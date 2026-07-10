Explainer: PM मोदी का न्यूजीलैंड दौरा क्यों है खास? FTA से भारत को क्या-क्या होंगे बड़े फायदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूज़ीलैंड दौरा सिर्फ 40 साल बाद हुई एक ऐतिहासिक यात्रा नहीं है. यह भारत के बदलते वैश्विक सोच, आर्थिक कूटनीति और इंडो-पैसिफिक रणनीति का प्रतीक भी है. भारत-न्यूज़ीलैंड FTA ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दी है.

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भारत का न्यूजीलैंड को होने वाला एक्सपोर्ट 540 मिलियन डॉलर से बढ़कर 711 मिलियन डॉलर हो गया है. (AI जेनरेटेड)

भारत-न्यूजीलैंड के बीच 2.1 अरब डॉलर का कारोबार

27 अप्रैल 2026 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हुए थे साइन

न्यूजीलैंड को दवाइयां-चावल, चीनी और मसाले बेचता है भारत

डील के बाद देशों के बीच 57% कारोबार हो जाएगा टैरिफ फ्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म करके न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं. शनिवार (11 जुलाई 2026) को ऑकलैंड में दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को फाइनल किया जाना है.वैसे तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को FTA पर साइन हो चुके थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये न्यूजीलैंड दौरा इस समझौते को ज़मीन पर उतारने और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने का राजनीतिक और रणनीतिक कदम है.इस डील के बाद दोनों देशों के बीच 57% कारोबार टैरिफ फ्री हो जाएगा.भारत से न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट होने वाले समान पर भी अब ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा. इसका सीधा असर कारोबार, निवेश और उपभोक्ताओं पर देखने को मिलेगा.

आइए समझते हैं PM मोदी का न्यूजीलैंड दौरा किन वजहों से अहम है? भारत-न्यूजीलैंड के बीच FTA से आपको क्या फायदा है? कौन-कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी?

40 साल बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड दौरा सिर्फ एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं है. यह भारत की बदलती वैश्विक रणनीति, इंडो-पैसिफिक में बढ़ती सक्रियता और आर्थिक कूटनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह करीब 40 साल बाद न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा है. इससे पहले 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था.

40 साल बाद क्यों हुई प्रधानमंत्री की यात्रा?

वैसे तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्षों से दोस्ताना संबंध रहे हैं. दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया, जितनी उम्मीद थी. यही वजह है कि इस दौरे को ‘Watershed Moment’ यानी रिश्तों में निर्णायक मोड़ बताया जा रहा है.

पिछले दो सालों में दोनों देशों के रिश्तों में तेजी से बदलाव आया. मार्च 2025 में FTA पर बातचीत शुरू हुई. रिकॉर्ड 9 महीने में इसे अंतिम रूप दे दिया गया. 27 अप्रैल 2026 में समझौते पर साइन हुए. अब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा इस साझेदारी को राजनीतिक और रणनीतिक मजबूती देने का काम करेगा.

आखिर इतना खास क्यों है भारत-न्यूजीलैंड FTA?

यह समझौता सिर्फ व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है. इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के आपसी संपर्क को मजबूत बनाना है. इस डील के बाद भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले 100% प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी. यानी भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए न्यूजीलैंड का बाजार पहले से कहीं ज्यादा खुल जाएगा.

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड के करी 95% प्रोडक्ट पर भारत में टैरिफ में राहत दी जाएगी.भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों खासकर डेयरी और कृषि को इस डील से बाहर रखा है, ताकि घरेलू किसानों पर कोई नेगेटिव इंफैक्ट न पड़े.

भारत को क्या मिलेगा?

इस समझौते से भारत को कई बड़े फायदे मिलने की उम्मीद है. भारतीय कपड़ा, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और आईटी सेवाओं को नया बाजार मिलेगा.

न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है.

इससे मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ सकता है.

भारत के MSME सेक्टर को भी बड़ा अवसर मिलेगा.

यह निवेश सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार और औद्योगिक विकास को भी गति देगा.

आम भारतीयों को क्या फायदा होगा?

FTA का असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है. समझौते के तहत भारतीय उपभोक्ताओं को न्यूजीलैंड के प्रीमियम प्रोडक्ट जैसे सेब, कीवी फ्रूट और मनुका हनी बेहतर उपलब्धता के साथ मिल सकेंगे. इसके अलावा प्रीमियम वाइन पर इंपोर्ट ड्यूटी धीरे-धीरे कम होगी. मेडिकल इक्यूपमेंट और दवाओं के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा. इससे मॉर्डन हेल्थ सर्विस तक पहुंच आसान हो सकती है.

छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए खुलेंगे नए रास्ते

नई व्यवस्था के तहत STEM (साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स) सब्जेक्ट में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को 3 साल तक पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा मिल सकेगा.

PhD करने वालों को 4 साल तक न्यूजीलैंड में काम करने का मौका मिलेगा. पढ़ाई के दौरान हफ्ते में 20 घंटे काम करने की सुविधा जारी रहेगी.

भारतीय युवाओं के लिए 1000 वर्किंग हॉलीडे वीजा का नया रास्ता खुलेगा.

5000 स्पेशल एम्प्लॉयमेंट वीजा भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए उपलब्ध होंगे.

IT, हेल्थकेयर, इंजीनियरिंग,एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ योगा ट्रेनर, AYUSH एक्सपर्ट और भारतीय शेफ जैसे पेशों को भी खास मान्यता मिलेगी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच कितना कारोबार?

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार (Merchandise Trade) में पिछले एक दशक में बढ़ोतरी हुई है. 2015-16 में दोनों देशों के बीच व्यापार 855 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो बढ़कर 2024-25 में 1.298 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. इस दौरान भारत का न्यूजीलैंड को होने वाला एक्सपोर्ट 540 मिलियन डॉलर से बढ़कर 711 मिलियन डॉलर हो गया, जबकि न्यूजीलैंड से इंपोर्ट में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

इसके बावजूद भारत ने व्यापार अधिशेष (Trade Surplus) बनाए रखा. वहीं, सर्विस ट्रेड में भी भारत का प्रदर्शन मजबूत रहा. 2024 में न्यूजीलैंड को भारत की सेवाओं का निर्यात 13% की सालाना वृद्धि के साथ 634 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया.

चीन को बड़ा मैसेज

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सिर्फ आर्थिक साझेदारी तक सीमित नहीं है. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच भारत और न्यूजीलैंड दोनों नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था (Rules-Based Order) का समर्थन कर रहे हैं. दोनों देश समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं.

न्यूजीलैंड भारत की Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) और Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) जैसी पहलों में भी शामिल हो चुका है.एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी.

भारत के लिए न्यूजीलैंड क्यों बन रहा है अहम?