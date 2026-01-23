Hindi Explainer

Indian Economy Gold Reserve Mining Rbi Bullion Market Complete Guide

RBI ने इन जगहों पर रखा है गोल्ड रिजर्व, जानें दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किसके पास, लिस्ट में कहां है भारत?

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) और गोल्ड रिजर्व (Gold Reserves) लगातार बढ़ रहा है. दिसंबर 2025 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 693.32 अरब डॉलर हो गया है. इसमें सोने की हिस्सेदारी करीब 15% है. पढ़ें ये डिटेल रिपोर्ट:-

भारत के पास अभी करीब 880.18 मीट्रिक टन सोना है.

किसी भी देश की सेहत और खुशहाली का अंदाजा उसकी इकोनॉमी (Indian Economy) से लगाया जाता है. इसमें विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरिन एक्सचेंज (Forex) और गोल्ड रिजर्व का बड़ा रोल होता है. हाल के समय में भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिका, रूस और फ्रांस समेत कई देशों को पीछे छोड़ दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 19 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.38 अरब डॉलर बढ़कर 693.32 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. इस बढ़त में आधे से ज्यादा हिस्सा सोने का रहा.गोल्ड रिजर्व डॉलर और रुपये दोनों में बढ़ा है. इंटरनेशनल बुलियन मार्केट में जिस तेजी से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से भारत के पास जितना सोना है; उससे एक पूरा देश बसाया जा सकता है.

आइए समझते हैं विदेशी मुद्रा भंडार में क्या-क्या शामिल होता है? RBI के पास कितना सोना है? ये सोना कहां-कहां रखा हुआ है? करेंसी नोट छापने के लिए सोने का क्या कनेक्शन है:-

विदेशी मुद्रा भंडार में क्या-क्या शामिल होता है?

RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर, यूरो, सोने और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स यानी IMF में SDRs के रूप में रखता है. इन्हीं को इंवेस्ट करके कमाई की जाती है. RBI के विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा विदेशी सरकारी बॉन्ड्स या डॉलर में इंवेस्ट होता है.

अभी कहां पहुंचा देश का विदेशी मुद्रा भंडार?

बीते हफ्ते फॉरेक्स रिजर्व में आई करीब 4.4 अरब डॉलर की कुल बढ़त का आधे से ज्यादा गोल्ड रिजर्व की वजह से रहा. फॉरेक्स रिजर्व में शामिल गोल्ड रिजर्व का मूल्य 9.86 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इसके साथ ही फॉरेन करेंसी एसेट्स डॉलर के वैल्यू में 1.641 अरब डॉलर बढ़कर 559.42 अरब डॉलर पर पहुंच गई. जबकि, रुपये में फॉरेन करेंसी एसेट की वैल्यू 44 हजार करोड़ रुपये घटकर 50 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया.

भारत के पास अभी कितना सोना?

RBI की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास अभी करीब 880.18 मीट्रिक टन सोना है. इसकी वैल्यू करीब 113.32 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है. भारतीय करेंसी ये कीमत करीब 9.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. 9.5 लाख करोड़ रुपये एक बहुत बड़ी रकम है, जो कई छोटे या मध्यम आकार के देशों के एनुअल बजट से भी ज्यादा है.

कहां रखा है ये सोना?

RBI के मुंबई हेडक्वॉर्टर और नागपुर ब्रांच की तिजोरी में लगभग 510 से 575 टन सोना रखा है. बाकी 290 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटेलमेंट्स जैसे भरोसेमंद संस्थाओं के पास जमा है.

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता के चलते पिछले 3 सालों में ही भारत ने करीब 274 टन सोना वापस मंगाया है.

दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किसके पास?

World Gold Council के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया का सोने का बादशाह अमेरिका ही है. उसके पास करीब 8100 टन से ज्यादा सोना है. इसके बाद जर्मनी का नंबर है. उसके पास करीब 3300 टन सोना है. लिस्ट में तीसरे नंबर पर इटली (2500 टन) और चौथे नंबर पर फ्रांस (2300 टन) है.रूस और चीन पिछले एक दशक में सोने के सबसे आक्रामक खरीदार बनकर उभरे हैं. दोनों देशों के पास अब 2,300 टन के आसपास सोना जमा हो चुका है. भारत टॉप 10 देशों की लिस्ट में तो शामिल है, लेकिन अपनी आबादी और खपत के मुकाबले सोने का ये भंडार बहुत बड़ा नहीं माना जाता.

रिजर्व बैंक सोना क्यों खरीदता है?

किसी देश की करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर कमजोर होती है, तो गोल्ड रिजर्व उस देश की पर्जेसिंग पावर क्रय और उसकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है. 1991 में जब भारत की इकोनॉमी डूब रही थी और उसके पास सामान इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं थे, तो उसने सोने को गिरवी रख पैसे जुटाए थे और इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आया था. ऐसी क्राइसिस का आगे सामना न करना पड़े, इसलिए RBI सोना खरीदता है. RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डायवर्सिफाइ करने के लिए सोना खरीदता है, ताकि डॉलर या अन्य करेंसी पर निर्भरता कम हो. क्योंकि, सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, जो आर्थिक अनिश्चितता या करेंसी डिवैल्यूएशन के समय मूल्य बनाए रखता है.

सोना और करेंसी का क्या रिलेशन है?

अगर किसी देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है, तो सोना उस देश में महंगा हो जाता है. क्योंकि, ग्लोबल लेवल पर इसका वैल्यूएशन डॉलर में होता है. वहीं, सोना ऐतिहासिक रूप से एक ऑप्शनल करेंसी के रूप में देखा जाता है, खासकर जब पेपर करेंसी पर भरोसा कम हो जाए. नोटबंदी के दौरान ऐसा देखा गया था.

करेंसी नोट छापने के लिए सोने का क्या कनेक्शन है?

करेंसी नोट छापने और सोने के बीच अब कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. ज्यादातर देश 1971 के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर चुके हैं. अब नोट ‘फिएट करेंसी’ (fiat currency) हैं, जिनका मूल्य सरकार और बाजार तय करते हैं. हालांकि, सोने का भंडार अभी भी केंद्रीय बैंकों के लिए स्थिरता और विश्वास का स्रोत होता है.

FAQs

घर में कितना सोना रख सकते हैं?

अगर किसी महिला की शादी नहीं हुई तो अपने पास 250 ग्राम तक सोना रख सकती है. जिन महिलाओं की शादी हो रखी है वो अपने पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं. हालांकि, आपको सोने के स्रोत के बारे में बताना जरूरी है, जैसे खरीद का बिल या विरासत में मिला कोई प्रमाण. वहीं, देश में कोई भी पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक का सोना रख सकता है. इससे ज्यादा सोना रखने पर इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है.

कैसी कार्रवाई हो सकती है?

लिमिट से ज्यादा और बिना स्रोत के सोना मिलने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट न केवल इसे जब्त कर सकता है, बल्कि आपको 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना लग सकता है.

क्या सरकार इमरजेंसी में हमारा सोना ले सकती है?

हां. ऐसा हो सकता हैं. कई देशों में ये रूल है, जब सरकार इमरजेंसी, नेशनल क्राइसिस और जंग के हालात में फंड जुटाने के लिए आपका सोना ले सकती है. हालांकि, अभी तक भारत में ऐसा कोई मामला नहीं आया है.

