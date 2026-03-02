Hindi Explainer

Israel Us Iran War Ayatollah Ali Khamenei Middle East Countries Relation Explained

Explainer: इजरायल-अमेरिका के साथ जंग में ईरान कैसे पड़ गया अकेला? वो दोस्त जो बनते गए इस्लामिक देश के दुश्मन

मिडिल ईस्ट में ईरान इस समय अलग-थलग पड़ गया है. सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद देश में बदले की आग धधक रही है. लेकिन, साथ देने वाला कोई नहीं है. लगभग तमाम दिशाओं में मौजूद देशों के साथ ईरान के रिश्ते आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हैं.

अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान 40 दिनों का शोक मना रहा है. (AP)

मिडिल ईस्ट में इस समय उथल-पुथल मचा हुआ है. इजरायल-अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान की इस्लामिक सत्ता अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है. ईरान ने बेशक पूरी ताकत से पलटवार किया है. ईरान ने सिर्फ इजरायल बल्कि, पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलों और ड्रोन बरसाए हैं. ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि खामेनेई की हत्या का बदला लेना देश के बच्चे-बच्चे का अधिकार है.

1979 से पहले ईरान के अमेरिका से लेकर इजराइल तक तमाम देशों के साथ रिश्ते बड़े अच्छे हुआ करते थे. लेकिन, ईरान के पास दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों की संख्या थी. लेकिन, आज इस जंग में ईरान एक तरफ है और बाकी देश दूसरी ओर. सवाल उठता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान आखिर अकेला कैसे पड़ता गया? ऐसा क्या हुआ, जो उसके दोस्त धीरे-धीरे दुश्मन में तब्दील होते गए:-

BBC की रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्टर्न स्टडीज के प्रोफेसर अमीन सैकल बताते हैं, ईरान के लिए साल 1979 बेहद अहम था. इस साल ईरान में पहलवी राजवंश को उखाड़ फेंका गया. इसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जन्म हुआ. सत्ता की असल ताकत इस क्रांति के अगुवा रहे धार्मिक नेता आयतुल्लाह रुहोल्लाह खुमैनी के हाथों में आ गई. उन्होंने सभी पश्चिमी देशों से संबंध तोड़ लिए. फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की घोषणा कर दी. इसका सीधा असर इजरायल और अमेरिका पर पड़ा. ये दोनों पक्के दोस्त हैं और फिलिस्तीनियों के कट्टर दुश्मन.

मौजूदा समय में सबसे ताकतवर ईसाई प्रभुत्व वाले अमेरिका और ब्रिटेन, मिडिल ईस्ट की धुरी वाले इजरायल, तुर्किये से लेकर पाकिस्तान तक…लगभग तमाम दिशाओं में मौजूद देशों के साथ ईरान के रिश्ते आउट ऑफ ट्रैक चल रहे हैं.

अमेरिका से कैसे बिगड़े रिश्ते?

अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 1978 में करीब 20 लाख लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन करनेआज जो अमेरिका, ईरान पर हमले कर रहा है और वॉशिंगटन की सड़कों पर खामेनेई की मौत का जश्न मनाया जा रहा है, कभी वह ईरान का जिगरी दोस्त हुआ करता था. ईरान में धार्मिक क्रांति के पहले अमेरिका उसका इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पार्टनर था.ईरान को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भी अमेरिका ने ही दिया था. लेकिन, पहले धार्मिक क्रांति और फिर नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों के एक समूह के अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले 52 डिप्लोमेट्स को बंदी बनाने की घटना ने दोनों देशों के बीच संबंध खत्म कर दिए. अमेरिका ने 7 अप्रैल 1980 को ईरान के साथ तमाम संबंधों को समाप्त करने का औपचारिक ऐलान किया था. तब से ही दोनों के बीच कोई रिश्ते नहीं हैं. अमेरिका ने ईरान पर कई सालों से कड़े प्रतिबंध लगा रख है.

दोस्त से दुश्मन बना इजरायल

ईरान ऐसा दूसरा मुस्लिम देश था, जिसने इजरायल को मान्यता दी थी. अप्रैल 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी के ईरान वापस लौटते ही ईरान ने इजरायल के साथ सारे रिश्ते खत्म कर लिए. फिर भी दोनों देश एक-दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते थे. 1980 में इराक ने जब ईरान पर अचानक से अटैक कर दिया था, तब इजरायल ने अपने पुराने साथी ईरान की मिलिट्री हेल्प की थी. दोनों देशों के बीच 1985 से रिश्ते बिगड़ने लगे. साल 2006 के लेबनान युद्ध के बाद से दोनों के संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए. इसके बाद से ही दोनों एक-दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में लगे हैं.

सऊदी अरब ने क्यों छोड़ा साथ

ईरान-सऊदी अरब करीब 45 साल से एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे हैं. दोनों देश मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय ताकत हैं. एक-दूसरे के पड़ोसी इन दोनों देशों में क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई के साथ-साथ धार्मिक मतभेद भी है. ईरान की इस्लामिक क्रांति को इसकी वजह माना जाता है. असल में 1979 से पहले तक सऊदी अरब खुद को मुस्लिम जगत का नेता मानता था, लेकिन इस क्रांति से उसे चुनौती मिलने लगी. यही वजह है कि सऊदी अरब, ईरान का विरोधी बन गया.

पाकिस्तान तक से बिगड़े रिश्ते

ईरान के रिश्ते पाकिस्तान से भी बिगड़े हुए हैं. 2012 में पाकिस्तान में जैश-अल-अदल बना था. इसे ईरान आतंकी संगठन मानता है. यह ईरान में रहने वाले अल्पसंख्यक सुन्नियों के हक में आवाज उठाने का दावा करता है. इस संगठन ने 2013 से ही ईरानी सीमा सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है. ईरान का आरोप है कि इन संगठनों को पाकिस्तानी सेना से भी मदद मिलती है.

रूस और चीन भी बंटे

ईरान के साथ जंग में रूस और चीन ने भी दूरी बना रखी है. चीन ने कहा कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या पर अमेरिका और इजरायल की कड़ी निंदा करता है. चीन ने मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने की अपनी मांग दोहराई. लेकिन, ईरान को सीधे तौर पर कोई मदद देने से इनकार कर दिया. दूसरी ओर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खामेनेई की हत्या को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बयान दिया है. पुतिन ने कहा कि शांति दूत का असली चेहरा दुनिया के सामने आया. ट्रंप कई मौकों पर विश्व शांति लाने और जंग रुकवाने का दावा कर चुके हैं, मगर उनके दावे खोखले निकले. पुतिन ने इसी पर तंज कसा. हालांकि, रूसी राष्ट्रपति ने ईरान की मदद को लेकर कई बात नहीं कही.

यूरोपीय देशों ने बनाई दूरी

ईरान से यूरोपीय देशों ने भी दूरी बनाए रखी है. मानवाधिकारों को लेकर ईरान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. यूरोपीय संघ ने सबसे पहले 2011 में ईरान में इन्हीं गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन की वजह से उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे. अब यूरोपीय संघ से अलग हो चुके ब्रिटेन ने भी ताजा हमले पर नाराजगी जताते हुए ईरान के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है.

आतंकी समूहों से नजदीकी भी वजह

आतंकी समूहों से ईरान के करीबी संबंध भी मिडिल ईस्ट के देशों से दूरी की वजह है. लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक के शिया मिलिशिया गुट, फिलिस्तीनियों के हमास और यमन के हूती समूहों को ईरान सालों से न केवल सैद्धांतिक तौर पर, बल्कि हथियारों से भी समर्थन देते आया है. अमेरिका, पश्चिमी देशों और इजरायल को ये ग्रुप अपना दुश्मन मानते हैं. इनकी मदद करके ईरान अपने आप इन तमाम देशों से कट जाता है.

बता दें, अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान 40 दिनों का शोक मना रहा है. ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑफिस ने नेशनल शोक का समय घोषित किया है, जिसमें झंडे आधे झुके रहेंगे और श्रद्धांजलि देने के लिए पब्लिक गैदरिंग की योजना बनाई गई है, जो इस्लामिक रिपब्लिक के इतिहास में 37 साल पुराने चैप्टर के खत्म होने का प्रतीक है.

