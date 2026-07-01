दुनिया को क्यों चाहिए भारत का 'ब्रह्मास्त्र'? अब तक 16 देश दिखा चुके इसमें दिलचस्पी, समझिए कैसे बदल रहा है ग्लोबल डिफेंस ऑर्डर

भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस (BrahMos) मिसाइल अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बनती जा रही है. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सुपरसोनिक स्पीड है. यह ध्वनि की गति से करीब तीन गुना तेज उड़ सकती है.

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BrahMos को अत्याधुनिक INS, GPS, GLONASS, NavIC और Active Radar Seeker जैसी तकनीकों से लैस किया गया है. यही वजह है कि यह बेहद सटीक तरीके से लक्ष्य को भेदने में सक्षम मानी जाती है. (AI जेनरेटेड)

BrahMos भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट

हवा से लगभग तीन गुना तेज उड़ती है ये मिसाइल

‘मेक इन इंडिया’ इनिशिएटिव का उदाहरण है ब्रह्मोस

एक मिसाइल की कीमत करीब 25–40 करोड़ रुपये

भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल BrahMos अब सिर्फ भारतीय सेना की ताकत नहीं रह गई है. ये देश की डिफेंस डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा हथियार बनती जा रही है. अब तक कुल 16 देशों ने ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. इस सुपरसोनिक मिसाइल की डील के लिए इंडोनेशिया के साथ बातचीत आखिरी दौर में है. UAE, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और कई खाड़ी देशों के साथ भी अलग-अलग फेज की बातचीत जारी है.

हाल के कुछ सालों में भारत ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी को बखूबी आगे बढ़ाया है. भारत इसके जरिए खुद को दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर की लिस्ट में शामिल करना चाहता है. ब्रह्मोस मिसाइल इस मिशन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है. आइए जानते हैं आखिर दुनिया को भारत के इस ब्रह्मास्त्र में क्यों दिलचस्पी हो रही है? ब्रह्मोस इतना खास क्यों है? भारत को कैसे मिला ये सुपरसोनिक मिसाइल:-

भारत की लंबी तपस्या का नतीजा है ब्रम्होस

रक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, BrahMos दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है.ब्रह्मोस का नाम भगवान ब्रह्मा के ताकतवर शस्त्र ब्रह्मास्त्र के नाम पर दिया गया. ऐसा माना जाता है कि अगर एक ब्रह्मास्त्र भी दुश्मन खेमें में छोड़ा जाए, तो ये न सिर्फ उस खेमे को नष्ट करता है; बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से भी ज्यादा साल तक अकाल पड़ता है. भगवान ब्रह्मा के इस शस्त्र को हासिल करने के लिए काफी तप करना पड़ता था. ऐसे ही लंबे तप के बाद ही ब्रह्मोस मिसाइल भारत को हासिल हुई है. BrahMos को लेकर दूसरी थ्योरी भी है. कई रिपोर्ट में कहा जाता है कि इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है.

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ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत?

ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है. इस मिसाइल का इंजन और लक्ष्य खोजने की टेक्नोलॉजी रूस ने डेवलप की है. भारत ने दिशा निर्देशन, सॉफ्टवेयर, एयरफ्रेम और फायर कंट्रोल वाली टेक्नोलॉजी डेवलप की है.

इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सुपरसोनिक स्पीड है.यह Mach 2.8 से Mach 3 यानी आवाज की गति से लगभग तीन गुना तेज उड़ती है. यही वजह है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के पास प्रतिक्रिया देने का समय बेहद कम होता है.

ये मिसाइल जमीन, समुद्र या हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है.समुद्र में चल रहे युद्धपोत हों या जमीन पर बने सैन्य ठिकाने BrahMos दोनों पर प्रभावी हमला कर सकती है.

BrahMos को अत्याधुनिक INS, GPS, GLONASS, NavIC और Active Radar Seeker जैसी तकनीकों से लैस किया गया है. यही वजह है कि यह बेहद सटीक तरीके से लक्ष्य को भेदने में सक्षम मानी जाती है.

इसकी सटीक मारक क्षमता और तेज रफ्तार इसे दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में शामिल करती है.

ब्रह्मोस मिसाइल को वर्टिकल या सीधे कैसे भी लॉन्चिंग पैड से छोड़ा जा सकता है. ब्रह्मोस 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है.

ये मिसाइल रडार की पकड में नहीं आती है.ये 1200 यूनिट एनर्जी पैदा कर अपने लक्ष्य को तहस-नहस कर सकती है.

इसकी मारक क्षमता करीब 290 किलोमीटर है. यह 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकती है.

दुनिया की दूसरी मिसाइलों से कितनी अलग है BrahMos?

अगर BrahMos की तुलना अमेरिका की Tomahawk, रूस की Kalibr, चीन की YJ-18 और यूरोप की Storm Shadow/SCALP से करें, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड है. BrahMos लगभग Mach 3 की रफ्तार से उड़ती है.Tomahawk और Storm Shadow सबसोनिक (करीब Mach 0.8) हैं. YJ-18 शुरुआती उड़ान में धीमी रहती है और अंतिम चरण में तेज होती है. Kalibr की ज्यादातर वैरिएंट भी सबसोनिक हैं. रेंज के मामले में Tomahawk और Kalibr आगे हैं, जिनकी मारक क्षमता 1,500–2,500 किमी तक हो सकती है.

एक मिसाइल की कीमत कितनी?

BrahMos Aerospace की स्थापना 1998 में भारत के DRDO और रूस की NPO Mashinostroyenia के ज्वॉइंट वेंचर के रूप में हुई थी. शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट में लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 2,100–2,200 करोड़ रुपये) का निवेश किया गया था. रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक BrahMos मिसाइल की कीमत लगभग 25–40 करोड़ रुपये है.

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ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी रखने वाले 16 देश?

फिलीपींस: ये BrahMos का पहला विदेशी ग्राहक बन चुका है. दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए उसने अपनी तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह मिसाइल खरीदी है.

वियतनाम: भारत और वियतनाम के बीच BrahMos समझौता हो चुका है. इससे दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की समुद्री रक्षा क्षमता काफी मजबूत होगी.

इंडोनेशिया: इस देश के साथ बातचीत आखिरी फेज में बताई जा रही है. अगर समझौता होता है, तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE): भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है. दोनों देशों के बीच BrahMos और Akashteer जैसे सिस्टम की बिक्री पर बातचीत चल रही है.

मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर: इन देशों ने तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी को मजबूत करने के लिए BrahMos में दिलचस्पी दिखाई है.

खाड़ी देश: सऊदी अरब, ओमान, कतर और मिस्र जैसे देश भी BrahMos पर स्टडी कर रहे हैं, ताकि अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए ऑप्शन तैयार रख सकें.

लैटिन अमेरिका और अफ्रीका: इसके अलावा ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भी शुरुआती स्तर पर इस सुपरसोनिक मिसाइल के प्रति दिलचस्पी जताई है.

ब्रह्मोस ही क्यों लेना चाहते हैं ये देश?

भारत की इस मिसाइल को लेकर बढ़ती दिलचस्पी की वजह बदलता वैश्विक सुरक्षा माहौल है. आज कई देश चाहते हैं कि वे सिर्फ अमेरिका, रूस या चीन पर रक्षा खरीद के लिए निर्भर न रहें. ऐसे में भारत एक भरोसेमंद ऑप्शन बनकर सामने आया है. BrahMos खरीदने वाले देशों को सिर्फ एक मिसाइल नहीं मिलती, बल्कि उन्हें भारत के साथ लॉन्ग टर्म रक्षा सहयोग, ट्रेनिंग और तकनीकी साझेदारी भी मिलती है.

भारत के लिए कितना बड़ा मौका?

रक्षा निर्यात पिछले कुछ वर्षों में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती उपलब्धियों में शामिल है. सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया का प्रमुख डिफेंस एक्सपोर्टर बनाना है. BrahMos इस लक्ष्य की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है.कुछ साल पहले तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है. अत्याधुनिक मिसाइल, रडार, तोप, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे डिफेंस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है. BrahMos जैसे हाई-टेक हथियारों के निर्यात से भारत के पास ज्यादा फॉरिन करेंसी आएगी. घरेलू रक्षा उद्योग मजबूत होगा. इससे हजारों रोजगार पैदा होंगे.निजी कंपनियों को नए मौके मिलेंगे. भारत ग्लोबल डिफेंस सप्लायर का अहम हिस्सा बनेगा.

क्या BrahMos भारत की विदेश नीति का भी हथियार बन गई है?

सीनियर जर्नलिस्ट राशिद किदवई बताते हैं, “BrahMos अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं रही, बल्कि भारत की रणनीतिक कूटनीति का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है. फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और UAE जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग केवल हथियार बेचने तक सीमित नहीं है. इसके जरिए भारत सैन्य प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स, तकनीकी सहयोग और दीर्घकालिक सुरक्षा साझेदारी भी विकसित कर रहा है.”

किदवई के मुताबिक, BrahMos भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी,इंडो-पेसिफिक स्ट्रैटजी और आत्मनिर्भर भारत तीनों लक्ष्यों को एक साथ आगे बढ़ाने का माध्यम बन रही है.

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कैसे बदल रहा है ग्लोबल डिफेंस सेक्टर का हिसाब-किताब?

अगर दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के पास BrahMos पहुंचती है, तो चीन के नौसैनिक जहाजों की गतिविधियां पहले जैसी आसान नहीं रहेंगी. तेज रफ्तार और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता चीन की समुद्री रणनीति को चुनौती दे सकती है. इसके जवाब में चीन अपने मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग और मिसाइल तैनाती बढ़ा सकता है.

BrahMos भारत और रूस का ज्वॉइंट प्रोजेक्ट है. इसलिए इसके सफल निर्यात से दोनों देशों के रक्षा सहयोग को भी मजबूती मिलती है. बावजूद इसके रूस भी BrahMos का तोड़ निकालने की कोशिश में है.

अमेरिका आमतौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की मजबूत भूमिका का समर्थन करता है. BrahMos को अमेरिका सहयोगी देशों की समुद्री सुरक्षा मजबूत करने वाले हथियार के रूप में देखता है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है. लेकिन, वह भी ऐसे सुपरसोनिक मिसाइलों को और मजबूत बना रहा है.

पाकिस्तान पहले से ही BrahMos को भारत के सबसे प्रभावी पारंपरिक हथियारों में गिनता है. अगर भारत इस मिसाइल का निर्यात बड़े पैमाने पर करता है, तो इससे भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा और पाकिस्तान की रणनीतिक चिंताएं भी बढ़ सकती हैं.

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