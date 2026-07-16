Explainer: भारत की विदेश नीति का सबसे अहम मंच क्यों बन रहा BIMSTEC? 7 देशों के इस संगठन की पूरी कहानी जानिए

नई दिल्ली में हो रही 5वीं BIMSTEC NSA बैठक केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा सहयोग तेजी से मजबूत हो रहा है.

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BIMSTEC की 5वीं सालाना बैठक की अध्यक्षता NSA अजीत डोभाल ने की (PTI)

BIMSTEC के 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से

1997 में बैंकॉक घोषणा के जरिए अस्तित्व में आया बिमस्टेक

समान संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता संगठन के मूल सिद्धांत

सार्क और आसियान के सदस्यों के बीच करता है ब्रिज का काम

नई दिल्ली में 16 जुलाई 2026 को बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल यानी BIMSTEC के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की 5वीं बैठक आयोजित हुई. इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं. इसमें बंगाल की खाड़ी से जुड़े 7 देशों के सुरक्षा प्रमुख आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, ट्रांसनेशनल क्राइम और खुफिया जानकारी साझा करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं.

BIMSTEC की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी, साइबर हमलों का खतरा, समुद्री तस्करी और आतंकवाद जैसी चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर BIMSTEC भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या यह संगठन भविष्य में SAARC से भी ज्यादा प्रभावी सुरक्षा मंच बन सकता है? India.com के एक्सप्लेनर में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब.

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क्या है BIMSTEC?

BIMSTEC यानी Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. इसकी स्थापना 1997 में हुई थी. इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं. यह संगठन दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का काम करता है. शुरुआत में इसका फोकस व्यापार, परिवहन और आर्थिक सहयोग पर था. समय के साथ इसका दायरा काफी बढ़ चुका है. आज आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन भी इसकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं.

भारत के लिए BIMSTEC क्यों है बेहद अहम?

भारत की विदेश नीति में पिछले कुछ वर्षों में BIMSTEC की अहमियत लगातार बढ़ी है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह संगठन भारत की तीन प्रमुख रणनीतियों नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पेसिफिक विजन को एक साथ आगे बढ़ाने में मदद करता है. भारत के पूर्व और दक्षिणी समुद्री पड़ोसी इसी क्षेत्र में आते हैं. इसलिए अगर बंगाल की खाड़ी सुरक्षित और स्थिर रहती है, तो इसका सीधा फायदा भारत की सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक हितों को मिलता है. भारत इस मंच के जरिए पड़ोसी देशों के साथ भरोसा बढ़ाने, आर्थिक संबंध मजबूत करने और सुरक्षा सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है.

आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर कितना काम हुआ?

BIMSTEC बनने के बाद से सदस्य देशों ने आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को साझा खतरे के रूप में स्वीकार किया है. संगठन ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और अवैध नशीली चीजों की तस्करी से निपटने के लिए एक कानूनी ढांचातैयार किया. इससे सदस्य देशों के बीच सहयोग को संस्थागत रूप मिला.

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पिछले कुछ साल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की नियमित बैठकें शुरू हुई हैं. इन बैठकों के जरिए कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है-

आतंकवाद और कट्टरपंथ पर खुफिया जानकारी साझा करना

सीमा सुरक्षा पर बेहतर समन्वय

साइबर अपराधों से निपटने के लिए साझा रणनीति

महत्वपूर्ण डिजिटल ढांचे (Critical Infrastructure) की सुरक्षा

साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम तकनीकों और अनुभवों का आदान-प्रदान

आज साइबर सुरक्षा BIMSTEC की बैठकों का स्थायी एजेंडा बन चुकी है. डिजिटल बैंकिंग, सरकारी नेटवर्क और महत्वपूर्ण संस्थानों पर बढ़ते साइबर हमलों को देखते हुए यह सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो गया है.

समुद्री सुरक्षा क्यों है सबसे बड़ा एजेंडा?

बंगाल की खाड़ी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री क्षेत्रों में शामिल है. इसी रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस, कंटेनर और अन्य जरूरी सामान दुनिया के कई देशों तक पहुंचता है. अगर इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा कमजोर होती है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सीधा असर पड़ सकता है. BIMSTEC के तहत सदस्य देश मिलकर कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं. जैसे-

समुद्री डकैती (Piracy) रोकना

हथियार, ड्रग्स और मानव तस्करी पर लगाम लगाना

अवैध मछली पकड़ने पर नियंत्रण

नौसेनाओं और कोस्ट गार्ड के बीच बेहतर समन्वय

समुद्री निगरानी बढ़ाना

खोज और बचाव अभियान मजबूत करना

चक्रवात और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में संयुक्त राहत अभियान चलाना

भारत की नई MAHASAGAR (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) सोच भी इसी व्यापक समुद्री सहयोग को बढ़ावा देती है.

क्या BIMSTEC, SAARC से आगे निकल सकता है?

यह सवाल लंबे समय से चर्चा में है. SAARC की स्थापना दक्षिण एशियाई सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण इसकी कई पहलें आगे नहीं बढ़ सकीं. कई साल से SAARC शिखर सम्मेलन भी आयोजित नहीं हो पाया है. इसके उलट BIMSTEC लगातार सक्रिय बना हुआ है.

हाल के समय में BIMSTEC के नियमित शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं. विदेश मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठकें हुई हैं. 2022 में BIMSTEC चार्टर अपनाया गया. सुरक्षा सहयोग के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत किया गया है. भारत को सुरक्षा क्षेत्र (Security Pillar) का नेतृत्व सौंपा गया. हालांकि, भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि BIMSTEC, SAARC का विकल्प नहीं है. दोनों की भौगोलिक और कार्यगत भूमिका अलग-अलग है. इसके बावजूद मौजूदा परिस्थितियों में BIMSTEC व्यावहारिक सुरक्षा सहयोग का कहीं अधिक सक्रिय मंच बनकर उभर रहा है.

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भारत की रणनीतिक स्थिति कैसे मजबूत होती है?

BIMSTEC के जरिए भारत केवल सुरक्षा सहयोग ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि अपनी क्षेत्रीय नेतृत्व क्षमता भी मजबूत कर रहा है. नई दिल्ली में NSA बैठक की मेजबानी इसका बड़ा उदाहरण है. भारत इस मंच के जरिए क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंडा तय करने में नेतृत्व करता है. बंगाल की खाड़ी में अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करता है. दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच संपर्क बढ़ाता है. चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था (Rules-based Order) का समर्थन करता है.

चुनौतियां अभी भी कम नहीं

हालांकि, BIMSTEC ने काफी तरक्की की है. कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं. सबसे बड़ी चुनौती सदस्य देशों की अलग-अलग सुरक्षा प्राथमिकताएं हैं. किसी देश के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है, तो किसी के लिए समुद्री सुरक्षा या साइबर अपराध, म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता भी कई क्षेत्रीय परियोजनाओं की रफ्तार को प्रभावित करती है. इसके अलावा सदस्य देशों के बीच तकनीकी क्षमता, वित्तीय संसाधन और संस्थागत ढांचे में भी काफी अंतर है. इससे कई योजनाओं का क्रियान्वयन धीमा हो जाता है. सुरक्षा सहयोग के लिए सबसे जरूरी भरोसा और समय पर खुफिया जानकारी साझा करना है. इस दिशा में अभी भी लगातार सुधार की जरूरत है.

भारत के लिए यह संगठन सिर्फ पड़ोसी देशों से रिश्ते मजबूत करने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री हितों, आर्थिक कनेक्टिविटी और इंडो-पैसिफिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है. यही वजह है कि आज BIMSTEC भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों में पहले से कहीं अधिक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है.

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