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Kerala Assembly Election Results 2026 Left Last Stronghold Falls As Ldf Loses To Udf Congress Explained

दुनिया में पहली बार जहां बनी थी लेफ्ट की सरकार, वहींं मिला आखिरी 'सलाम', कांग्रेस से है आगाज़ और अंजाम का कनेक्शन

केरलम में 2021 को छोड़कर 1982 से लेकर 2016 तक हर चुनाव में लेफ्ट गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सत्ता अदला-बदली होती रही. कोई तीसरा विकल्प नहीं होने की वजह से लेफ्ट या तो सत्ता में रहता है या विपक्ष में. ये उसके सर्वाइवल की एक बड़ी वजह है.

चीन की जंग के बाद लेफ्ट दो धड़ों LDF और UDF में बंट गया था. (AI जेनरेटेड फोटो)

केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे जितने कांग्रेस को खुशी देने वाले हैं. उतने ही लेफ्ट को मायूस करने वाले. 17 अक्टूबर 1920 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अमेरिकी और रूसी कम्युनिस्टों ने पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) बनाने का ऐलान किया था. भारतीय कम्युनिस्टों का कहना था कि पार्टी विदेश में बनी है, इसलिए आम लोग इससे नहीं जुड़ेंगे. नतीजन 1925 में कानपुर में एक बार फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) बनाने का ऐलान हुआ. जल्द इससे गरीब और मजदूर जुड़ गए. अंग्रेजों ने 1934 में इस पर बैन लगा दिया था. दुनिया में कम्युनिस्टों की पहली चुनी हुई सरकार केरल में ही बनी थी. अब 67 साल बाद यहीं पर लेफ्ट की आखिरी विदाई हो गई.

केरलम विधानसभा चुनाव के नतीजे?

केरलम विधानसभा में 140 सीटें हैं. UDF ने 102 सीटें जीतीं. UDF में शामिल कांग्रेस ने 63, IUML ने 22 और अन्य ने 17 सीटें जीतीं. वोट शेयर 60.2% रहा. LDF ने 35 सीटें जीतीं. CPI को 26 और CPI ने 8 सीटें जीतीं. अन्य के खाते में एक सीट गई. NDA ने 3 सीटें जीतीं.

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आइए जानते हैं आखिर कैसे बना केरलम? लेफ्ट ने कहां-कहां किया शासन? अब कैसे हुए विदाई?

कैसे बना केरलम?

1956 में केरलम का जन्म हुआ. त्रावणकोर, कोचिन और मालाबार को मिलाकर केरल बनाया गया. यहां मार्च 1957 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ. तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI को 126 सीटों वाली विधानसभा में 60 सीटों पर जीत मिली. CPI ने 5 निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई. EMS नंबूदिरीपाद CM बने.

लेफ्ट की पहली सरकार ने किए ये काम

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भूमि सुधार कानून के जरिए नंबूदिरीपाद सरकार ने प्रति व्यक्ति कितनी जमीन होगी, ये तय किया.

किरायेदार किसानों की बेदखली पर रोक लगा दी गई. किरायेदार किसानों को जमीन खरीदने की छूट मिली, जिसपर वे खेती करते थे.

सरकार ने शिक्षा में सुधार को लेकर भी कानून बनाए. इससे कैथोलिक चर्च, नायर सर्विस सोसाइटी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाराज हो गए.

कांग्रेस ने इसके खिलाफ विमाचन समारम कैंपेन शुरू किया. जगह-जगह हिंसक प्रदर्शन और हड़तालें हुईं.

केंद्र की कांग्रेस सरकार ने लेफ्ट की सरकार को किया बर्खास्त

साल 1959 में मामला बढ़ता जा रहा था. उस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं. उन्होंने केरल में हो रही हिंसा को लेकर राज्य का दौरा किया. इंदिरा ने PM नेहरू को अपनी रिपोर्ट सौंपीं. 31 जुलाई 1959 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने PM नेहरू की सिफारिश पर केरल विधानसभा भंग कर दी.

1960 में दोबारा हुए चुनाव

फिर 1960 में केरलम में दोबारा चुनाव हुए. कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने चुनाव से पहले गठबंधन किया. चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को 95 सीटें मिलीं. लेफ्ट के खाते में 29 सीटें आईं. ऐसे में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थानू पिल्लई CM बने. सितंबर 1962 में पिल्लई ने इस्तीफा दे दिया. उन्हें पंजाब का राज्यपाल बनाया गया. फिर कांग्रेस की तरफ से आर शंकर CM बने. इसके बाद 1967 में दोबारा चुनाव हुए. केरलम में फिर से लेफ्ट की सरकार बनी.

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चीन की जंग के बाद दो धड़ों में बंट गया लेफ्ट

1962 की जंग में कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं को चीन का समर्थन करने के आरोप में जेल में डाल दिया गया. उसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी दो धड़ों में बंट गई. चीन की नीतियों का समर्थन करने वाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI-M और सोवियत संघ का समर्थन करने वाले CPI बने रहे. 1967 के चुनाव में लेफ्ट ने फिर से सत्ता में वापसी कर ली. तब CPI-M को 52 और CPI को 19 सीटें मिलीं. 1970 और 1978 के चुनाव में भी लेफ्ट की सरकार बनी. जनवरी 1980 में लेफ्ट ने सात दलों को मिलाकर गठबंधन बनाया, जिसे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF कहा गया. लेफ्ट की तर्ज पर कांग्रेस ने भी एक गठबंधन बनाया, जिसे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF कहा गया.

बंगाल में 34 साल तक रही लेफ्ट सरकार

जनवरी 1977 में लेफ्ट पार्टियों ने पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के नाम से नया गठबंधन बनाया. इसी साल लोकसभा के चुनाव भी हुए. इसमें बंगाल में लेफ्ट ने 23 सीटें जीतीं. बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं. इसी साल बंगाल विधानसभा चुनाव भी हुए. लेफ्ट गठबंधन ने 294 में से 231 सीटें जीत लीं. इस तरह केरल के बाद बंगाल दूसरा राज्य था, जहां लेफ्ट की सरकार बनी. ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने थे. इसके बाद बसु 5 नवंबर 2001 तक बंगाल के CM रहे. इसके बाद दौर आया बुद्धदेब भट्टाचार्य का. वो 2001 से 2011 तक CM रहे. इस तरह 34 साल तक लेफ्ट का शासन रहा.

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शुरू हुआ ममता का दौर

2011 में बंगाल के चुनाव हुए. इसमें लेफ्ट को करारी शिकस्त मिली. ममता बनर्जी की TMC ने 184 सीटें जीतकर लेफ्ट के 34 साल के शासन पर फुल स्टॉप लगाया. लेफ्ट को 62 सीटें मिलीं. 2021 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट का खाता तक नहीं खुला. 2026 के इलेक्शन में भी उसका स्कोर जीरो रहा है.

त्रिपुरा में 25 साल तक रही वामपंथी सरकार

केरल, बंगाल के बाद त्रिपुरा में भी लेफ्ट की सरकार बनी. 1977 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट ने कुल 60 में से 56 पर जीत हासिल की. 1978 1988 तक लगातार त्रिपुरा में लेफ्ट की सरकार रही. इसके बाद 1978 से 1988 तक लगातार लेफ्ट की सरकार रही. इसके बाद 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार बनी. 1993 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में लेफ्ट ने 44 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की. दशरथ देब CM बने. 1993 के 1998, 2003, 2008 और 2013 यानी लगातार 4 चुनावों में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनी. माणिक सरकार लगातार 20 साल तक CM रहे.

2018 में त्रिपुरा में खिला कमल

2018 के विधानसभा चुनाव में BJP ने लेफ्ट के गढ़ में कमल खिला दिया. BJP को 60 में से 36 सीटें मिलीं. इसतरह त्रिपुरा में लेफ्ट का 25 साल का शासन खत्म हुआ. 2023 के इलेक्शन में भी BJP ने 32 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की. लेफ्ट को 14 सीटें मिलीं. 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP ने त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटों पर कमल खिलाया.

आखिरी गढ़ में लेफ्ट को मिला आखिरी सलाम

केरलं में लगातार 8 साल से सत्ता में थी. ये देश का इकलौता राज्य था, जहां लेफ्ट की सरकार थी. जनवरी 1989 में सात राजनीतिक दलों को मिलाकर कम्युनिस्ट पार्टी ने गठबंधन बनाया. इसे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF कहा गया. कांग्रेस ने भी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF नाम से गठबंधन बनाया. केरल में सरकार कांग्रेस और लेफ्ट में शिफ्ट होती रहती है. 2026 के इलेक्शन में UDF ने केरल में वापसी की. इस तरह लेफ्ट के उसके आखिरी घर में ही आखिरी सलाम मिला. अभी केरलम लोकसभा में लेफ्ट के पास सिर्फ एक सीट है.

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