिस्सा है. अनुबंधों और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर नजर रखना जरूरी होगा. भारत कई स्रोतों से आपूर्ति बनाए रखते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है. रूस से LNG खरीदने की संभावनाओं के बीच भारत की नजर आर्कटिक क्षेत्र पर भी है. हालांकि प्रतिबंध, शिपिंग लागत और भू-राजनीतिक तनाव इस सौदे की राह में बड़ी चुनौती हो सकते हैं.

Q1. भारत रूस से गैस क्यों खरीदना चाहता है?

ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और बढ़ती गैस मांग को पूरा करने के लिए.

Q2. भारत को रूसी LNG से क्या फायदा होगा?

आपूर्ति के नए स्रोत मिलेंगे और वैश्विक व्यवधानों के दौरान ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है.

Q3. क्या रूसी गैस से CNG-PNG सस्ती होगी?

संभावना है, लेकिन इसका वास्तविक असर LNG की कीमत, शिपिंग लागत और अंतिम अनुबंध पर निर्भर करेगा.

Q4. रूस से गैस खरीदने में सबसे बड़ा जोखिम क्या है?

अमेरिकी और अन्य पश्चिमी प्रतिबंध, भुगतान व्यवस्था, बीमा, शिपिंग और भू-राजनीतिक तनाव.

Q5. आर्कटिक का इसमें क्या महत्व है?

आर्कटिक क्षेत्र से LNG और नॉर्दर्न सी रूट भारत के लिए भविष्य में नए ऊर्जा आपूर्ति विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं.