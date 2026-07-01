दुनिया को क्यों चाहिए भारत का 'ब्रह्मास्त्र'? अब तक 16 देश दिखा चुके इसमें दिलचस्पी, समझिए कैसे बदल रहा है ग्लोबल डिफेंस ऑर्डर

भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल BrahMos अब सिर्फ भारतीय सेना की ताकत नहीं रह गई है. ये देश की डिफेंस डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा हथियार बनती जा रही है. अब तक कुल 16 देशों ने ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. इस सुपरसोनिक मिसाइल की डील के लिए इंडोनेशिया के साथ बातचीत आखिरी दौर में है. UAE, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और कई खाड़ी देशों के साथ भी अलग-अलग फेज की बातचीत जारी है.
हाल के कुछ सालों में भारत ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी को बखूबी आगे बढ़ाया है. भारत इसके जरिए खुद को दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर की लिस्ट में शामिल करना चाहता है. ब्रह्मोस मिसाइल इस मिशन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है. आइए जानते हैं आखिर दुनिया को भारत के इस ब्रह्मास्त्र में क्यों दिलचस्पी हो रही है? ब्रह्मोस इतना खास क्यों है? भारत को कैसे मिला ये सुपरसोनिक मिसाइल:-
रक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, BrahMos दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है.ब्रह्मोस का नाम भगवान ब्रह्मा के ताकतवर शस्त्र ब्रह्मास्त्र के नाम पर दिया गया. ऐसा माना जाता है कि अगर एक ब्रह्मास्त्र भी दुश्मन खेमें में छोड़ा जाए, तो ये न सिर्फ उस खेमे को नष्ट करता है; बल्कि उस पूरे क्षेत्र में 12 से भी ज्यादा साल तक अकाल पड़ता है. भगवान ब्रह्मा के इस शस्त्र को हासिल करने के लिए काफी तप करना पड़ता था. ऐसे ही लंबे तप के बाद ही ब्रह्मोस मिसाइल भारत को हासिल हुई है. BrahMos को लेकर दूसरी थ्योरी भी है. कई रिपोर्ट में कहा जाता है कि इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है.
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अगर BrahMos की तुलना अमेरिका की Tomahawk, रूस की Kalibr, चीन की YJ-18 और यूरोप की Storm Shadow/SCALP से करें, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड है. BrahMos लगभग Mach 3 की रफ्तार से उड़ती है.Tomahawk और Storm Shadow सबसोनिक (करीब Mach 0.8) हैं. YJ-18 शुरुआती उड़ान में धीमी रहती है और अंतिम चरण में तेज होती है. Kalibr की ज्यादातर वैरिएंट भी सबसोनिक हैं. रेंज के मामले में Tomahawk और Kalibr आगे हैं, जिनकी मारक क्षमता 1,500–2,500 किमी तक हो सकती है.
BrahMos Aerospace की स्थापना 1998 में भारत के DRDO और रूस की NPO Mashinostroyenia के ज्वॉइंट वेंचर के रूप में हुई थी. शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट में लगभग 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 2,100–2,200 करोड़ रुपये) का निवेश किया गया था. रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक BrahMos मिसाइल की कीमत लगभग 25–40 करोड़ रुपये है.
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फिलीपींस: ये BrahMos का पहला विदेशी ग्राहक बन चुका है. दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए उसने अपनी तटीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह मिसाइल खरीदी है.
वियतनाम: भारत और वियतनाम के बीच BrahMos समझौता हो चुका है. इससे दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की समुद्री रक्षा क्षमता काफी मजबूत होगी.
इंडोनेशिया: इस देश के साथ बातचीत आखिरी फेज में बताई जा रही है. अगर समझौता होता है, तो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE): भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है. दोनों देशों के बीच BrahMos और Akashteer जैसे सिस्टम की बिक्री पर बातचीत चल रही है.
मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर: इन देशों ने तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी को मजबूत करने के लिए BrahMos में दिलचस्पी दिखाई है.
खाड़ी देश: सऊदी अरब, ओमान, कतर और मिस्र जैसे देश भी BrahMos पर स्टडी कर रहे हैं, ताकि अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए ऑप्शन तैयार रख सकें.
लैटिन अमेरिका और अफ्रीका: इसके अलावा ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भी शुरुआती स्तर पर इस सुपरसोनिक मिसाइल के प्रति दिलचस्पी जताई है.
भारत की इस मिसाइल को लेकर बढ़ती दिलचस्पी की वजह बदलता वैश्विक सुरक्षा माहौल है. आज कई देश चाहते हैं कि वे सिर्फ अमेरिका, रूस या चीन पर रक्षा खरीद के लिए निर्भर न रहें. ऐसे में भारत एक भरोसेमंद ऑप्शन बनकर सामने आया है. BrahMos खरीदने वाले देशों को सिर्फ एक मिसाइल नहीं मिलती, बल्कि उन्हें भारत के साथ लॉन्ग टर्म रक्षा सहयोग, ट्रेनिंग और तकनीकी साझेदारी भी मिलती है.
रक्षा निर्यात पिछले कुछ वर्षों में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती उपलब्धियों में शामिल है. सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया का प्रमुख डिफेंस एक्सपोर्टर बनाना है. BrahMos इस लक्ष्य की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है.कुछ साल पहले तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है. अत्याधुनिक मिसाइल, रडार, तोप, हेलीकॉप्टर और ड्रोन जैसे डिफेंस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है. BrahMos जैसे हाई-टेक हथियारों के निर्यात से भारत के पास ज्यादा फॉरिन करेंसी आएगी. घरेलू रक्षा उद्योग मजबूत होगा. इससे हजारों रोजगार पैदा होंगे.निजी कंपनियों को नए मौके मिलेंगे. भारत ग्लोबल डिफेंस सप्लायर का अहम हिस्सा बनेगा.
सीनियर जर्नलिस्ट राशिद किदवई बताते हैं, “BrahMos अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं रही, बल्कि भारत की रणनीतिक कूटनीति का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है. फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और UAE जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग केवल हथियार बेचने तक सीमित नहीं है. इसके जरिए भारत सैन्य प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स, तकनीकी सहयोग और दीर्घकालिक सुरक्षा साझेदारी भी विकसित कर रहा है.”
किदवई के मुताबिक, BrahMos भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी,इंडो-पेसिफिक स्ट्रैटजी और आत्मनिर्भर भारत तीनों लक्ष्यों को एक साथ आगे बढ़ाने का माध्यम बन रही है.
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