All You Need Do Know About Japanese Encephalitis: असम में जापानी इंसेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis) से कम से कम आठ लोगों की जान चली गई है, वहीं, 80 जे ज्यादा इसकी चपेट में आ गए हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों से जिला रैपिड रिस्पांस टीम (DRRT) गठित करने की मांग की है.मॉनसून के मौसम में Japanese Encephalitis और मलेरिया हर साल असम में कई लोगों की जान ले लेते हैं. बीते साल भी इस बीमारी की वजह से असम में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई थी.

जापानी इंसेफेलाइटिस क्या हैं? (Everything About Japanese Encephalitis)

जापानी बुखार या जापानी इंसेफेलाइटिस (JE) मच्छरों के काटने से फैलता है. ये मच्छर फ्लेविवायरस संक्रमित होते हैं. इस बीमारी में मस्तिष्क के आसपास की झिल्लियां प्रभावित होती हैं. जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का एक प्रमुख कारण है. यह संक्रामक बुखार नहीं है. यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है. जापानी बुखार से पीड़ित व्यक्ति में लक्षण 5 से 15 दिनों बाद दिखाई देता है.

जापानी इंसेफेलाइटिस या जापानी बुखार के क्या हैं लक्षण (Symptoms Of Japanese Encephalitis)

अधिकांश मामलों में जेई (JE) यानी जापानी इंसेफेलाइटिस से संक्रमित लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते. अगर मरीजों में लक्षण होते भी हैं तो बहुत हल्के होते हैं. संक्रमितों के मस्तिष्क में सूजन की समस्या हो सकती है. इसकी वजह से तेज सिरदर्द, बुखार, कंपकंपी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. इसके साथ-साथ गर्दन में अकड़न भी होती है. कभी-कभी संक्रमित व्यक्ति के कोमा में जाने की भी आशंका होती है.

जापानी बुखार के उपचार (Japanese Encephalitis treatment)

जापानी बुखार या इंसेफेलाइटिस से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी आ जाती है. कई बार मरीजों को ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है. देश में जापानी बुखार का टीका उपलब्ध है. मरीज की हालत गंभीर होने पर टीका दिया जाता है. इससे बचने के लिए बरसात के दिनों में पूरे शरीर को ढककर रखें और रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें.