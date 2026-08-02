Explainer: ईरान को लेकर ट्रंप के दावों में कितना दम? अगर दोबारा छिड़ी जंग तो भारत पर क्या पड़ेगा असर

लगातार एयरस्ट्राइक के बीच अमेरिका ने रविवार (2 अगस्त) से ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल के लिए टाल दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान और कुछ मिडिल ईस्ट देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव आने के बाद यह फैसला लिया गया. ट्रंप ने समझौता नहीं होने पर दोबारा हमले शुरू करने की चेतावनी भी दी है. अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा तनाव सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ा संकट बन सकता है. भारत जैसे देश, जो ऊर्जा आयात और पश्चिम एशिया से गहरे आर्थिक संबंधों पर निर्भर हैं. ऐसे में साफ है कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई, तो भारत भी इस टकराव के प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा. जंग का सीधा असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और भारत जैसी तेल आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कैसे?
हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उसके सहयोगियों पर कई हमले हुए, जिनका आरोप ईरान समर्थित समूहों पर लगाया गया. इसके बाद व्हाइट हाउस की ओर से संकेत मिले कि अगर ईरान या उसके समर्थक संगठन अमेरिकी हितों को निशाना बनाते रहे या कूटनीतिक प्रयास विफल रहे, तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई कर सकता है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका अभी भी कूटनीति को प्राथमिकता देता है. अगर अमेरिकी सैनिकों, सैन्य ठिकानों या सहयोगी देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो सैन्य विकल्प खुला रहेगा.
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ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमला किया, तो जवाब केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा. ईरान क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को भी निशाना बना सकता है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो नए सैन्य अभियान की वजह बन सकती हैं—
अगर संघर्ष बढ़ता है, तो सबसे पहले निशाने पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने आ सकते हैं. इनमें प्रमुख हैं—कतर में अमेरिकी एयर बेस, बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डा, कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने, इराक में अमेरिकी सैन्य सुविधाएं, संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान. इसके अलावा खाड़ी देशों के तेल और गैस उत्पादन केंद्र भी खतरे में आ सकते हैं.
पूरे संकट का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है. फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा रूट दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है. दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले कच्चे तेल के व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है. सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान जैसे प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देशों का तेल और LNG इसी रास्ते से वैश्विक बाजारों तक पहुंचता है. अगर यहां कुछ दिनों के लिए भी जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है.
अगर जंग बढ़ी या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है. LNG की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. तेल आयात करने वाले देशों का खर्च बढ़ जाएगा. ऊर्जा आधारित उद्योगों की लागत बढ़ेगी. एयरवेज और शिपिंग कंपनियों का ऑपरेशनल कॉस्ट महंगा हो जाएगा.
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होर्मुज सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार का भी अहम केंद्र है. अगर यहां संघर्ष बढ़ता है तो, जहाजों के बीमा प्रीमियम बढ़ जाएंगे. माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी. कंटेनर शिपिंग में देरी होगी. कई जहाज वैकल्पिक समुद्री मार्ग तलाश सकते हैं. वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ जाएगा. यानी युद्ध का असर केवल तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, खाद्य उत्पादों और औद्योगिक सामान तक पहुंच सकता है.
अगर संघर्ष लंबा चलता है, तो इसके कई बड़े आर्थिक नतीजे सामने आ सकते हैं. ऊंची तेल कीमतें महंगाई बढ़ा सकती हैं. कई देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रख सकते हैं. इससे निवेश धीमा पड़ सकता है और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है. ऊर्जा महंगी होने से उत्पादन लागत बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है. शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है और निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर रुख कर सकते हैं.
भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है. उसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है. अगर होर्मुज में संकट गहराता है, तो भारत को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है:-
पश्चिम एशिया के देशों में 90 लाख से अधिक भारतीय रहते और काम करते हैं. अगर संघर्ष व्यापक रूप लेता है, तो भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन सकती है. जरूरत पड़ने पर निकासी अभियान चलाना पड़ सकता है. भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों पर दबाव बढ़ेगा. रोजगार और कारोबार पर भी असर पड़ सकता है.
भारत लंबे समय से संतुलित विदेश नीति अपनाता रहा है. एक ओर अमेरिका भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है. वहीं, दूसरी ओर ईरान ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार बंदरगाह और क्षेत्रीय संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण देश है.
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ऐसे में भारत हो सकता है कि सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करेगा. बातचीत के जरिए समाधान का समर्थन करेगा. समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर जोर देगा. अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर भी ध्यान देगा.
अगर मिडिल ईस्ट में सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा और इसमें ईरान समर्थित संगठन, खाड़ी देश या अन्य क्षेत्रीय शक्तियां शामिल हो गईं, तो पश्चिम एशिया में व्यापक युद्ध की आशंका बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार, वित्तीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सभी प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए दुनिया की नजर फिलहाल कूटनीतिक प्रयासों पर टिकी है. अगर बातचीत सफल रहती है, तो बड़ा युद्ध टल सकता है, लेकिन किसी भी नई सैन्य कार्रवाई या जवाबी हमले से हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं.
मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो रॉस हैरिसन का मानना है कि अगले कुछ दिन तय करेंगे कि तनाव कम होगा या फिर जंग दोबारा भड़क सकती है. रॉयटर्स से बातचीत में उन्होंने कहा, “ट्रंप के हमला टालने से हालात सामान्य नहीं हुए हैं. स्थिति अब भी बेहद नाजुक है और कभी भी बिगड़ सकती है. ईरान धमकियों के साये में बातचीत नहीं करेगा. उसे लगता है कि हर बार नरमी दिखाने का फायदा अमेरिका उठाता है.”
उन्होंने कहा कि जब तक होर्मुज स्ट्रेट खोलने और नाकेबंदी खत्म करने पर ठोस समझौता नहीं होता, तब तक मौजूदा शांति स्थायी नहीं मानी जा सकती.
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