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Keralam Kottankulangara Temple Where Male Devotee Perform Puja In Female Attire And Makeup

चमकीली साड़ी, सोने के जेवर और 16 श्रृंगार... एक ऐसा मंदिर जहां स्त्री बनकर पुरुष करते हैं पूजा, SC में हुआ इसका जिक्र

धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला बीते 26 सालों से देश की अदालतों में हैं. 2018 में, 5 जजों की बेंच ने 4:1 के बहुमत से सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी. इसके बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं.

मंदिर में हर साल 23 और 24 मार्च को चाम्याविलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने गुरुवार को सबरीमाला मंदिर समेत धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामलों में लगातार तीसरे दिन सुनवाई की. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि भारत के कई मंदिरों में आस्था और परंपराओं के आधार पर अलग-अलग नियम लागू हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने इस बीच केरलम के एक खास मंदिर का जिक्र हुआ. इस मंदिर में पुरुष महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार करके और साड़ी पहनकर पारंपरिक पूजा में शामिल होते हैं. आइए जानते हैं केरलम में कहां है ये मंदिर? इस मंदिर की क्या है मान्यता?

कहां है ये अनोखा मंदिर?

इस मंदिर का नाम कोट्टनकुलंगरा श्रीदेवी मंदिर है. ये केरल के कोल्लम जिले में स्थित है. यह केरल का इकलौता मंदिर है, जिसके गर्भगृह के ऊपर छत या कलश नहीं है. कोट्टनकुलंगरा श्रीदेवी मंदिर में देवी की आराधना की परंपरा सालों से चली आ रही है. हर साल मंदिर में फेस्टिवल का आयोजन होता है. खास तरह की पूजा के चलते फेस्टिवल आज देश-दुनिया में मशहूर हो रहा है.

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कब होता है चाम्याविलक्कू फेस्टिवल?

कहा जाता है कि इस मंदिर में देवी की मूर्ति खुद प्रकट हुई थी. मंदिर में हर साल 23 और 24 मार्च को चाम्याविलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है. इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए देश-विदेश से भक्त जुटते हैं. लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर यहां विशेष पूजा भी कराते हैं.

मंदिर की मान्यता?

मंदिर के ज्वॉइंट सेक्रेटरी बी. देवकुमार के मुताबिक, ऐसी मान्यता है कि सालों पहले इस जगह कुछ चरवाहों ने महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर पत्थर पर फूल चढ़ाए थे. इसके बाद पत्थर से दिव्य शक्ति निकलने लगी. बाद में इसे एक मंदिर का रूप दिया गया. ये परंपरा हजारों साल पुरानी है. वहीं, दूसरी मान्यता है कि कुछ लोग इस पत्थर पर मारकर नारियल फोड़ रहे थे. इसी दौरान पत्थर से खून बहने लगा. बाद में लोग यहां पूजा करने लगे. तीसरी मान्यता है कि मंदिर के अंदर मौजूद देवी की प्रतिमा हर साल आकार में कुछ इंच बड़ी हो जाती है.

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कैसे शुरू हुआ ये फेस्टिवल?

शुरुआत में युवा लड़कियां मंदिर में फूलों की माला बनाती और दीप जलाती थीं. फिर ग्वालों ने भी स्त्री वेश धारण कर पूजा-अर्चना शुरू की, जो आगे चलकर ‘चमयविलक्कु’ उत्सव बन गया.

पुरुष करते हैं खास पूजा

चाम्याविलक्कू फेस्टिवल में आदमी महिलाओं की तरह साड़ी पहनते हैं. सोने के जेवर पहनते हैं. पूरा श्रृंगार करने के बाद मां भाग्यवती की पूजा करते हैं. सोलह श्रृंगार करने के बाद पुरुष अच्छी नौकरी, हेल्थ, लाइफ पार्टनर और अपनी फैमिली की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं. इस फेस्टिवल में पुरुष साड़ी, हाफ-साड़ी या पारंपरिक वेशभूषा पहनकर हाथों में पारंपरिक दीप (विलक्कु) लेकर भव्य शोभायात्रा में शामिल होते हैं. पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन के साथ यह जुलूस बहुत आकर्षक हो जाता है मंदिर के ज्वॉइंट सेक्रेटरी बी. देवकुमार के मुताबिक, इस साल 5000 से ज्यादा पुरुषों ने महिलाओं की ड्रेस में देवी की आराधना की.

16 दिनों तक चलता है फेस्टिवल

ये फेस्टिवल 16 दिनों तक चलता है. इसमें मीनम मास के 10वें और 11वें दिन मुख्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं. ‘चमयविलक्कु’ के अलावा इसमें ‘केट्टुकाझ्चा’ (सजावटी संरचनाओं का प्रदर्शन), विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक कला रूप भी पेश किए जाते हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि इस उत्सव में भाग लेने से वे देवी के करीब आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

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सबरीमाला केस क्या है?

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी, जिसे बाद में पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया था. फिलहाल यह मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष विचाराधीन है. सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर 7 सवाल तय किए हैं. इनमें से एक सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति, जो किसी धार्मिक संप्रदाय या समूह से संबंधित नहीं है, उस ‘धार्मिक संप्रदाय या समूह’ की किसी प्रथा को जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से चुनौती दे सकता है.

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