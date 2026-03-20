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Israel America Iran War An Alternative Route To Strait Of Hormuz Irgc Charge Upto 100 Billion Dollar

होर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान ने खोला बंपर कमाई का रास्ता, सेफ कॉरिडोर के इस्तेमाल के लिए हर जहाज से वसूल रहा 18-18 करोड़ रुपये

अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत एक हफ्ते में करीब 27% बढ़ गई है. ब्रेंट क्रूड करीब $108 से $112 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है. पिछले कुछ दिनों में यह $114 प्रति बैरल के स्तर तक भी पहुंचा है. अप्रैल 2024 के बाद ब्रेंट क्रूड प्राइस ाका ये हाइएस्ट लेवल भी है.

दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है.

करीब 167 किलोमीटर लंबे लेन ने इस वक्त अमेरिका-चीन, ब्रिटेन और भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की इकोनॉमी के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है. रोजाना दुनिया में तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला हर 5वां शिप इस संकरे रास्ते से होकर गुजरता है. ये रास्ता ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है. 21 दिनों से इजरायल-अमेरिका के साथ जंग लड़ रहे ईरान ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ में जहाजों की आवाजाही रोक दी है. ईरान ने अपने 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी बमबारी के जवाब में ‘होर्मुज स्ट्रेट’ बंद करने का ऐलान किया था. जंग में फंसा ईरान अपनी कमाई के लिए होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सेफ कॉरिडोर देने के बदले में टैक्स भी वसूलने लगा है. तमाम देश अपने जहाजों को वहां से निकालने के लिए ईरान से डील भी करने लगे हैं. भारत भी इसमें शामिल है.

टाइम्स ऑफ इंडिया ने मैरीटाइम न्यूज एजेंसी लॉयड्स लिस्ट’ (Lloyd’s List) की रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से सुरक्षित गुजरने की परमिशन देने के बदले एक निजी तेल टैंकर कंपनी से प्रति जहाज़ 20 लाख डॉलर (भारतीय रुपये में करीब 18 करोड़ रुपये) बतौर ‘टैक्स’ वसूला है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस सेफ कॉरिडोर के जरिए ईरान अब तक 100 अरब डॉलर की कमाई कर चुका है.

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IRGC के हाथ में है सेफ कॉरिडोर का कंट्रोल

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अपने समुद्री क्षेत्र में एक खास ‘सेफ कॉरिडोर’ बनाया है, ताकि ग्लोबल मैरीटाइम ट्रैफिक (समुद्री ट्रैफिक) को कम किया जा सके. इस सिलेक्टिव अल्टरनेटिव रूट को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) कंट्रोल कर रही है. यहां से सिर्फ उन जहाजों को ही गुजरने दिया जा रहा है, जिन्हें ईरानी सरकार ने पहले से मंजूरी दे रखी है.

हर जहाज की बारीकी से होती है जांच

ईरान के मौजूदा व्यवस्था के तहत जहाजों को सेफ कॉरिडोर में एंट्री करने से पहले एक जांच प्रक्रिया से गुज़रना होता है. भारत, पाकिस्तान, इराक, मलेशिया और चीन समेत कई देश अपने जहाजों को सेफ कॉरिडोर से गुजरने देने के लिए ईरान से सीधे बात कर रहे हैं.

शिपिंग ऑपरेटरों को देनी पड़ती है डिटेल रिपोर्ट

IRGC इन जहाजों के लिए एक रजिस्ट्रेशन मैकानिज्म डेवलप कर रहा है. हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है. शिपिंग ऑपरेटरों को जहाज की ओनरशिप, कार्गो और डेस्टिनेशन की डिटेल रिपोर्ट अनिवार्य रूप से शेयर करने को कहा गया है.

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9 जहाजों ने इस रूट का किया इस्तेमाल

रिपोर्ट के मुताबिक,अब तक विभिन्न देशों के 9 जहाज इस ईरानी कॉरिडोर का इस्तेमाल कर चुके हैं. अभी इस प्रक्रिया को हर मामले के आधार पर अलग-अलग तरीके से निपटाया जा रहा है. आने वाले दिनों में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रूवल सिस्टम शुरू किया जा सकता है.

होर्मुज स्ट्रेट की पोजिशन?

होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और अरब सागर से जोड़ता है. इसके उत्तर में ईरान सटा हुआ है. होर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किमी लंबा है. इसमें आने-जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किमी चौड़ी शिपिंग लेन तय है. इसके दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पड़ता है. इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश हैं. लेकिन, ईरान का कंट्रोल ज्यादा है.

दुनिया के लिए होर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है?

अमेरिका के एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक, दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.08 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है. ईरान रोजाना 17 लाख बैरेल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है. ईरान के अलावा दूसरे गल्फ देश जैसे ईराक, कुवैत, सऊदी अरब और UAE भी इसे रास्ते से अपना ज्यादातर तेल निर्यात करते हैं. इसमें से ज्यादातर निर्यात एशियाई देशों को होता है. इसलिए ये रूट इतना अहम है.

भारत के लिए इतना अहम क्यों होर्मुज स्ट्रेट?

भारत अपनी जरूरत का कच्चा तेल(50% हिस्सा) सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों से मंगवाता है.भारत में रोजाना 26 लाख बैरल तेल होर्मुज रूट से आता है. जनवरी-फरवरी में भारत के कुल मंथली ऑयल इंपोर्ट का करीब 50% हिस्सा होर्मुज के रास्ते ही आया. वहीं, नवंबर-दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 40% था. ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना काफी कम कर दिया है. इसलिए होर्मुज रूट पर तेल खरीदने की मात्रा में जाहिर तौर पर इजाफा ही हुआ होगा.

क्या ईरान होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर सकता है ईरान?

हां. ऐसा 2 तरीके से किया जा सकता है.पहला-होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने के लिए दोनों तरफ सिर्फ 3 किलोमीटर की लेन बनी है. इस लेन पर ईरान सी-माइन्स लगाकर होर्मुज को ब्लॉक कर सकता है.यह माइन्स रास्ते से आने वाली नावों को डिटेक्ट करेगी और ब्लास्ट हो जाएगी. दूसरा-अगर ईरान सी-माइन्स नहीं लगा पाता, तो वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जरिए होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमला भी कर सकता है. 1980 के ईरान-इराक युद्ध के दौरान भी ईरान ने फारस की खाड़ी में सऊदी अरब और कुवैत से आने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमले किए थे.

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क्या अमेरिका कुछ नहीं कर सकता?

हां कर सकता है. होर्मुज के पास में बहरीन में अमेरिका की नेवी का पांचवा बेड़ा तैनात है. पश्चिमी देशों की नेवी भी यहां गश्त कर रही हैं. होर्मुज पर इजरायल भी अपनी नजर बनाए हुए है. अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की कोशिश करता है, तो ये सभी हमला कर सकते हैं.

होर्मुज में भारत के कितने जहाज फंसे हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा समय में भारत के 22 जहाज होर्मुज और उसके आसपास के संकटग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं.लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस ने बताया कि भारत का एक गैस टैंकर पहचान सुनिश्चित करने के लिए ईरान के लारक द्वीप के पास से गुजरा है. भारत का जहाज ‘जग लाडकी’ बुधवार को सफलतापूर्वक होर्मुज स्ट्रेट पार कर गुजरात तट पर सुरक्षित पहुंच गया है.

जहाजों को निकालने के लिए भारत क्या कर रहा है?

भारत, पाकिस्तान, इराक, मलेशिया और चीन जैसे देश अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सीधे ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत कर रहे हैं.

होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा तो क्या असर होगा?

अगर होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है, तो जाहिर तौर पर इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ेगा. तमाम देशों के पावर हाउस फ्यूल के लिए जूझने लगेंगे. गैस स्टेशनों और पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लग जाएंगी, जबकि सप्लाई टैंकर की कतारें हजारों मील लंबी हो जाएंगी. तेल की कीमतें बढ़ेंगे, जिसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ेगा. शेयर मार्केट भी इसको लेकर घबराया हुआ है.

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होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कौन से देश सबसे ज्यादा होंगे प्रभावित?

ईरान के तेल एक्सपोर्ट का करीब 90% हिस्सा अकेले चीन ही खरीदता है. ऐसे में होर्मुज में कोई भी रुकावट चीन के ईंधन और प्रोडक्शन की लागत को बढ़ा सकता है.भारत, जापान जैसे देशों को भी काफी दिक्कतें होंगी.

होर्मुज बंद है, तो दूसरे अल्टरनेटिव रूट्स कौन से हैं?

ईरान से लगातार होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की धमकियों के चलते सऊदी अरब और UAE ने पाइपलाइन बनाई है, जिससे तेल भेजा जा सकता है.

सऊदी अरब की 12000 किलोमीटर लंबी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन से हर दिन 50 लाख बैरत तेल भेजा जा सकता है. 2019 से वह एक गैस पाइपलाइन को भी कच्चा तेल भेजने में इस्तेमाल कर रहा है.

UAE ने भी ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली पाइपलाइन बनाई है. इससे हर दिन करीब 15 लाख बैरल तेल भेजा जा सकता है.

ईरान ने 2021 में 3.5 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाली पाइपलाइन का उद्घाटन किया था. हालांकि, रिपोर्ट्स में ऐसी पाइपलाइन न होने का दावा किया जाता है. बता दें कि इन अल्टरनेटिव रूट्स की क्षमता होर्मुज स्ट्रेट से बहुत कम ही होगी.

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