Israel Us Iran War Hezbollah Houthis Action Against Us Israel After Khamenei Death

हिजबुल्लाह से हूती तक... जिन्हें ईरान ने पाला-पोसा, क्या वो लेंगे खामेनेई की मौत का बदला, जानें मिडिल ईस्ट में कौन कहां एक्टिव?

ईरान ने कई साल से प्रॉक्सी का एक नेटवर्क बनाया है. मिडिल ईस्ट के अलग-अलग देशों में फैला ये नेटवर्क अब प्रमुख मिलिशिया ग्रुप बन चुका है. कुछ मिलिशिया राजनीतिक दलों के रूप में भी तब्दील हो चुके हैं और अपने मुल्क की सरकारों को चुनौती देते हैं.

‘एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' एक अनऔपचारिक गठबंधन है, जो ईरान की मदद से खड़ा हुआ है.

सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की परिवार समेत हत्या के बाद ईरान बदले की आग में धधक रहा है. ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को निशाना बना रहा है. पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलें और ड्रोन बरस रहे हैं. इस बीच एक सवाल है, जिसका जवाब जियोपॉलिटिक्स की समझ रखने वाले खोज रहे हैं. सवाल ये है कि ईरान ने जिन मिलिशिया ग्रुप को पाल-पोसकर बड़ा किया, इस जंग में वो सारे कहां हैं? क्या ये ईरान के लिए खामेनेई की मौत का बदला लेंगे?

दरअसल, 1979 की इस्लामी क्रांति (Islamic Revolution)के बाद से ईरान की राजनीतिक और सामाजिक संरचना में तेजी से बदलाव आया था. देश ने प्रॉक्सी नेटवर्क (Proxy Groups) के साथ मिडिल ईस्ट (Middle East) में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक सचेत कोशिश की है. कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट में इसके सबूत भी दिए गए हैं.

Explainer: इजरायल-अमेरिका के साथ जंग में ईरान कैसे पड़ गया अकेला? वो दोस्त जो बनते गए इस्लामिक देश के दुश्मन

कुद्स फोर्स (The Quds Force) इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की पांच ब्रांच में एक है. ये खुफिया और सीक्रेट मिशन में माहिर है. कुद्स फोर्स प्रॉक्सी ग्रुप के मुख्य बिंदु के रूप में काम करती है. ये उन्हें ईरान के रिजनल एजेंडे को मजबूत करने के लिए हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराती है. इसे ‘प्रतिरोध की धुरी (Axis of Resistance) के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता रहा है.

आइए जानते हैं ईरान के ये मिलिशिया ग्रुप क्या हैं? कहां से ऑपरेट होते हैं? इन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंट्स क्यों कहा जाता है? इजरायल-ईरान की जंग में इन मिलिशिया ग्रुप का क्या रोल है:-

क्या है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस (Axis of Resistance)

‘एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस’ एक अनऔपचारिक गठबंधन है, जो ईरान की मदद से खड़ा हुआ है. एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप में फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिज्बुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही, इराक और सीरिया के विद्रोही संगठन आते हैं. चूंकि, ईरान की इजरायल और अमेरिका से कट्टर दुश्मनी है. लिहाजा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इजरायल और अमेरिका के खिलाफ काम करता है.

कैसे तैयार हुआ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस?

80 के दशक में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कुछ प्रॉक्सी संगठनों को तैयार किया. इसमें ईरानी की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की अहम भूमिका है. यह गठबंधन मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देता है. इसमें शामिल हमास, हूती और हिज्बुल्लाह मिलिशिया ग्रुप लाल सागर में स्वतंत्र आवाजाही में दिक्कतें पैदा करते हैं.

क्या इजरायल की सेना को चुनौती दे सकती है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस?

एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इजरायल के लिए एक अहम सैन्य और वैचारिक चुनौती पेश करती है. बेशक अमेरिका की दोस्ती, उसके समर्थन और हथियारों की सप्लाई से इजरायल को काफी फायदा होता है, लेकिन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल हिज्बुल्लाह और हमास जैसे समूह भी अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं. ईरान से इन्हें भरपूर समर्थन और फंडिंग मिलती है. इजराल की बेहतर सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए इन समूहों के पास भी हाइटैक रॉकेट, मिसाइल, गुरिल्ला स्ट्रैटजी और टनल में अंडरग्राउंड होने का नेटवर्क है. जाहिर तौर पर अगर ये मिलकर इजरायल पर हमला करते हैं, तो उसके लिए संभलना मुश्किल हो सकता है.

ईरान के मिसाइल और ड्रोन की बारिश के बीच क्यों चमक रहा इजरायल का शेयर बाजार? समझिए फंडा

हिजबुल्लाह

1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान में हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट में ईरान का पहला प्रॉक्सी ग्रुप बनकर उभरा. इस ग्रुप को ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स से सैन्य सुविधाएं और फंडिंग मिलती है. हिजबुल्लाह तेहरान के शिया इस्लामवादी आदर्शों को मानता है. ये ज्यादातर लेबनानी शिया मुसलमानों की ही भर्ती करता है.

1982 में हुआ था हिजबुल्लाह का गठन

हिजबुल्लाह का गठन 1982 में लेबनान पर आक्रमण करने वाली इजरायली सेना से लड़ने के लिए किया गया था. इसने नियमित रूप से लेबनान में अमेरिकी कर्मियों और उसके एंबेसी के खिलाफ आत्मघाती हमले किए. सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार, 2020 तक कम से कम 130000 रॉकेट और मिसाइलों के साथ हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस गैर-राज्य संगठन बन गया है. हिजबुल्लाह, फिलिस्तीनी संगठन हमास और इस्लामिक जिहाद समेत क्षेत्र में अन्य ईरान समर्थित ग्रुप के साथ गहरे और घनिष्ठ रिश्ते रखता है.

हूती विद्रोही

इजरायल से लगभग 2500 किलोमीटर दूर यमन के सना शहर में बैठे हूती विद्रोही (Houthis) इजरायल-ईरान जंग में बाहर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. यमन के विद्रोही समूह ने मंगलवार को दावा किया कि उन्होंने इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं. असल में ईरान ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, आर्म्ड फोर्स और हूती शिया आंदोलन के जरिए यमन के गृहयुद्ध में हिंसा की आग लगाई थी. ये अपने आप में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एक लंबा प्रॉक्सी वॉर है.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि हूती आंदोलन काफी हद तक हिजबुल्लाह पर आधारित था. ये 1990 के दशक में शुरू हुआ और 2014 के बाद इसे मोमेंटम हासिल की. हूती ​​समूह का नेतृत्व हूती जनजाति करती है. मौजूदा समय में इसका नेतृत्व अब्दुल-मलिक बदरुलदीन अल-हूती कर रहे हैं.

दुनिया के बीच में नहीं पड़ते, फिर ईरान-इजरायल क्यों कहलाते हैं मिडिल ईस्ट देश? गल्फ और अरेबियन कंट्री में क्या फर्क?

असद फैमिली

सीरिया की असद फैमिली (Assad family) एक शिया समूह है. ये सत्ता में बने रहने के लिए लंबे समय से ईरान के साथ अपने गठबंधन पर निर्भर रही है. गठबंधन 2011 से विशेष रूप से फायदेमंद रहा है, जब राष्ट्रपति बशर अल-असद को सरकार विरोधी विद्रोह और सुन्नी चरमपंथियों के साथ गृहयुद्ध का सामना करना पड़ा था.

इजरायल ने अल-असद की सेना पर लगाया था अराजकता का आरोप

2011 में सीरिया में अराजकता फैलने के बाद ईरान पर इजरायल ने अल-असद की सेना को लगभग 80,000 लड़ाकू कर्मी उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया था. वहीं, रूस ने हवाई मदद मुहैया कराई थी. वहीं, 2014 में, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ज़ैनबियॉन ब्रिगेड बनाई. ये एक पाकिस्तानी शिया मिलिशिया ग्रुप थी, जो ईरान के साथ-साथ पाकिस्तान के आदिवासी इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानियों को लेकर बनी थी. इसने विद्रोही मिलिशिया के खिलाफ अल-असद की सेना के साथ लड़ाई लड़ी थी.

फातेमिया उन डिवीजन

फातेमिया उन डिवीजन अफगान हजारा सेनानियों का एक ग्रुप है, जो 1980 के दशक में गठित किया हुआ था. 1990 के दशक में इसका अस्तित्व खत्म हो गया. 2012 में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे फिर से रिवाइव किया. 2014 के बाद से ईरान ने सीरिया के सरकार से लड़ने के लिए फातेमियाउन डिवीजन को वहा तैनात किया है.

कताइब हिजबुल्लाह ग्रुप

2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद ईरान ने अपने दुश्मन पर अपना प्रभाव बढ़ाया और मिलिशिया की स्थापना की. साल 2007 में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कताइब हिजबुल्लाह नाम से एक शिया मिलिशिया बनाया. अमेरिका ने 2009 में कताइब हिजबुल्लाह को ‘विदेशी आतंकवादी संगठन’ घोषित किया. इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के खिलाफ हिंसा के लिए इसके महासचिव अबू महदी अल मुहंदिस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे.

भारत के पास बचा है 25 दिन का कच्चा तेल, मिडिल ईस्ट में लंबी चली जंग तो कितना बढ़ जाएगा पेट्रोल-डीजल का दाम?

2014 में कातिब हिजबुल्लाह, इस्लामिक स्टेट (IS) के लड़ाकों से लड़ने के लिए इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (PMF) में शामिल हो गया. हालांकि, इसके बाद भी इसने तेहरान में नेतृत्व के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे. 2007 से 2011 तक और 2018 से 2020 तक ईरान के समर्थन से कातिब हिजबुल्लाह ने इराक में अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों पर सिलसिलेवार हमले किए.

असैब अहल अल हक ग्रुप

2006 में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इराक में ही शिया मिलिशिया असैब अहल अल हक की स्थापना की थी. इसे लीग ऑफ द राइटियस भी कहा जाता है. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स इस मिलिशिया ग्रुप के लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दी है. जब अमेरिका ने 2006 और 2011 के बीच इराक से अपनी सेना वापस बुला ली, तो इस ग्रुप ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर 6000 से ज्यादा हमले किए. लगभग 20000 लड़ाकों के साथ असैब अहल अल हक इस क्षेत्र में सबसे बड़े ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप में शामिल है. ईरान ने इराक में हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, बद्र संगठन और कताइब सैय्यद अल शुहादा जैसे अन्य शिया समूहों को हथियार मुहैया कराए और फंडिंग की है.

हमास

गाजा समेत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में ईरान दशकों से इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है. माना जाता है कि इजरायल पर हमले करने वाले हमास को ईरान ने ही फंडिंग की थी. हमास ने 1990 के दशक में तेहरान में अपना एक ऑफिस भी खोला था. 2012 में सीरिया में अल-असद शासन का समर्थन करने से इनकार करने के बाद ईरान और हमास के बीच संबंधों में खटास आ गई. हालांकि, 2017 में ईरान ने हमास के लिए फिर से पहले जैसी फंडिंग शुरू कर दी है.

अमेरिका या इजरायल… ईरान की तबाही से किसे मिलेगा कितना फायदा? क्या है ट्रंप और नेतन्याहू की विशलिस्ट

फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद

इसके साथ ही फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद (PIJ) ने ईरानी क्रांति से प्रेरणा ली. अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, यह ईरान ही है, जो इस्लामिक जिहाद की फंडिंग करता है. अमेरिकी विदेश विभाग ने 2020 में कहा कि ईरान फिलिस्तीनी समूहों को सालाना 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग करता है.

हिजबुल्लाह अल हेजाज़

1987 में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सऊदी अरब में शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह अल हेजाज़ की स्थापना की. ये मिडिल ईस्ट में ईरान के प्राथमिक राजनीतिक समर्थकों में से एक था. अमेरिका ने 1996 के खोबर टॉवर पर हुए घातक बम विस्फोट के लिए इसके चार नेताओं पर बैन लगा दिया था. इस हमले में 19 अमेरिकी वायु सेना कर्मी मारे गए. 350 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे.

अल अश्तर ब्रिगेड

बहरीन का अल अश्तर ब्रिगेड मिलिशिया ग्रुप को भी ईरान से फंडिंग मिलती है. 2014 में हुए भीषण हमले में अल अश्तर ब्रिगेड का हाथ था. इसमें दो पुलिस अधिकारी मारे गए थे.

इजरायल को कैसे चुनौती दे रहा हिज्बुल्लाह?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक,लेबनान में हिज्बुल्लाह शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल विंग है. लेबनान के गृहयुद्ध के बाद बाकी समूहों ने हथियार डाल दिए थे. लेकिन, हिज्बुल्लाह ने जंग जारी रखी थी. 2000 में इजरायल गृहयुद्ध से पीछे हट गया, लेकिन हिज्बुल्लाह को मौके की तलाश थी. 2006 में वो मौका आया. हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच 5 हफ्ते तक जंग चली थी. उस समय हिज्बुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत दिखाई थी. हिज्बुल्लाह ने इजरायल पर हजारों रॉकेट छोड़े. फिर गाजा की लड़ाई के दौरान हिज्बुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया. अब एकबार फिर से इजरायल और हिज्बुल्लाह आमने-सामने आ गए हैं. इजरायल लगातार हिज्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है. हिज्बुल्लाह भी इन हमलों का जवाब दे रहा है.

इजरायल-अमेरिका के साथ ईरान की जंग में फंसे 90 लाख भारतीय, कुवैत जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन का इंतजार

EXPLAINERS