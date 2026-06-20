Explained: दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने की ओर 'जेद्दा टॉवर', बुर्ज खलीफा छूट जाएगा काफी पीछे | सबकुछ जानिए

Jeddah Tower: जेद्दा टॉवर केवल एक इमारत नहीं बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग, वास्तुकला और सऊदी अरब की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है. जल्द ही यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनकर एक नया इतिहास रच देगी.

Written by: Nandan Singh
Updated: June 20, 2026, 3:09 PM IST
Jeddah Tower
बनकर तैयार हो रही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत. (Photo/Instagram)
  • जोरों पर जेद्दा टावर का काम
  • 104वीं मंजिल के करीब पहुंच गया काम
  • कहलाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा टावर
  • बुर्ज खलीफा की बात हो जाएगी पुरानी

Jeddah Tower: सऊदी अरब अपनी महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं के जरिए दुनिया का ध्यान लगातार आकर्षित कर रहा है. अब एक बार सऊदी दुनिया को चौंकाने की तैयारी में है. देश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक ‘जेद्दा टॉवर’ तेजी से निर्माण के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है. इसके पूरा होने के बाद यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी, और वर्तमान रिकॉर्ड धारक बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ देगी. इंजीनियरों के अनुसार यह इमारत 1,000 मीटर यानी लगभग एक किलोमीटर से अधिक ऊंची होगी. यही वजह है कि यह परियोजना दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

क्या है जेद्दा टॉवर?

जेद्दा टॉवर सऊदी अरब के जेद्दा शहर में बन रहा एक मेगा प्रोजेक्ट है. इसे प्रसिद्ध वास्तुकार एड्रियन स्मिथ और गॉर्डन गिल ने डिजाइन किया है. खास बात यह है कि एड्रियन स्मिथ वही वास्तुकार हैं, जिन्होंने दुनिया की मौजूदा सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के डिजाइन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस इमारत का निर्माण जेद्दा इकोनॉमिक सिटी परियोजना के तहत किया जा रहा है, जो लगभग 53 लाख वर्ग मीटर में फैला एक विशाल शहरी विकास प्रोजेक्ट है.

कहां तक पहुंचा निर्माण कार्य?

Newsweek की रिपोर्ट के अनुसार जेद्दा टॉवर प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर जॉन पेरोंटो का कहना है कि जेद्दा टॉवर का निर्माण 104वीं मंजिल के करीब पहुंच चुका है. इसकी ऊंचाई 400 मीटर से अधिक हो चुकी है. वर्तमान गति को देखते हुए निर्माण कार्य हर सप्ताह लगभग 4 मीटर आगे बढ़ रहा है. अनुमान है कि अगले कुछ महीनों में यह 500 मीटर की ऊंचाई पार कर लेगा. फिर यह निर्माण टीम के लिए यह एक बड़ा माइलस्टोन होगा. फिलहाल इंजीनियर 160वीं मंजिल के आस-पास बनने वाले ‘स्काई टैरेस’ तक पहुंचने की तैयारी में जुटे हैं.

World's Tallest Building

बुर्ज खलीफा से कितना अलग?

दुबई स्थित बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है. वहीं जेद्दा टॉवर की अनुमानित ऊंचाई 1,000 मीटर से अधिक होगी. यानी यह बुर्ज खलीफा से करीब 170 मीटर से ज्यादा ऊंचा होगा. इसके अलावा जेद्दा टॉवर में 160 से अधिक मंजिलें होने की उम्मीद है. इसमें होटल, कार्यालय, लक्जरी अपार्टमेंट, ऑब्जर्वेशन डेक और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी होंगी.

कंक्रीट पहुंचाना बड़ी चुनौती

इस परियोजना की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती एक किलोमीटर की ऊंचाई तक कंक्रीट पहुंचाना है. आमतौर पर ऊंची इमारतों में कंक्रीट को चरणबद्ध तरीके से ऊपर पहुंचाया जाता है, लेकिन जेद्दा टॉवर में एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है जो पूरे ढांचे की ऊंचाई तक कंक्रीट पंप कर सके. इंजीनियरों के मुताबिक ऐसा पहले कभी किसी इमारत में नहीं किया गया. यही कारण है कि यह प्रोजेक्ट आधुनिक इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है.

सऊदी अरब के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट

जेद्दा टॉवर केवल एक गगनचुंबी इमारत नहीं होने वाली, बल्कि यह सऊदी अरब के विजन 2030 का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस योजना का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालकर पर्यटन, रियल एस्टेट और आधुनिक शहरी विकास की ओर ले जाना है. सरकार चाहती है कि सऊदी अरब दुनिया के प्रमुख निवेश और पर्यटन केंद्रों में शामिल हो. जेद्दा टॉवर इसी रणनीति का प्रतीक माना जा रहा है.

दूसरे मेगा प्रोजेक्ट की स्थिति

हाल के वर्षों में सऊदी अरब ने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनमें NEOM और Mukaab जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं. हालांकि, इनमें से कुछ परियोजनाओं की समयसीमा बढ़ाई गई है और कुछ को लेकर वित्तीय चुनौतियों की खबरें भी सामने आई हैं. इसके विपरीत जेद्दा टॉवर का निर्माण अपेक्षाकृत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और फिलहाल यह अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है.

Jeddah Tower Infographics

(इंफोग्राफिक: notebooklm)

पर्यावरण पर भी फोकस

आज दुनिया भर में केवल ऊंची इमारतें बनाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि उन्हें ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण के अनुकूल बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है. जेद्दा टॉवर के डिजाइनर गॉर्डन गिल का कहना है कि भविष्य की वास्तुकला में टिकाऊ विकास सबसे महत्वपूर्ण मानक होगा. उनका दावा है कि यह इमारत पहले की तुलना में अधिक दक्ष और आधुनिक तकनीकों से लैस होगी.

कब तक बन जाएगा जेद्दा टॉवर?

प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार जेद्दा टॉवर के अगस्त 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है. यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो अगले कुछ वर्षों में दुनिया को पहली बार एक किलोमीटर से अधिक ऊंची इमारत देखने को मिल सकती है.

इस टावर से जुड़े कुछ सामान्य सवाल जवाब यहां देखिए…

जेद्दा टॉवर कहां बन रहा है?

यह सऊदी अरब के जेद्दा शहर में बन रहा है.

जेद्दा टॉवर की अनुमानित ऊंचाई कितनी होगी?

इसकी ऊंचाई 1,000 मीटर यानी लगभग 1 किलोमीटर से अधिक होने की उम्मीद है.

क्या यह बुर्ज खलीफा से ऊंचा होगा?

बिल्कुल. बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंचा है, जबकि जेद्दा टॉवर इससे काफी ऊंचा होगा.

इस इमारत को किसने डिजाइन किया है?

इसे वास्तुकार एड्रियन स्मिथ और गॉर्डन गिल ने डिजाइन किया है.

जेद्दा टॉवर में क्या-क्या सुविधाएं होंगी?

इसमें होटल, ऑफिस, लक्जरी अपार्टमेंट, ऑब्जर्वेशन डेक और अन्य आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी.

इसका निर्माण कब तक पूरा होने की उम्मीद है?

वर्तमान योजना के अनुसार अगस्त 2028 तक इसका निर्माण पूरा हो सकता है.

यह प्रोजेक्ट इतना खास क्यों माना जा रहा है?

क्योंकि यह दुनिया की पहली ऐसी इमारत होगी जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें कई नई इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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