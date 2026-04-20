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UAE का बेलआउट, ईरान का मुआवजा, ट्रंप का एग्जिट प्लान... किसपर कितनी भारी पड़ी मिडिल ईस्ट में मची तबाही

28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग में अमेरिका को प्रतिदिन लगभग 890 मिलियन डॉलर (करीब 8,455 करोड़ रुपये) का खर्च आ रहा है. इजरायल ने अब तक कुल $11.2 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं.

ईरान के साथ जंग खत्म करने और डील के लिए पाकिस्तान में 21 अप्रैल को दूसरे दौर की बातचीत होनी है. (AI जेनरेटेड)

मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग एशिया-प्रशांत इलाके पर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से असर डाल रहा है. शुरुआत में लगा था कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगा. तेल और गैस की कमी का असर भी कम होगा. लेकिन, न तो जंग के जल्द खत्म होने की उम्मीद है. न हाल-फिलहाल तेल और गैस की किल्लत कम होती दिख रही है. इस जंग में बिना बात के नुकसान झेल रहे मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी अब अपने नुकसान की भरपाई मांग रहे हैं. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति तीन तरह से घिरते जा रहे हैं.

आइए जानते हैं मिडिल ईस्ट में इस जंग का क्या असर हो रहा है? UAE ने अमेरिका से बेलआउट की क्यों मांग की है? जख्म खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान ने क्या-क्या मांग रखी है? ईरान को इस जंग से कितना नुकसान हुआ है? वहीं, डोनाल्ड ट्रंप का एग्जिट प्लान क्या है? मिडिल ईस्ट में मची तबाही किसपर कितनी भारी पड़ी है?

अमेरिका और इजरायल को जंग से कितना नुकसान?

किसी भी देश के लिए जंग झेलना और जंग लड़ना दोनों महंगा सौदा होता है. युद्ध का सामान जुटाना और जंग में हुई बर्बादी के बाद पुनर्निर्माण करने में करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग में अमेरिका को प्रतिदिन लगभग 890 मिलियन डॉलर (करीब 8,455 करोड़ रुपये) का खर्च आ रहा है. इजरायल ने अब तक कुल $11.2 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं.

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ईरान की टूटी कमर

जंग की सबसे ज्यादा कीमत ईरान चुका रहा है. इस जंग ने ईरान को आर्थिक मोर्चे पर तोड़ कर रख दिया है. ईरान में अब तक 3000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हैं. ईरान के 54.88 लाख करोड़ स्वाहा हो चुके हैं. स्टॉकहॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक, जंग अगर नहीं रुकी तो ईरान की GDP 10% से ज्यादा गिर सकती है, इससे देश कई दशक पीछे चला जाएगा.

मिडिल ईस्ट के बाकी देशों का हाल भी देखिए:-

कुवैत और कतर: SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये जंग अगर अप्रैल के बाद भी चली, तो कतर और कुवैत की GDP 14% तक गिर सकती है. इन दोनों देशों में हमलों की वजह से 99% पीने का पानी (डीसैलिनेशन प्लांट) खतरे में है. कतर की LNG फेसिलिटी डैमेज हो गई है. इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई पर पड़ा है. भारत समेत ज्यादातर देशों में LPG सिलेंडर की किल्लत होने लगी है.

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इराक और बहरीन: अमेरिका-इजरायल युद्ध की वजह से इराक के तेल क्षेत्रों में उत्पादन 70% तक गिर गया है. इससे इराक और बहरीन की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बना हुआ है.

सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन: इन देशों में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है. मिसाइल और ड्रोन हमलों से तेल से जुड़े बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है.

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लेबनान: ईरान के बाद लेबनान जंग की मार झेल रहा है. इजरायल ने हिज्बुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए लेबनान पर हमले किए हैं. लेबनान में अब तक 1,400 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं. 4,639 लोग घायल हैं. 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है. इस जंग से लेबनान को आर्थिक मोर्चे पर 14 अरब डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है. फिलहाल ट्रंप की कोशिश से 10 दिनों का सीजफायर लागू है.

UAE और सऊदी अरब: इस जंग से सऊदी अरब की GDP में 3% प्रभावित हुई है. यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट और एनर्जी इंफ्रा को टारगेट किया गया है. इन हमलों की वजह से UAE की GDP में 5% की गिरावट का खतरा बना हुआ है. साथ ही तेल उत्पादन में भी कटौती देखी जा रही है. अकेले UAE के शेयर बाजार को 10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है. ईरान और इजरायल के बीच तनाव से खाड़ी देशों (UAE, सऊदी अरब) के पर्यटन उद्योग में बुकिंग 100% तक रद्द हो गई है.

UAE क्यों मांग रहा बेलआउट?

इजरायल-अमेरिका और ईरान अमेरिका युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए UAE ने US से वित्तीय गारंटी की मांग की है. रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा रकम की जरूरत पड़ेगी. इसमें से 50 बिलियन डॉलर तो सिर्फ तेल और गैस फेसिलिटी को फिर से चालू करने के लिए चाहिए.

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UAE ने की करेंसी स्वैप की मांग

वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, पिछले हफ्ते UAE के सेंट्रल बैंक के प्रमुख खालिद मोहम्मद बलामा ने US फेडरल रिजर्व के साथ ‘करेंसी स्वैप’ (मुद्रा विनिमय) का प्रस्ताव रखा. इस बातचीत में ईरान के मिसाइल हमलों के कारण तेल और गैस के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई.

क्या इससे पहले US ने जंग का नुकसान झेल रहे देशों को किया पेमेंट?

हां. 1991 के खाड़ी युद्ध में सऊदी अरब ने 16.8 बिलियन डॉलर और कुवैत ने 16 बिलियन डॉलर का पेमेंट किया था. हालांकि, ये कुल लागत का सिर्फ अनुमानित 12% ही था. अगर UAE के बैकस्टॉप की पुष्टि हो जाती है, तो यह पूरी कहानी को ही पलट देगा.

UAE की मांग मानने से US पर क्या होगा असर?

रिपोर्ट के मुताबिक, UAE की इस मांग के बाद अमेरिका पर वित्तीय संकट का खतरा बढ़ सकता है. UAE की देखा-देखी खाड़ी के अन्य देश भी मुआवजे की मांग उठा सकते हैं. अभी डॉलर को विशिष्ट दर्जा (काफी हद तक) इसलिए प्राप्त है, क्योंकि तेल और गैस के लेन-देन के लिए इसे ही पेमेंट के जरिए के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है. लेकिन, युद्ध की भारी-भरकम दैनिक लागतों में एक और ‘बैकस्टॉप बिल’ जोड़ने से इसका असर डॉलर की स्थिति पर भी पड़ सकता है.

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ईरान ने मुआवजे के तौर पर मांगे 270 अरब डॉलर

इस बीच, ईरान ने अपने खाड़ी पड़ोसी देशों से मुआवजे की मांग की है. ईरान ने UAE, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और जॉर्डन से मुआवजे के तौर पर 270 अरब डॉलर की भारी-भरकम रकम की मांग की है. यह आंकड़ा एक सरकारी प्रवक्ता ने रूस की समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था. हालांकि, इसमें होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की मांग शामिल नहीं है.

ईरान युद्ध से निकलने का ट्रंप का एग्जिट प्लान?

डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए एक ‘एग्जिट प्लान’ पर काम कर रहे हैं. इसका मुख्य फोकस सैन्य अभियानों को समेटना (Winding Down) और कूटनीति के जरिए तनाव कम करना है. इस योजना में पाकिस्तान, तु्र्किये मध्यस्थ कर रहे हैं. चीन दूर से साथ दे रहा है. इन तीनों देशों के अपने-अपने मोटिव भी हैं. इस एग्जिट प्लान में होर्मुज की सुरक्षा अन्य देशों को सौंपना, युद्धविराम (Ceasefire) के जरिए मिडिल ईस्ट से सैनिकों की वापसी कराना और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना है.

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