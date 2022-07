Mahamahim or His Excellency Word : NDA राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) देश की अगली राष्ट्रपति होंगी, यह तस्वीर साफ होने के बाद ही बधाइयों का तांता लग गया है. BJP देश भर में जश्न मना रही है.पक्ष-विपक्ष, दोनों की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को जीत हासिल करने पर बधाई दी जा रही है. आम तौर पर लोग राष्ट्रपति के अभिवादन (Protocol For President) के दौरान ‘महामहिम’ या ‘हिज एक्सीलेंसी’ (Mahamahim or His Excellency) जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इन शब्दों (Mahamahim or His Excellency) के इस्तेमाल पर पाबंदी है. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukharjee) ने इस शब्द पर रोक लगा दी थी.Also Read - झारखंड ने भी द्रौपदी पर लुटाया प्यार, यशवंत को नहीं दिया दुलार, जानिए 10 राज्यों में क्रॉस वोटिंग से कैसे बिगड़ा खेल?

देश के राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukharjee) ने दो शब्दों 'हिज एक्सीलेंसी' और'महामहिम' (Mahamahim or His Excellency Word ) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. दरअसल यह प्रथा औपनिवेशक काल से चली आ रही थी, जिसके तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों के अभिवादन से पहले प्रोटोकॉल के अनुसार उनके नाम के आगे 'हिज एक्सीलेंसी' या 'महामहिम' (Mahamahim or His Excellency Word) जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था. अक्टूबर 2012 की बात है, देश के राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने निजी पहल करते हुए अंग्रेजों के जमाने की इस प्रथा पर रोक लगा दी और उसके लिए नए शब्दों के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी.

उन्होंने आदेश दिया था, ऐसे अवसरों पर हिंदी में 'महामहिम' की जगह 'राष्ट्रपति महोदय' (Rashtrapati Mahoday) का इस्तेमाल होना चाहिए. पू्र्व राष्ट्रपति ने यह भी निर्देश दिए थे कि अगर नाम लिया जा रहा है तो उससे पहले परंपरागत भारतीय अभिवादन श्री या श्रीमती का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. अपने निर्देश में उन्होंने कहा था कि ऐसा प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय प्रचलन में रहा है, इसीलिए 'एक्सीलेंसी' शब्द का इस्तेमाल सिर्फ विदेशी गणमान्य लोगों से औपचारिक मुलाकात के दौरान किया जाए.

इन शब्दों के इस्तेमाल पर रामनाथ कोविंद भी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, उन्होंने भी इन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की वकालत की थी.