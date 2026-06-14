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सेना की यूनिफार्म में दिखेगा भारतीयता का रंग... सिंदूर लगा सकती हैं महिला सैन्य अधिकारी, जानें क्या है भारतीय सेना का नया यूनिफॉर्म कोड-Explained

Indian Army New Uniform Code: भारतीय सेना ने नई नई यूनिफॉर्म पॉलिसी जारी की है. इसमें औपनिवेशिक दौर की ड्रेस परंपराओं को छोड़ा गया है और भारतीयता को समाहित किया गया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 14, 2026, 8:53 AM IST
सेना की यूनिफार्म में दिखेगा भारतीयता का रंग... सिंदूर लगा सकती हैं महिला सैन्य अधिकारी, जानें क्या है भारतीय सेना का नया यूनिफॉर्म कोड-Explained
सेना ने '3B' नाम की एक नई विंटर ड्रेस शुरू की है. (photo credit AI, for representation only)

  • भारतीय सेना ने औपनिवेशिक दौर की ड्रेस परंपराओं को छोड़ा
  • नई यूनिफॉर्म पॉलिसी में ‘बंदी जैकेट’ शामिल की गई है
  • महिला अधिकारी हल्के या सादे रंग की साड़ी पहन सकेंगी
  • कुर्ता-सलवार और टखने तक की सीधी पैंट की इजाजत
  • परेड के दौरान तलवार रखना वैकल्पिक किया गया है

Indian Army New Uniform Code: भारतीय सेना ने अपने ड्रेस नियमों में बदलाव किए हैं. यह बदलाव एक ओर औपनिवेशिक दौर की परंपराओं को खत्म करने के लिए हैं तो दूसरी ओर भारतीयता की झलक को समाहित करते हैं. बड़े बदलावों में बंदी जैकेट’ पहनने की मंजूरी, सेरेमोनियल पाउच बेल्ट को हटाना और परेड के दौरान रिव्यू करने वाले अधिकारियों के लिए तलवार रखना वैकल्पिक करना, शामिल है.

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कितने साल बाद आर्मी यूनिफॉर्म में बदला?

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा मैनुअल आखिरी बार आठ साल पहले जारी किया गया था. ये बदलाव “आर्मी यूनिफ़ॉर्म्स-2026” नाम के 174 पेज के नए मैनुअल में बताए गए हैं.

क्यों किया गया सेना के ड्रेस कोड में बदलाव?

अधिकारियों ने बताया है कि देश की भावनाओं और बदलती संप्रभु पहचान को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव और सुधार किए गए हैं. औपनिवेशिक दौर की बची-खुची निशानियों को समाप्त किया गया है. भारतीय सेना की गरिमा और स्थायी परंपराओं को भी बनाए रखा गया है. यह स्वदेशीकरण और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ तालमेल है. नियमों से ‘रॉयल’ जैसे पुराने शब्द भी हटा दिए गए हैं.

कैसे है नई विंटर ड्रेस

सेना ने सभी रैंक के लिए ‘3B’ नाम की एक नई विंटर ड्रेस शुरू की है. इसमें अंगोला शर्ट के साथ बैटल जैकेट और बेरेट यानी टोपी शामिल है.

क्या है पहली बार?

पहली बार, नियमों में अधिकारियों को औपचारिक ड्रेस कोड के हिस्से के तौर पर ‘बंदी जैकेट’ पहनने की मंजूरी दी गई है. बंदी जैकेट में गले पर हुक हो भी सकता है और नहीं भी यानी दोनों तरह के डिज़ाइन मंजूर हैं. लेकिन, यह सिर्फ एक ही रंग (सॉलिड कलर) और सादे रंग की होगी. इसके साथ सादे डिज़ाइन वाली मैचिंग औपचारिक ट्राउजर और औपचारिक बंद जूते पहने जाएंगे. यह बंदगला, लाउंज सूट, कॉम्बिनेशन ड्रेस या टाई और औपचारिक ट्राउजर के साथ फुल-स्लीव शर्ट के अलावा है.

महिलाओं के लिए ड्रेस कोड में क्या बदलाव?

नियमों के तहत महिला अधिकारी हल्के या सादे रंग की साड़ी, या कुर्ता-सलवार और टखने तक की सीधी पैंट के साथ दुपट्टा पहन सकती हैं.

क्या है महिला अधिकारियों को मनाही?

महिला अधिकारी बिना आस्तीन वाले कुर्ते और कैज़अल लोअर जैसे पलाजो और सिगरेट पैंट पहनने पर साफ मनाही है.

पाउच बेल्ट पर क्या कहा गया मैनुअल में?

मेस ड्रेस नंबर 5 और 6 से पाउच बेल्ट हटा दी गई है. आर्मर्ड कॉर्प्स, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, राइफल रेजिमेंट्स, मराठा लाइट इन्फैंट्री, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में कर्नल रैंक तक के अधिकारियों के लिए ऐसी बेल्ट अभी भी मान्य हैं.

कब पहनी जाती है ड्रेस नंबर 5 और 6?

ड्रेस नंबर 5 और 6 पहनने के मौकों में राष्ट्रपति भवन या राजभवन में होने वाले राजकीय कार्यक्रम शामिल हैं, साथ ही प्रधानमंत्री, तीनों सेना प्रमुखों और सेना कमांडरों के आवास पर डिनर या औपचारिक स्वागत समारोह में भी इन्हें पहना जाता है. विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में आयोजित राजकीय कार्यक्रमों में भी इन्हें पहना जाता है.

आर्मी यूनिफॉर्म्स-2026 की अन्य बड़ी बातें

  • टैटू और शरीर पर पियर्सिंग (छेद करवाना) मना है
    यूनिफॉर्म में किसी भी तरह का ब्रेसलेट पहनने की मनाही है
  • सिवाय पूजा के दिन कलाई पर बंधे एक पवित्र धागे की इजाजत
    सिख सैनिकों को छोड़कर, अन्य धार्मिक निशान या चिह्न लगाने की मनाही
  • मूंछें 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए
  • डिओडोरेंट और परफ्यूम इस्तेमाल करने की मनाही
  • आफ्टर-शेव लोशन इस्तेमाल किया जा सकता है

महिला कर्मचारियों के लिए कॉस्मेटिक्स से जुड़े नियम क्या हैं?

मैनुअल में लिखा है कि महिला अधिकारियों को लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश, बिंदी और नोज पिन लगाने की मनाही है. सिंदूर लगाया जा सकता है. लेकिन, बेरेट या पीक कैप पहनने पर वह दिखाई न दे.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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