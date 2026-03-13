ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की विशलिस्ट?
मिडिल ईस्ट में कतर, इराक, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं. सिर्फ ईरान में ही अमेरिका का कोई आर्मी बेस नहीं है. ऐसे में ट्रंप ईरान पर भी आर्मी बेस बनाकर मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं. ईरान के कब्जे वाले लाल सागर के रूट्स के जरिए अमेरिका का तेल और बाकी चीजों का ट्रेड भी चलता है. ऐसे में अगर ईरान में अमेरिका के मन मुताबिक सरकार आती है, तो वह तेलों के दाम और टैरिफ को खुद कंट्रोल कर सकेंगे. मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान के बीच इस्लामिक देशों की लीडरशिप को लेकर वर्चस्व की पुरानी लड़ाई है. अमेरिका सऊदी अरब के साथ मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते रखता है.