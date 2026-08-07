60 दिन के लिए खुलेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? जानिए होर्मुज डील से किसे होगा फायदा, कैसे सकती है ग्लोबल इकॉनमी | EXPLAINED

दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है. ईरान-ओमान समझौते से शिपिंग दोबारा शुरू होने की उम्मीद बढ़ी है, हालांकि अंतिम मंजूरी अभी बाकी है.

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जानिए क्या है ये डील

ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 60 दिनों के लिए आंशिक रूप से खोलने की डील के करीब हैं.

समझौता लागू हुआ तो तेल और एलएनजी की वैश्विक सप्लाई को बड़ी राहत मिल सकती है.

अमेरिका स्वतंत्र नौवहन चाहता है, जबकि ईरान नए नियंत्रण मॉडल पर जोर दे रहा है.

अंतिम फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बाद होगा.

ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 60 दिनों के लिए जहाजों की आवाजाही बहाल करने के अस्थायी समझौते के करीब हैं. अगर डील लागू हुई तो वैश्विक तेल आपूर्ति और ऊर्जा बाजार को बड़ी राहत मिल सकती है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है. यहां से रोजाना अरबों डॉलर का कच्चा तेल और एलएनजी गुजरता है. फरवरी 2026 में अमेरिका-इजरायल हमलों के बाद ईरान ने इस जलमार्ग पर नियंत्रण कड़ा कर दिया था, जिससे शिपिंग बाधित हो गई. अब ईरान और ओमान इसके फिर से खोलने के लिए एक अस्थायी समझौते के करीब पहुंच गए हैं. सऊदी चैनल अल-हदथ और अल-अरबीया ने उच्च स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि दोनों देश 60 दिनों के लिए नेविगेशन फिर शुरू करने के रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं. जहाज आने के लिए ईरानी जलक्षेत्र के करीब और जाने के लिए ओमानी जलक्षेत्र के करीब मार्ग इस्तेमाल करेंगे. कोई ट्रांजिट शुल्क नहीं होगा और क्षेत्रीय पक्ष डिमाइनिंग में शामिल हो सकते हैं. समझौते को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी अभी बाकी है. आइए विस्तार से समझते हैं.

होर्मुज डील वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

होर्मुज फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है. सामान्य समय में दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी इसी रास्ते से गुजरते हैं. फरवरी 2026 के बाद शिपिंग में बाधा से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई. अगर यह डील लागू होती है तो जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो सकती है, जिससे तेल की आपूर्ति स्थिर होगी और बाजारों में अनिश्चितता कम होगी. ओमान और ईरान दोनों तटवर्ती देश हैं, इसलिए उनके संयुक्त प्रबंधन से क्षेत्रीय सहयोग बढ़ सकता है. Middle East Monitor की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह डील जून 2026 के अमेरिका-ईरान शांति मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के पैराग्राफ 5 को सक्रिय करने से भी जुड़ी है, जिसमें सुरक्षित नेविगेशन की बात कही गई थी. कुल मिलाकर यह वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए राहत का संकेत है, क्योंकि बाधित मार्ग से आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हो रही थीं.

अमेरिका और शिपिंग उद्योग की मुख्य चिंताएं क्या हैं?

अमेरिका चाहता है कि जलमार्ग पूर्व-युद्ध जैसी स्थिति में लौटे, जहां जहाज बिना अनुमति, बिना शुल्क और स्वतंत्र रूप से गुजर सकें. प्रस्तावित व्यवस्था में आने वाले जहाज ईरानी जलक्षेत्र से और जाने वाले ओमानी से गुजरेंगे, जिससे ईरान को अधिक नियंत्रण मिल सकता है. यह नेविगेशन अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून (UNCLOS) के तहत मुक्त आवाजाही के सिद्धांत के खिलाफ माना जा रहा है. शिपिंग उद्योग सुरक्षा को लेकर चिंतित है क्योंकि युद्ध के दौरान माइन और खतरे बने रहे. कुछ रिपोर्टों में सर्विस फीस या शुल्क की चर्चा भी हुई थी, हालांकि हालिया स्रोतों में शुल्क न होने की बात कही गई है. वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार अमेरिका ने साफ कहा है कि अस्थायी मार्गों में कोई अनुमति या टोल नहीं होना चाहिए. ईरान का कहना है कि यह पूर्ण उद्घाटन नहीं बल्कि नया मॉडल है.

तेल कीमतों और वैश्विक सप्लाई चेन पर क्या असर पड़ सकता है?

अगर डील लागू होती है और शिपिंग फिर शुरू होती है तो तेल की आपूर्ति बढ़ेगी, जिससे कीमतों पर दबाव कम हो सकता है. पिछले महीनों में बाधाओं के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया. आपूर्ति श्रृंखलाएं, खासकर एशिया और यूरोप को जाने वाले तेल और गैस पर निर्भर कंपनियों को राहत मिलेगी. हालांकि ईरान ने साफ कहा है कि सिर्फ ओमान डील से जलमार्ग पूरी तरह नहीं खुलेगा. अमेरिका को बंदरगाहों पर नाकाबंदी हटानी होगी, प्रतिबंधों पर कदम उठाने होंगे और जमे हुए एसेट्स पर बात करनी होगी. अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुईं तो अनिश्चितता बनी रहेगी और कीमतें अस्थिर रह सकती हैं. संयुक्त समन्वय केंद्र बनाने की भी चर्चा है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधार सकता है. कुल मिलाकर अल्पकालिक राहत संभव है, लेकिन पूर्ण स्थिरता अमेरिका-ईरान सहमति पर निर्भर है.

ईरान-अमेरिका संबंधों और खाड़ी स्थिरता पर क्या मतलब है?

यह समझौता जून 2026 के शांति MoU को फिर सक्रिय करने का रास्ता खोल सकता है. Al Jazeera के मुताबिक, अप्रत्यक्ष संपर्क पहले से चल रहे हैं और अंतिम चरण में बताए जा रहे हैं. सफल होने पर तनाव कम हो सकता है और खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है. ओमान मध्यस्थ भूमिका निभा रहा है, जो क्षेत्रीय सहयोग का संकेत है. हालांकि ईरान नियंत्रण बनाए रखना चाहता है और अमेरिका स्वतंत्र नेविगेशन पर जोर दे रहा है. अगर मतभेद बने रहे तो तनाव फिर बढ़ सकता है. डील से दोनों पक्षों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता के लिए व्यापक बातचीत जरूरी है. क्षेत्रीय देश भी इस प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि उनका आर्थिक हित इससे जुड़ा है. कुल मिलाकर यह डील अभी अंतिम मंजूरी के इंतजार में है. अगर लागू होती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिलेगी, लेकिन सुरक्षा, अधिकार और शुल्क जैसे मुद्दे अभी भी चर्चा में हैं. स्थिति बदलती रह सकती है.

Q1. सवाल: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

जवाब: दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी की सप्लाई इसी समुद्री मार्ग से होती है.

Q2. सवाल: ईरान और ओमान के बीच क्या समझौता हो रहा है?

जवाब: दोनों देश 60 दिनों के लिए जहाजों की आवाजाही बहाल करने के अस्थायी ढांचे पर सहमत बताए जा रहे हैं.

Q3. सवाल: इस डील से तेल की कीमतों पर क्या असर होगा?

जवाब: शिपिंग सामान्य होने पर वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ सकती है, जिससे कीमतों पर दबाव कम पड़ सकता है.

Q4. सवाल: अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता क्या है?

जवाब: अमेरिका चाहता है कि जहाज बिना किसी अनुमति, शुल्क या अतिरिक्त नियंत्रण के पहले की तरह स्वतंत्र रूप से गुजरें.

Q5. सवाल: क्या यह समझौता पूरी तरह लागू हो गया है?

जवाब: नहीं, अभी इसे ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है.