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Israel Iran War American President Donald Trump To Exit Nato Its Importance And Repercussions

क्या है NATO? इससे अलग होने की धमकी क्यों दे रहे ट्रंप? समझें अमेरिका का छूटा साथ तो कितना बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर

एक कहावत है, 'अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता'. अमेरिका पर यही बात लागू होती है. बेशक अमेरिका इस समय पावरफुल देश है. लेकिन, बिजनेस, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस के लिए बाकी देशों के साथ सहयोग की जरूरत पड़ती है. अगर अमेरिका NATO का साथ छोड़ देता है, तो वो इन मामलों में अकेला पड़ जाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने में तीसरी बार NATO से अलग होने की धमकी दी है.

अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का फोकस बिजनेस बढ़ाने और ’मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ पॉलिसी पर है. इजरायल-अमेरिका ने मिलकर 28 फरवरी से ईरान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है. इन हमलों के जवाब में ईरान ने उसी दिन से होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है. इससे तमाम देशों में एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है. भारत में LPG सिलेंडर और फ्यूल के दाम बढ़ गए हैं. ईरान की ताकत को लेकर लगाया गया हिसाब-किताब बिगड़ने के बाद हालात संभालने के लिए ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी NATO के मेंबर देशों से मदद मांगी थी. NATO देशों ने जंग में मदद से साफ इनकार कर दिया है. इसके बाद अब ट्रंप ने एक बार फिर से NATO से अमेरिका के अलग होने की धमकी दे डाली है.

अगर अमेरिका NATO छोड़ता है, तो जाहिर तौर पर इसमें टूट होगी. लेकिन, इसकी चोट अमेरिका को भी झेलनी होगी. साथ में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी बनेगा. आइए समझते हैं कैसे:-

NATO को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि वे NATO से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं. उन्होंने NATO को कागजी शेर बताया. एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वे पहले से ही NATO से ज्यादा प्रभावित नहीं थे. उन्हें लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यही मानते हैं. इससे पहले डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने कहा था कि अगर वो नहीं होते, तो NATO आज कूड़े के डिब्बे में होता.

क्या है NATO?

NATO यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन. ये एक सैन्य गठबंधन है. इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी.

NATO की स्थापना के समय अमेरिका समेत 12 देश इसके सदस्य थे. अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्मजबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम ने NATO की स्थापना की थी.

अब इसके 32 सदस्य देश हैं. इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी NATO देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है. NATO के आर्टिकल 5 के मुताबिक, इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को NATO के सभी देशों पर हमला माना जाएगा.

NATO के पास अपनी सेना तो करीब 20 हजार ही है, लेकिन उसके सभी सदस्यों की सेना को मिलाकर उसके पास 30 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं. 1952 में NATO से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है.

ट्रंप के आगे NATO कितना मजबूत?

बेशक NATO में 30 देश हैं. इसके बाद 30 लाख के करीब सैनिक है. फिर भी ये अमेरिका के सामने कमजोर है. अमेरिका के बिना सारे NATO देशों के सैनिक मिलकर भी उस फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसके मुखिया अभी ट्रंप हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में NATO के कुल सैन्य खर्च में सबसे ज्यादा 69% कॉन्ट्रिब्यूशन अमेरिका का था. उसने अकेले 811 अरब डॉलर यानी करीब 60 लाख करोड़ रुपये NATO पर खर्च किए थे. बाकी के 29 देशों ने 383 अरब डॉलर यानी 27 लाख करोड़ रुपये ही खर्च किए.

बात चाहे इंटेलिजेंस की हो या सैटेलाइट की, लॉजिस्टिक्स की हो या मिसाइल डिफेंस की…अमेरिका के बिना NATO कुछ नहीं कर सकता. अमेरिका के अलावा NATO के जो 31 देश हैं, उनके 60% हथियार अमेरिका से आते हैं. लिक्विड पेट्रोलिंग गैस का 55 से 60% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है.

NATO के देश क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर के लिए अमेरिकी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल पर ही निर्भर हैं. सेमिकंडक्टर भी अमेरिका के ही पास है.ऐसे में NATO देश चाहकर भी एंटी-कोअर्सन इंस्ट्रूमेंट (सख्त से सख्त प्रतिबंध) का इस्तेमाल नहीं कर सकते.

NATO दूसरे किसी देश से तो जंग लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ एकजुट नहीं हो सकता. ये बात ट्रंप बखूबी समझते हैं. लिहाजा ट्रंप को NATO के छोटे सैन्य अभ्यास या बड़े सैन्य अभ्यास से शायद ही कोई फर्क पड़े.

NATO अलग होने पर अमेरिका के लिए क्या होगी दिक्कत?

एक कहावत है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. अमेरिका पर यही बात लागू होती है. बेशक अमेरिका इस समय पावरफुल देश है. लेकिन, बिजनेस, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस के लिए बाकी देशों के साथ सहयोग की जरूरत पड़ती है.

अगर अमेरिका NATO का साथ छोड़ देता है, तो वो इन मामलों में अकेला पड़ जाएगा. वहीं, यूरोप के देशों को अपनी सैन्य ताकत अपने देश की रक्षा में लगानी होगी.

ट्रंप अगर NATO से अलग होने का फैसला करते हैं, तो यूरोप के देश अपने यहां ही नहीं, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में भी अमेरिका को ठहरने नहीं देंगे.

अमेरिका से छिटककर बहुत से देश रूस और चीन के करीब चले जाएंगे.ऐसे में दुनिया के कई देशों में फैले अमेरिकी बेस तक खुद अमेरिका की पहुंच नहीं रह जाएगी.

कैसे बनेगा नया वर्ल्ड ऑर्डर?

अगर अमेरिका NATO और UN छोड़ देता है,तो भारत-चीन और यूरोपीय संघ (EU) जैसे शक्तियां नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने की ओर बढ़ेंगी. भारत पहले से ही साउथ ग्लोबल की आवाज बन चुका है.वहीं, कनाडा व फ्रांस जैसे देश भारत और यूरोप के साथ नये वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने के पक्ष में हैं.

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अस्तिव में आ जाएगा इस्लामिक NATO

पाकिस्तान और सऊदी अरब के सैन्य समझौते के बाद तुर्किये के साथ मिलकर ‘इस्लामी नाटो’ बनाने की आशंका जग गई है. यह नई रणनीति अमेरिका पर घटते भरोसे और तीनों देशों के साझा हितों का परिणाम मानी जा रही है. अगर ये अस्तित्व में आ गया, तो अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के प्रभाव को चुनौती देने वाला साबित होगा.

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