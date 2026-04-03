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Jan Vishwas Amendment Of Provisions Bill 2026 Passed By Parliament Delay In Dl Renew Fake Alarm Are No Longer Crime

अब DL रिन्यू में देरी, चक्का जाम और अफवाह फैलाने पर नहीं होगी जेल, सरकार ने बदल दिया ये 78 कानून

Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2026: शुरुआत में यह बिल 16-17 कानूनों के करीब 355 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव लेकर आया था. बाद में सिलेक्ट कमिटी ने 78 कानूनों में 689 प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज करने की सिफारिश की थी.

जन विश्वास बिल 2026, राज्यसभा से 2 अप्रैल को पारित हुआ था. (AI जेनरेटेड)

रोजमर्रा की जिंदगी में हुई छोटी-छोटी गलतियों के लिए भी हमें पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़ जाते हैं. लेकिन, अब इससे बड़ी राहत मिलने जा रही है. संसद से जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल 2026 पारित हो गया है. राष्ट्रपति के साइन के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही यह बिल कानून की शक्ल ले लेगा. इसके बाद कई अपराध, अपराध के दायरे से ही बाहर हो जाएंगे. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का दावा है कि इससे जनता की ईज ऑफ लिविंग बेहतर होगी. आइए जानते हैं क्या है जन विश्वास बिल 2026? इसके तहत कितने कानून बदले गए हैं? अब कौन-कौन से कामों के लिए सजा नहीं होगी? कितने का जुर्माना भरना पड़ेगा?

जन विश्वास बिल क्या है?

जन विश्वास बिल एक सुधारवादी विधेयक है. इसका मकसद छोटी गलतियों और टेक्निकल खामियों को अपराध की कैटेगरी से बाहर करना है. पहले कई ऐसे कानून थे, इनमें मामूली नियम तोड़ने पर भी जेल भेज दिया जाता था. इससे लोगों पर गैर-जरूरी दबाव पड़ता था. इसलिए इस बिल के जरिए सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है, जहां कानून आसान हो. कानून का पालन करना आसान हो.

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क्या अब किसी को जेल की सजा नहीं होगी?

इस बिल के प्रावधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जेल नहीं होगी. ये सिर्फ छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों पर लागू होगा. ऐसे मामलों में अब जेल की जगह जुर्माना, चेतावनी या सुधार नोटिस दिया जाएगा. पहली बार गलती करने पर नरमी बरती जाएगी. गलती दोहराने पर जुर्माना बढ़ाया जाएगा. अगर बार-बार एक ही गलती होती है, तो कानून के तहत आगे एक्शन लिया जा सकता है. इसमें जेल भी हो सकती है. लेकिन, शुरुआत में जेल नहीं होगी. इतना तय है.

कितने कानून बदले गए हैं?

शुरुआत में यह बिल 16-17 कानूनों के करीब 355 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव लेकर आया था. बाद में सिलेक्ट कमिटी ने 78 कानूनों में 689 प्रावधानों को डी-क्रिमिनलाइज करने की सिफारिश की थी. इस बिल के तहत 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है. इनमें से 700 से ज्यादा छोटे अपराधों को पूरी तरह डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है.

अब जानिए कौन-कौन से काम अब क्राइम नहीं:-

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ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद इसके रिन्यू कराने में मामूली देरी अब क्राइम के दायरे से बाहर होगी.

अब अब ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने के बाद 30 दिन तक वैलिड माना जाएगा.

अब DL रिन्यू कराने पर उसकी वैलिडिटी का कैल्कुलेशन रिन्यू कराने की डेट से किया जाएगा.

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हाइवे पर चक्का जाम

नेशनल हाइवे एक्ट 1956 के तहत हाइवे पर चक्का जाम करने या ऐसी स्थिति पैदा करने पर 5 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजा का प्रावधान है.

जन विश्वास बिल में इसके लिए जेल का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. अब चक्का जाम किया तो आपको जुर्माना देना होगा. ये राशि 1000 से 10 हजार तक हो सकती है.

अफवाह फैलाना

अब तक किसी तरह की अफवाह फैलाने या आग की झूठी खबर देने पर जेल हो जाता था. अब ऐसा नहीं होगा. जन विश्वास बिल में इसे अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है.

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जन्म-मौत की सूचना न देना

जन्म-मौत की सूचना न देना भी मौजूदा समय में कानून अपराध है. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत जन्म और मौत की सूचना न देना अपराध है.

जन विश्वास बिल के जरिये इसे भी क्राइम के दायरे से बाहर कर दिया गया है

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत रजिस्टर में गलत प्रविष्टि भी अब क्राइम नहीं कहलाएगी.

मवेशियों से फसल को नुकसान

आवारा मवेशियों से फसल को नुकसान पहुंचने पर जेल हो सकती थी. जन विश्वास बिल में कैटल ट्रेसपास एक्ट, 1971 को अपडेट कर सजा के प्रावधान को नागरिक दंड यानी जुर्माने में बदलने की बात है.

इस कानून के जरिये पशुओं को छोड़ने या आवारा छोड़ने पर भी सिर्फ जुर्माना लगेगा. किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा.

बिजली से जुड़े अपराध

द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के मुताबिक, विभाग के आदेश-निर्देश का पालन नहीं करने पर 3 महीने की जेल या जुर्माने का प्रावधान है.

लेकिन, जन विश्वास बिल के कानून बन जाने के बाद इस अधिनियम से जुड़े अपराध पर जेल का प्रावधान खत्म हो जाएगा. ऐसे मामलों में अब सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा.

कॉस्मेटिक्स बनाना और बेचना

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत नियमों के खिलाफ कॉस्मेटिक्स बनाना और बेचना क्राइम है. इसके लिए जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है.

जन विश्वास बिल में जेल की सजा का प्रावधान खत्म कर केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

इंस्पेक्टर राज पर यह बिल कैसे लगाम लगाएगा?

इंस्पेक्टर राज का मतलब है अधिकारियों के पास जरूरत से ज्यादा अधिकार होना. इससे वे छोटे मामलों में भी कार्रवाई कर सकते हैं. जब हर उल्लंघन अपराध होगा, तो निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के पास ज्यादा शक्ति होगी. लेकिन, जब इन मामलों को क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा, तो उनकी मनमानी पर रोक लगेगी. इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी.

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