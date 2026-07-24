अब विदेशी मिसाइलों पर कम होगी निर्भरता ! भारत का 'कुशा'? 350-400 KM तक खत्म करेगा दुश्मन का खेल, पहली टेस्ट उड़ान सफल

भारत ने 23 जुलाई 2026 को ओडिशा तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी कुशा (Kusha) लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का सफल पहला उड़ान परीक्षण (maiden flight test) किया. timesofindia के मुताबिक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) तथा भारतीय उद्योग भागीदारों द्वारा विकसित यह प्रणाली लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, ड्रोनों और बड़े दुश्मन विमानों जैसी विभिन्न हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है. यह परीक्षण ‘मिशन सुंदरशन चक्र’ के अंतर्गत पूरे भारत में एक मजबूत पैन-इंडिया एयर डिफेंस शील्ड बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण को भारतीय रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया.
कुशा को अक्सर रूस के S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली से तुलना की जाती है, क्योंकि दोनों ही लंबी दूरी की उन्नत वायु सुरक्षा प्रणालियां हैं. S-400 की अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है और यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्यों को भेद सकता है. यह प्रणाली एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और 6-8 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने की क्षमता रखती है. इसमें चार अलग-अलग प्रकार की मिसाइलें शामिल हैं, जो विभिन्न दूरी और खतरों के अनुसार काम करती हैं.
परिचालन स्तर पर S-400 पहले से भारतीय वायुसेना में तैनात है और युद्ध-प्रमाणित माना जाता है, जबकि कुशा अभी विकास के चरण में है. कुशा का सबसे बड़ा लाभ आत्मनिर्भरता है — विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर कोई निर्भरता नहीं और सप्लाई चेन के जोखिम बहुत कम. दोनों प्रणालियां बहु-स्तरीय वायु रक्षा में एक-दूसरे की पूरक बन सकती हैं.
कुशा का पहला परीक्षण सफल रहा है, लेकिन इसे भारतीय सशस्त्र बलों में पूरी तरह शामिल करने से पहले कई महत्वपूर्ण चुनौतियों को पार करना होगा. सबसे पहले, विभिन्न प्रकार के हवाई लक्ष्यों (लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल आदि) के खिलाफ मिसाइल की सटीकता साबित करने के लिए कई और उड़ान परीक्षण किए जाने हैं. इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के बजाय वास्तविक और विविध खतरों पर परीक्षण जरूरी है.
रडार, लॉन्चर, मिसाइल और कमांड सिस्टम का निर्बाध एकीकरण हर परिस्थिति में सिद्ध करना होगा — चाहे दिन हो या रात, विभिन्न मौसम स्थितियां हों या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (Electronic Warfare) का माहौल. लंबी दूरी की प्रणालियों में शीघ्र पता लगाने के लिए शक्तिशाली लंबी दूरी के सर्विलांस रडार का विकास और एकीकरण बड़ी चुनौती है.उत्पादन क्षमता बढ़ाना (Production Scalability) भी एक प्रमुख मुद्दा है. प्रोटोटाइप सफल होने के बाद बड़े पैमाने पर विनिर्माण लाइनें तैयार करनी होंगी, जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण और लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करनी होगी.
DRDO को भारतीय वायुसेना और थलसेना के यूजर ट्रायल्स के लिए पूरी प्रणाली को परिपक्व बनाना होगा, जिसमें विश्वसनीयता, रखरखाव आसानी और सुरक्षा मानक शामिल हैं. 2028-2030 तक चरणबद्ध तरीके से शामिल करने का लक्ष्य है, लेकिन विलंब आम बात है. DRDO भविष्य के परीक्षणों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रणाली में सुधार करता रहेगा. ये चुनौतियां तब सामान्य हैं जब कोई देश उन्नत वायु रक्षा प्रणाली को स्वदेशी रूप से विकसित करता है.
हां, कुशा भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है. फिलहाल भारत S-400 जैसी प्रणालियां आयात करता है, जिसमें भू-राजनीतिक जोखिम, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और उच्च लागत की समस्याएं जुड़ी हैं. कुशा पूरी तरह DRDO और भारतीय उद्योग द्वारा विकसित है, इसलिए रखरखाव, अपग्रेड और भविष्य के संस्करण आसानी से देश के अंदर किए जा सकेंगे. यह ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को मजबूत बढ़ावा देगा. सफल पहला परीक्षण मिसाइल, रडार, लॉन्चर और कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम के एकीकरण को सही साबित कर चुका है. इंडक्शन के बाद कुशा S-400 के साथ पूरक बनकर बहु-स्तरीय सुरक्षा को और मजबूत करेगी तथा आयात बिल को कम करेगी. लंबे समय में स्वदेशी विनिर्माण से रोजगार बढ़ेगा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होगा और निर्यात की संभावनाएं भी खुलेंगी. हालांकि पूर्ण आत्मनिर्भरता के लिए पुर्जों और कच्चे माल की सप्लाई चेन को भी देश के अंदर विकसित करना होगा. कुल मिलाकर, कुशा निर्भरता घटाने और मजबूत एयर शील्ड बनाने में अहम योगदान देगी.
भारत की वायु रक्षा व्यवस्था बहु-स्तरीय है, जिसमें छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की प्रणालियों का संयोजन शामिल है. कुशा लंबी दूरी की परत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. अकाश मध्यम दूरी (25-45 किलोमीटर) की प्रणाली है, Barak-8 मध्यम-लंबी दूरी (70-100+ किलोमीटर) की नौसेना और थल-आधारित प्रणाली है, जबकि S-400 उच्च-स्तरीय लंबी दूरी की सुरक्षा प्रदान करती है.कुशा (150-400 किलोमीटर) इनके बीच मौजूद दूरी के अंतर को भर देगी और स्वदेशी लंबी दूरी का विकल्प उपलब्ध कराएगी. यह लड़ाकू विमानों, ड्रोनों, क्रूज मिसाइलों और AWACS जैसे लक्ष्यों के विरुद्ध प्रभावी होगी. बहु-स्तरीय व्यवस्था में बाहरी परत (कुशा/S-400) दूर से खतरों को रोकेंगी, मध्यम परत (Barak-8) बैकअप प्रदान करेगी और आंतरिक परत (अकाश) निकटवर्ती सुरक्षा देगी. कुशा का यह सफल परीक्षण भारत को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा और उत्साहजनक कदम है. आगे के परीक्षणों के बाद यह प्रणाली भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत में चार चांद लगाएगी.
जवाब: यह DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली (SAM) वायु रक्षा प्रणाली है.
जवाब: इसके M3 वेरिएंट की रेंज लगभग 350-400 किलोमीटर तक होगी.
जवाब: फिलहाल नहीं. शुरुआती दौर में यह S-400 का पूरक बनेगा और भविष्य में स्वदेशी विकल्प के रूप में मजबूत भूमिका निभाएगा.
जवाब: लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, AWACS और अन्य हवाई लक्ष्यों को.
जवाब: क्योंकि यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा, आयात पर निर्भरता कम करेगा और ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूती देगा.
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