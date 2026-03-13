ईरान को लेकर क्या है नेतन्याहू की विशलिस्ट?

इंडियन मिलिट्री एक्सपर्ट डॉ. ब्रह्मा चेलानी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना इजरायल और नेतन्याहू का अकेला इरादा नहीं है. इस जंग में बेंजामिन नेतन्याहू की विशलिस्ट बड़ी है. नेतन्याहू की पहली विश ईरान को कमजोर करना है. नेतन्याहू ये चाहते हैं कि ईरान की सत्ता पर इस्लामिक नेताओं की जगह इजरायल से अच्छे रिश्ते रखने वाली या कम से कम उसे दुश्मन न मानने वाली सरकार आ जाए. दूसरी विश अमेरिका को ईरान से दूर रखने की है. इजरायल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते बेहतर हों. नेतन्याहू की तीसरी विश ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा जमाने की है. अगर ईरान के ऑयल और गैस रिजर्व पर इजरायल का कब्जा हो गया, तो मिडिल ईस्ट में वो और भी ताकतवर हो जाएगा.