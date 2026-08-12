Explainer: इकोनॉमी की ग्रोथ मजबूत, फिर रेटिंग अपग्रेड करने में कंजूसी क्यों? समझिए 'BBB-’ पर क्यों अटका भारत

दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की विकास दर काफी मजबूत है. क्रेडिट रेटिंग सिर्फ यह देखकर तय नहीं होती कि किसी देश की GDP कितनी तेजी से बढ़ रही है.

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फिच के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. मध्यम अवधि में करीब 6.4% की आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है. (AI जेनरेटेड फोटो)

भारत अभी दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था

IMF की रिपोर्ट के आधार पर जारी हुए आंकड़े

2025-26 में GDP 3.92 ट्रिलियन डॉलर रही

नॉमिनल GDP के मामले में ब्रिटेन और जापान निकले आगे

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. आर्थिक विकास की रफ्तार ठीक है. घरेलू मांग में मजबूती आई है. देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी पर्याप्त सुरक्षा कवच मौजूद है. इसके बावजूद ग्लोबल रेटिंग एजेंसी Fitch Ratings ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB- पर बरकरार रखा है. इसके साथ ही रेटिंग का आउटलुक Stable यानी स्थिर रखा गया है.

आइए समझते हैं जब भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है. निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, फिर रेटिंग अपग्रेड न होने का क्या कारण है? रेटिंग बढ़ने का भारत को क्या फायदा होगा? रेटिंग अपग्रेड नहीं होने से क्या नुकसान हो सकता है?

Fitch क्या है?

Fitch Ratings दुनिया की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है. यह सरकारों, कंपनियों और वित्तीय संस्थानों की कर्ज चुकाने की क्षमता और वित्तीय मजबूती का आकलन करती है. Fitch की रेटिंग से निवेशकों को यह समझने में मदद मिलती है कि किसी देश या कंपनी में पैसा लगाना कितना जोखिम भरा हो सकता है.

Fitch के रेटिंग स्टैंडर्ड?

Fitch की रेटिंग आमतौर पर AAA से लेकर D तक होती है. AAA सबसे मजबूत क्रेडिट क्वालिटी को दर्शाती है, जबकि नीचे की रेटिंग में डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ता जाता है. BBB- सबसे निचली इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है. इसका मतलब है कि कर्ज चुकाने की क्षमता ठीक है, लेकिन आर्थिक दिक्कतों में थोड़ा जोखिम हो सकता है. निवेश सुरक्षित है,लेकिन सीमित भरोसा है. वहीं, BBB- से एक कदम ऊपर की कैटेगरी BBB होती है. इसमें कर्ज चुकाने की क्षमता अच्छी, जोखिम कम, और निवेशकों का भरोसा थोड़ा ज्यादा रहता है.

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फिच ने भारत के लिए क्या कहा?

फिच के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है. मध्यम अवधि में करीब 6.4% की आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन इसके साथ देश का ऊंचा सरकारी कर्ज, भारी ब्याज भुगतान, कम प्रति व्यक्ति आय और कुछ संरचनात्मक कमजोरियां भी हैं. ये फिलहाल भारत को BBB- से ऊपर जाने से रोक रही हैं.

तेज GDP ग्रोथ के बावजूद रेटिंग BBB- ही क्यों?

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक वृद्धि है. दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की विकास दर काफी मजबूत है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग सिर्फ यह देखकर तय नहीं होती कि किसी देश की GDP कितनी तेजी से बढ़ रही है. रेटिंग एजेंसियां यह भी देखती हैं कि इस ग्रोथ के पीछे सरकारी वित्त कितना मजबूत है. किसी आर्थिक झटके की स्थिति में सरकार के पास कितनी गुंजाइश बचती है.

वर्ल्ड इकोनॉमी में 2 पायदान खिसका भारत

पिछले साल रुपये पर दबाव और नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट में बदलाव के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग में दो पायदान खिसक कर छठे स्थान पर आ गई है. यह बात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) की अप्रैल 2026 की ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ रिपोर्ट में बताई गई है. भारत 2019 में 2.94 ट्रिलियन डॉलर के आकार के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था. हालांकि,रैंकिंग में गिरावट के बावजूद अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी राज्यसभा में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी अप्रैल 2026 की ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ रिपोर्ट में 2025-26 के लिए भारत की नॉमिनल GDP 3.92 ट्रिलियन डॉलर बताई है. इससे भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है.

ब्रिटेन और जापान फिर निकले आगे

सितंबर 2022 में भारत ने नॉमिनल GDP के मामले में ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल किया था. फिर 30 दिसंबर 2025 को प्रकाशित सरकार की ‘ईयर-एंड इकोनॉमिक रिव्यू’ में बताया गया था कि भारत की GDP लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान से आगे निकल गई है. यानी भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. लेकिन, IMF की अप्रैल 2026 की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2025-26 के लिए जापान और ब्रिटेन वापस भारत से आगे निकल गए हैं.

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भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सरकारी कर्ज

फिच के अनुमान के मुताबिक, भारत का सामान्य सरकारी कर्ज यानी केंद्र और राज्यों को मिलाकर कुल सरकारी कर्ज करीब 84.4% GDP के बराबर है. यह BBB रेटिंग वाले देशों के लगभग 57% के औसत से काफी ज्यादा है.यानी भारत की अर्थव्यवस्था भले तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन सरकार पर कर्ज का बोझ अभी भी काफी ऊंचा है. यही कारण है कि मजबूत ग्रोथ के बावजूद रेटिंग एजेंसी भारत को उच्च रेटिंग देने में सतर्क है.

कर्ज से बड़ी समस्या है ब्याज का बोझ

सिर्फ कर्ज की मात्रा ही चिंता की बात नहीं है. सरकार को इस कर्ज पर हर साल कितना ब्याज चुकाना पड़ रहा है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है. फिच के मुताबिक, भारत का इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रेशियो करीब 23.7% है. यानी सरकार की कुल इनकम का लगभग एक चौथाई हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है. भारत के मुकाबले BBB रेटिंग वाले देशों का औसत करीब 8.4% है.फिच का अनुमान है कि सरकारी कर्ज का रेशियो धीरे-धीरे घटकर वित्त वर्ष 2031 तक करीब 79% GDP हो सकता है. यानी सुधार की उम्मीद है, लेकिन रफ्तार धीमी रहने की संभावना है.

राजकोषीय मजबूती को अहम मानता है फिच

सरकार की इनकम का बड़ा हिस्सा अगर कर्ज की सर्विसिंग में चला जाता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और दूसरी विकास योजनाओं पर खर्च के लिए वित्तीय गुंजाइश सीमित हो सकती है. यही वजह है कि फिच भारत के लिए सिर्फ तेज ग्रोथ नहीं, बल्कि राजकोषीय मजबूती और कर्ज में लगातार कमी को भी जरूरी मानता है.

कम प्रति व्यक्ति आय भी बन रही है बड़ी बाधा

भारत की कुल GDP बहुत बड़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में तस्वीर अलग है. भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है, लेकिन देश की विशाल आबादी के कारण प्रति व्यक्ति GDP अभी भी BBB रेटिंग वाले देशों के मुकाबले काफी कम है. फिच ने अपनी रेटिंग में साफ तौर पर कहा है कि कम GDP प्रति व्यक्ति आय और कमजोर स्ट्रक्चरल इंडिकेटर्स भारत की रेटिंग को सीमित करते हैं.

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इसका मतलब यह है कि किसी देश की कुल अर्थव्यवस्था बड़ी होने के बावजूद अगर औसत नागरिक की आय और संपत्ति का स्तर अपेक्षाकृत कम है, तो सरकार की आर्थिक झटकों से निपटने की क्षमता भी सीमित हो सकती है.कम प्रति व्यक्ति आय का एक असर टैक्स बेस पर भी पड़ता है.अगर लोगों की औसत आय कम है, तो सरकार के पास टैक्स के जरिए अतिरिक्त राजस्व जुटाने की क्षमता विकसित देशों की तुलना में सीमित रह सकती है.

रोजगार की चुनौती भी अहम

भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादियों में से एक है. यह देश के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन इसके साथ रोजगार एक बड़ी चुनौती भी है. देश में पर्याप्त संख्या में अच्छे और औपचारिक रोजगार पैदा करना जरूरी है. अगर युवा आबादी को पर्याप्त रोजगार नहीं मिलता, तो इसका असर घरेलू आय और खपत पर पड़ सकता है. साथ ही सरकार पर रोजगार, कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) और सामाजिक योजनाओं पर ज्यादा खर्च करने का दबाव बढ़ सकता है. फिच ने भी रोजगार से जुड़े दबावों को संभावित राजकोषीय जोखिम के तौर पर देखा है. ऐसे में भारत के सामने यही चुनौती है कि वह अपनी युवा आबादी को आर्थिक विकास की ताकत में कैसे बदलता है.

तेल की कीमत बढ़ी तो भारत पर क्या असर होगा?

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बाहरी जोखिम कच्चे तेल की कीमत है. भारत अपनी जरूरत का करीब 80 फीसदी हिस्सा कच्चे तेल खरीदकर पूरा करता है. इसलिए पश्चिम एशिया में तनाव, तेल उत्पादन या सप्लाई में रुकावट और वैश्विक बाजार में कीमतों की तेजी का सीधा असर भारत पर पड़ सकता है. अगर कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ती है, तो सबसे पहले भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा. इससे चालू खाते(Current Account) पर दबाव आ सकता है. इसके बाद महंगे पेट्रोलियम उत्पादों का असर महंगाई पर पड़ सकता है. आखिर में जाकर आम आदमी की जेब पर ही बोझ बढ़ेगा.

भारत के लिए अच्छी खबर क्या है?

इन चुनौतियों के बावजूद फिच ने भारत की रेटिंग का आउटलुक स्टेबल रखा है. इसका मतलब है कि एजेंसी को फिलहाल भारत की क्रेडिट प्रोफाइल में ऐसा बड़ा जोखिम नहीं दिख रहा, जिससे आने वाले दिनों में रेटिंग में गिरावट जरूरी हो. भारत की सबसे बड़ी ताकत मजबूत आर्थिक वृद्धि है. इसके अलावा देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भी है.

फिच के अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 733 अरब डॉलर तक रह सकता है. यह बाहरी झटकों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है.

भारत की बड़ी घरेलू अर्थव्यवस्था भी एक फायदा है. देश की ग्रोथ सिर्फ निर्यात पर निर्भर नहीं है. घरेलू खपत और निवेश भी आर्थिक गतिविधियों को सहारा देते हैं.

यही कारण है कि वैश्विक अस्थिरता, तेल की कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद फिच को भारत की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं पर भरोसा है.

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भारत को अगली रेटिंग के लिए क्या करना होगा?

एक तरफ 6.4% के आसपास की मध्यम अवधि की ग्रोथ, मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था और बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भारत की ताकत हैं. दूसरी तरफ करीब 84.4% GDP के बराबर सरकारी कर्ज, 23.7% का ब्याज-से-राजस्व अनुपात, कम प्रति व्यक्ति आय, रोजगार की चुनौती और तेल जैसे बाहरी जोखिम कमजोरियां हैं. इसलिए भारत को अपनी रेटिंग सुधारने के लिए कुछ बातों पर काम करना होगा:-

भारत को BBB- से ऊपर जाने के लिए सिर्फ 6% से ज्यादा की GDP ग्रोथ बनाए रखना पर्याप्त नहीं होगा. सबसे अहम चुनौती होगी कर्ज के बोझ को लगातार कम करना.

सरकार को राजस्व बढ़ाने के साथ खर्च को अधिक उत्पादक बनाना होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना जरूरी होगा, जिनसे लंबे समय में रोजगार और उत्पादकता बढ़े.

अगर भारत अपनी विशाल युवा आबादी को पर्याप्त और बेहतर वेतन वाले रोजगार उपलब्ध करा पाता है, तो इससे घरेलू खपत, टैक्स बेस और प्रति व्यक्ति आय—तीनों में सुधार हो सकता है.

तीसरी चुनौती है प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना. तेज GDP वृद्धि को व्यापक आय वृद्धि में बदलना भारत की क्रेडिट प्रोफाइल को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा.

सरकार को तेल और अन्य बाहरी झटकों से बचने के लिए मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, ऊर्जा स्रोतों में विविधता और स्थिर मैक्रो-इकोनॉमिक पॉलिसी पर ध्यान देना होगा.

अगर भारत लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ सरकारी कर्ज को नीचे लाने, रोजगार बढ़ाने और प्रति व्यक्ति आय में सुधार करने में सफल रहता है, तो आने वाले वर्षों में उच्च क्रेडिट रेटिंग का रास्ता खुल सकता है.

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