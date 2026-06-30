भारत का आयात बिल घटा, 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिरी क्रूड ऑयल की कीमत, जानिए प्रति लीटर के हिसाब से कितनी हो रही बचत- Explained

Crude Oil Price: ईरान युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार भारत के लिए कच्चे तेल की औसत आयात कीमत70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है.

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ईरान युद्ध खत्म होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में 56 फीसदी से ज़्यादा की गिरावट आई है. (photo credit, credit AI)

157.04 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई थी क्रूड की कीमत

26 जून को 68.86 डॉलर प्रति बैरल हुए कच्चे तेल के दाम

56 फीसदी से ज़्यादा की गिरावट आई है युद्ध खत्म होने के बाद

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कटौती की उम्मीद नहीं

Crude Oil Price: मार्च में पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुआ था और तब कच्चे तेल की कीमत23 मार्च को 157.04 डॉलर प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी. शुक्रवार (26 जून) को भारतीय कच्चे तेल की टोकरी (बास्केट) की औसत कीमत गिरकर 68.86 डॉलर प्रति बैरल हो गई. यानी अब इसमें 56 फीसदी से ज़्यादा की गिरावट आई है. अब सवाल यह उठता है कि इसका क्या असर होगा और क्या इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा?

कितना सस्ता हुआ प्रति लीटर क्रूड ऑयल ?

सबसे पहले समझते हैं कि क्रूड ऑयल प्रति लीटर कितना सस्ता पड़ रहा है. 157.04 डॉलर प्रति बैरल से 68.86 तक कीमत पहुंची है, यानी प्रति बैरल कुल बचत 88.18 डॉलर की हो रही है. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 8345 रुपये है. एक बैरल में करीब 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है. उच्चतम कीमत से तुलना करें तो इस हिसाब से भारत को क्रूड ऑयल खरीदना 52.48 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता पड़ रहा है. याद रखें कि क्रूड ऑयल सस्ता होना सीधे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने से नहीं जुड़ा है क्योंकि क्रूड ऑयर खरीदने के बाद इसे रिफाइन करना पड़ता है, जिससे पेट्रोल-डीजल और अन्य पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं. वहीं, रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस और डिपो प्राइस पेट्रोल-डीजल की कीमत तय करने वाले फैक्टर होते हैं.

क्यों तुरंत सस्ता नहीं होगा पेट्रोल-डीजल ?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कोई कटौती देखने को नहीं मिलेगी. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि रिफाइनर अपने पुराने नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं.सरकार भी ग्राहकों को राहत देने में हुए वित्तीय खर्च का कुछ हिस्सा वसूल सकती है.

क्रूड ऑयल सस्ता होने का क्या हुआ असर ?

इस गिरावट से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव कम हुआ है, जो भारी नुकसान उठा रही थीं. सरकारी ईंधन रिटेलर अब पेट्रोल पर लगभग 5-6 प्रति रुपये लीटर का मार्केटिंग मार्जिन कमा रही हैं. हालांकि डीजल की बिक्री पर उन्हें अभी भी लगभग 8-10 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है.

भारत सरकार को कैसे राहत ?

भारत अपनी ज़रूरत का 88 फीसदी से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है. तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि युद्ध के दौरान क्रूड महंगा हुआ लेकिन खुदरा ईंधन की कीमतें लगभग स्थिर बनी रहीं. तब सरकार ने उस नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए 27 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी.

एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती के बावजूद नुकसान फिर से बढ़ गया, जिससे तेल कंपनियों को 15 मई से 25 मई के बीच पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में क्रमशः ₹7.35 और 7.53 प्रति लीटर की कुल बढ़ोतरी करनी पड़ी. अब जैसे-जैसे होर्मुज जलडमरूमध्य से ऊर्जा की शिपमेंट धीरे-धीरे फिर से शुरू हुई, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें नरम हुईं, जिससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने X पर कहा कि सरकार ने आपूर्ति में भारी रुकावटों के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं को वैश्विक ऊर्जा झटके से बचाया है.

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को बचाने के लिए पहले ही लगभग 1.23 लाख रुपये करोड़ का वित्तीय बोझ उठाया है. एक्साइज ड्यूटी में कटौती की वजह से हर महीने लगभग 14,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कम हुआ है. अब ये सारे आंकड़े मुनाफे की ओर बढ़ने की उम्मीद है.