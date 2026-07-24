Kargil Vijay Diwas: कारगिल युद्ध से ऑपरेशन सिंदूर तक... 27 साल में भारतीय सेना में क्या-क्या हुए बदलाव

26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस के 27 साल हो रहे हैं. कारगिल ने भारत को सिर्फ युद्ध जीतना नहीं सिखाया, बल्कि भविष्य के हर खतरे के लिए तैयार रहना भी सिखाया. यही कारण है कि आज भारतीय सेना पहले से कहीं अधिक आधुनिक, समन्वित, आत्मनिर्भर और सक्षम बन चुकी है.

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कारगिल युद्ध की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में टोलोलिंग और टाइगर हिल शामिल रहीं. 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने टोलोलिंग पर दोबारा कब्जा किया. (AI जेनरेटेड)

जम्मू-कश्मीर के द्रास और कारगिल सेक्टर में लड़ी गई थी जंग

घुसपैठ की साजिश के पीछे परवेज मुशर्रफ थे जिम्मेदार

कारगिल के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन विजय

527 भारतीय सैनिकों ने मातृभूमि के लिए दिया बलिदान

26 जुलाई 1999…यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय सेना के साहस, बलिदान और अदम्य संकल्प का प्रतीक है. इसी दिन भारतीय जवानों ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर तिरंगा दोबारा फहराया था. भारत ने दुनिया को बता दिया था कि वह अपनी एक-एक इंच जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. इस साल देश 27वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है. कारगिल सिर्फ एक युद्ध की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय सेना के आधुनिकीकरण, संयुक्त सैन्य अभियान और आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था की शुरुआत का भी सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ.

कारगिल युद्ध से मिले सबक ने भारतीय सेना की सोच, रणनीति और हथियारों को पूरी तरह बदल दिया. आज वही बदलाव भारत की सैन्य ताकत में साफ दिखाई देता है. चाहे सीमाओं की निगरानी हो, स्वदेशी हथियारों का निर्माण हो, तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल हो या फिर हाल के वर्षों में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर जैसे सटीक सैन्य अभियान… इन सभी की नींव कहीं न कहीं कारगिल युद्ध के बाद हुए सुधारों में दिखाई देती है.

आइए जानते हैं कैसे कारगिल युद्ध ने भारतीय सेना को एक सबक दिया और कैसे सेना ने और मजूबत बनने के लिए जरूरी बदलाव किए:-

कैसे शुरू हुआ था कारगिल युद्ध?

1999 की गर्मियों में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा के बाद शांति की उम्मीदें बढ़ रही थीं. उसी दौरान पाकिस्तान ने एक बड़ी साजिश रची. पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन बद्र (Operation Badr) के तहत अपने सैनिकों को आतंकवादियों के वेश में नियंत्रण रेखा (LoC) पार कर भारतीय क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर कब्जा करने भेज दिया.

इनका मकसद श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर दबाव बनाना, लद्दाख और कश्मीर के बीच संपर्क तोड़ना और सियाचिन में तैनात भारतीय सेना को कमजोर करना था. 3 मई 1999 को स्थानीय चरवाहों ने संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी भारतीय सेना को दी. इसके बाद शुरू हुई जांच में घुसपैठ का पूरा सच सामने आया.

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जब भारतीय सेना ने पलट दिया पूरा खेल

भारत सरकार ने फैसला किया कि भारतीय सेना नियंत्रण रेखा पार नहीं करेगी. लक्ष्य सिर्फ एक था—भारतीय क्षेत्र से हर घुसपैठिए को बाहर निकालना. इसी उद्देश्य के साथ ऑपरेशन विजय शुरू हुआ. 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए अभियान में हिस्सा लिया. भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी रणनीतिक तैनाती बढ़ाकर पाकिस्तान पर दबाव बनाया.

करीब दो महीने तक चली भीषण लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने 16 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर दुश्मन से मुकाबला किया. बर्फ, ऑक्सीजन की कमी और लगातार गोलाबारी के बावजूद जवानों ने एक-एक चोटी वापस हासिल की.

टाइगर हिल और टोलोलिंग… जहां बदली युद्ध की दिशा

कारगिल युद्ध की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में टोलोलिंग और टाइगर हिल शामिल रहीं. 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने टोलोलिंग पर दोबारा कब्जा किया. इसके बाद 4 जुलाई को टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया गया. यह जीत पूरे युद्ध का टर्निंग प्वॉइंट बनी. इसके अलावा प्वॉइंट 4875, बटालिक, काकसर और मुश्कोह घाटी में भी भारतीय सेना ने जबरदस्त साहस दिखाते हुए सभी रणनीतिक चोटियों पर कब्जा वापस हासिल किया. करीब तीन महीने की लड़ाई के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन विजय की सफलता का ऐलान किया.

कारगिल के हीरो जिन्होंने इतिहास लिख दिया

कारगिल युद्ध सिर्फ रणनीति की जीत नहीं था, बल्कि असाधारण वीरता का भी उदाहरण था. कैप्टन विक्रम बत्रा का “ये दिल मांगे मोर”, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का अद्भुत साहस, कैप्टन विजयंत थापर का बलिदान और सैकड़ों सैनिकों की वीरता आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है. इस युद्ध में 4 सैनिकों को परम वीर चक्र, 9 को महावीर चक्र, 55 को वीर चक्र, 83 को सेना मेडल, 24 को वायु सेना मेडल समेत कई अन्य वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

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कारगिल ने बदल दी भारतीय सेना की सोच

कारगिल युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य के युद्ध सिर्फ बहादुरी से नहीं, बल्कि तकनीक, बेहतर समन्वय और तेज फैसलों से भी जीते जाएंगे. यही वजह रही कि अगले 27 वर्षों में भारतीय सेना में कई बड़े सुधार किए गए.

1. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति

कारगिल समीक्षा समिति ने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत बताई थी. इसी के बाद 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद बनाया गया. CDS का काम तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त रणनीति तैयार करना और सरकार को सैन्य मामलों में एकीकृत सलाह देना है. जनरल बिपिन रावत पहले CDS बने. वर्तमान में यह जिम्मेदारी जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि संभाल रहे हैं. उन्होंने 31 मई 2026 को यह पद संभाला है.

2. डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA)

हाई सिक्योरिटी मैनेजमेंट रिफॉर्म के तहत रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया. इसका उद्देश्य सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्त योजना, संसाधनों के बेहतर उपयोग और एकीकृत सैन्य संचालन को बढ़ावा देना है.

3. तीनों सेनाओं की संयुक्त रणनीति

कारगिल युद्ध के समय तीनों सेनाओं के बीच तालमेल की कमी महसूस हुई थी. अब संयुक्त सैन्य अभ्यास, इंटीग्रेटेड प्लानिंग और थिएटर कमांड की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. इससे भविष्य के किसी भी युद्ध में तेज और प्रभावी प्रतिक्रिया देना आसान होगा.

4. आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम

कारगिल के दौरान भारत को कई सैन्य उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा था. यही अनुभव आगे चलकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी वजह बना. आज भारत मिसाइल, रडार, ड्रोन, तोप, युद्धपोत, लड़ाकू विमान, गोला-बारूद और कई अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियां खुद विकसित कर रहा है. सरकार ने रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई। रक्षा उत्पादन में 74 प्रतिशत तक ऑटोमैटिक रूट से FDI और विशेष परिस्थितियों में 100 प्रतिशत तक सरकारी मंजूरी के जरिए निवेश की अनुमति दी गई.

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5. रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

कारगिल युद्ध के बाद लगातार रक्षा बजट बढ़ाया गया, ताकि सेना को आधुनिक हथियार, नई तकनीक और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके. प्रेस इंफॉर्मेशन 2013-14 में रक्षा बजट लगभग 2.53 लाख करोड़ रुपये था. 2026-27 में रक्षा बजट बढ़कर 7.85 लाख करोड़ रुपये हो गया है. इसी तरह पूंजीगत रक्षा खर्च भी लगभग 95 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस निवेश का असर आज सीमा पर आधुनिक हथियारों, बेहतर सड़क नेटवर्क, सुरंगों, एडवांस एयरबेस और नई सर्विलांस सिस्टम के रूप में दिखाई देता है.

6. तकनीक बनी नई ताकत

कारगिल युद्ध में दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने में काफी चुनौतियां आई थीं. आज भारतीय सेना के पास सैटेलाइट सर्विलांस सिस्टम, हाई-रिजॉल्यूशन ड्रोन, एडवांस रडार, रियल टाइम इंटेलिजेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं. सीमा पर लगातार निगरानी रखने के लिए आधुनिक सेंसर और सर्विलांस नेटवर्क भी तैयार किए गए हैं. इससे घुसपैठ की कोशिशों का पहले ही पता लगाया जा सकता है.

ऑपरेशन सिंदूर तक बदली भारतीय सेना की रणनीति

कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना की रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि अब जवाब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार तेज, सटीक और समन्वित कार्रवाई पर आधारित है. 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. इस ऑपरेशन में भी तीनों सेनाओं के बेहतर समन्वय, तकनीकी क्षमता और तेज निर्णय प्रक्रिया की झलक देखने को मिली. यह वही बदलाव है जिसकी नींव कारगिल युद्ध के बाद रखी गई थी.

ऐसे में साफ है कि कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक सैन्य जीत का उत्सव नहीं है. यह उन वीर जवानों को नमन करने का दिन है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. ये दिन हमें याद दिलाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे देश का सामूहिक संकल्प है.

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