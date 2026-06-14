सेना की यूनिफार्म में दिखेगा भारतीयता का रंग... सिंदूर लगा सकती हैं महिला सैन्य अधिकारी, जानें क्या है भारतीय सेना का नया यूनिफॉर्म कोड-Explained

Indian Army New Uniform Code: भारतीय सेना ने अपने ड्रेस नियमों में बदलाव किए हैं. यह बदलाव एक ओर औपनिवेशिक दौर की परंपराओं को खत्म करने के लिए हैं तो दूसरी ओर भारतीयता की झलक को समाहित करते हैं. बड़े बदलावों में ‘बंदी जैकेट’ पहनने की मंजूरी, सेरेमोनियल पाउच बेल्ट को हटाना और परेड के दौरान रिव्यू करने वाले अधिकारियों के लिए तलवार रखना वैकल्पिक करना, शामिल है.
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा मैनुअल आखिरी बार आठ साल पहले जारी किया गया था. ये बदलाव “आर्मी यूनिफ़ॉर्म्स-2026” नाम के 174 पेज के नए मैनुअल में बताए गए हैं.
अधिकारियों ने बताया है कि देश की भावनाओं और बदलती संप्रभु पहचान को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव और सुधार किए गए हैं. औपनिवेशिक दौर की बची-खुची निशानियों को समाप्त किया गया है. भारतीय सेना की गरिमा और स्थायी परंपराओं को भी बनाए रखा गया है. यह स्वदेशीकरण और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ तालमेल है. नियमों से ‘रॉयल’ जैसे पुराने शब्द भी हटा दिए गए हैं.
सेना ने सभी रैंक के लिए ‘3B’ नाम की एक नई विंटर ड्रेस शुरू की है. इसमें अंगोला शर्ट के साथ बैटल जैकेट और बेरेट यानी टोपी शामिल है.
पहली बार, नियमों में अधिकारियों को औपचारिक ड्रेस कोड के हिस्से के तौर पर ‘बंदी जैकेट’ पहनने की मंजूरी दी गई है. बंदी जैकेट में गले पर हुक हो भी सकता है और नहीं भी यानी दोनों तरह के डिज़ाइन मंजूर हैं. लेकिन, यह सिर्फ एक ही रंग (सॉलिड कलर) और सादे रंग की होगी. इसके साथ सादे डिज़ाइन वाली मैचिंग औपचारिक ट्राउजर और औपचारिक बंद जूते पहने जाएंगे. यह बंदगला, लाउंज सूट, कॉम्बिनेशन ड्रेस या टाई और औपचारिक ट्राउजर के साथ फुल-स्लीव शर्ट के अलावा है.
नियमों के तहत महिला अधिकारी हल्के या सादे रंग की साड़ी, या कुर्ता-सलवार और टखने तक की सीधी पैंट के साथ दुपट्टा पहन सकती हैं.
महिला अधिकारी बिना आस्तीन वाले कुर्ते और कैज़अल लोअर जैसे पलाजो और सिगरेट पैंट पहनने पर साफ मनाही है.
मेस ड्रेस नंबर 5 और 6 से पाउच बेल्ट हटा दी गई है. आर्मर्ड कॉर्प्स, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, राइफल रेजिमेंट्स, मराठा लाइट इन्फैंट्री, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में कर्नल रैंक तक के अधिकारियों के लिए ऐसी बेल्ट अभी भी मान्य हैं.
ड्रेस नंबर 5 और 6 पहनने के मौकों में राष्ट्रपति भवन या राजभवन में होने वाले राजकीय कार्यक्रम शामिल हैं, साथ ही प्रधानमंत्री, तीनों सेना प्रमुखों और सेना कमांडरों के आवास पर डिनर या औपचारिक स्वागत समारोह में भी इन्हें पहना जाता है. विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में आयोजित राजकीय कार्यक्रमों में भी इन्हें पहना जाता है.
मैनुअल में लिखा है कि महिला अधिकारियों को लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश, बिंदी और नोज पिन लगाने की मनाही है. सिंदूर लगाया जा सकता है. लेकिन, बेरेट या पीक कैप पहनने पर वह दिखाई न दे.
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