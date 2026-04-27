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144 साल पहले ऐसा दिखता था केदारनाथ धाम...आनंद महिंद्रा ने शेयर की दुर्लभ फोटो, पर क्या आप जानते हैं इसके पीछे का असली इतिहास?

Baba kedarnath:आनंद महिंद्रा ने केदारनाथ धाम की जो दुर्लभ फोटो शेयर की है, उसका संबंध 1882 के एक सरकारी सर्वे से है. जानें इस 144 साल पुरानी तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी.

Published date india.com Published: April 27, 2026 3:13 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
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Baba kedarnath: सोशल मीडिया पर जब भी कोई ऐतिहासिक तस्वीर सामने आती है, तो वह पुरानी यादों को ताजा कर देती है. हाल ही में दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने बाबा केदारनाथ के मंदिर की एक बेहद दुर्लभ तस्वीर साझा की है. 144 साल पुरानी बताई जा रही इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ने न केवल श्रद्धालुओं को भावुक कर दिया है, बल्कि इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के बीच भी एक नई चर्चा छेड़ दी है.

महिंद्रा के ट्वीट ने जीता सबका दिल

आनंद महिंद्रा ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन कठिन यात्राओं को याद किया, जो भक्त सदियों पहले किया करते थे. उन्होंने लिखा कि आज के दौर में जब हमारे पास आधुनिक सुविधाएं और तेज रफ्तार यात्रा के साधन हैं, तब यह तस्वीर उस दौर की याद दिलाती है जब आस्था ही दुर्गम रास्तों को पार करने की एकमात्र शक्ति थी.

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सिर्फ एक ‘वायरल फोटो’ नहीं, यह है GSI का ऐतिहासिक दस्तावेज

आमतौर पर सोशल मीडिया पर इसे महज एक ‘पुरानी फोटो’ कहा जा रहा है, लेकिन हमारी पड़ताल में इसके पीछे का एक ठोस वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पहलू सामने आया है. ऐतिहासिक दस्तावेजों और आर्काइव्स के मुताबिक, यह तस्वीर साल 1882 में ‘Geological Survey of India’ (GSI) के एक आधिकारिक मिशन के दौरान ली गई थी.

उस दौर के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक C.L. Griesbach, जो GSI के साथ जुड़े थे, उन्होंने हिमालयी क्षेत्रों के सर्वेक्षण के दौरान इस शॉट को कैमरे में कैद किया था. उस समय मंदिर के आसपास आज की तरह कोई कंक्रीट का निर्माण या बाजार नहीं था; केवल मंदिर की भव्यता और पीछे खड़े विशाल हिमालयी ग्लेशियरों का विस्तार दिखाई देता था.

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2013 की आपदा और 1882 की वो अडिग तस्वीर

इस दुर्लभ फोटो की तुलना आज के केदारनाथ से करने पर एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है, वह है मंदिर की मजबूती. 2013 की भीषण आपदा में भी मंदिर का मुख्य ढांचा सुरक्षित रहा और 1882 की इस तस्वीर में भी मंदिर बिल्कुल वैसा ही अडिग खड़ा दिख रहा है. यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ उदाहरण पेश करता है.

आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम

जहाँ आज केदारनाथ यात्रा लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक व्यवस्थित सफर है, वहीं 1882 की यह तस्वीर हमें उस ‘शून्य’ और ‘शांति’ का अहसास कराती है, जो शायद सदियों पहले केदार घाटी की असली पहचान थी. आनंद महिंद्रा के इस पोस्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इतिहास की एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा गहरी बात कह सकती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.(Ai Generated Image)

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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