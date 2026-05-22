न्यूक्लियर पावर के मामले में कहां खड़े हैं भारत-पाकिस्तान?

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब भी दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बढ़ती है, दुनिया की नजरें एक खास चीज पर टिक जाती हैं, वो है न्यूक्लियर हथियार. दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं. दोनों के पास ऐसी मिसाइलें हैं, जो कुछ ही मिनटों में भारी तबाही मचा सकती हैं. हाल ही में भारत-पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल ताकत को लेकर नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं. इनमें बताया गया है कि दोनों देशों के पास लगभग बराबर संख्या में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं. हालांकि, टेक्नीक, रेंज और रणनीति के मामले में भारत अपने पड़ोसी देश से कहीं ज्यादा आगे है.