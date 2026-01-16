Hindi Explainer

Maharashtra Civic Elections Result 2026 Uddhav Thackeray Raj Thackeray Miss Matched Calculation Shiv Sena Mns

क्या महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे बंधुओं का हो गया 'गेम ओवर'? साथ आना भी लोगों को नहीं आया रास! जानें क्या कहते हैं निकाय चुनाव के नतीजे

संसद में शिवसेना (UBT) के 9 सांसद हैं. विधानसभा में विपक्ष की बेंच मिली है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की बात करें तो लोकसभा में इसका कोई प्रतिनिधि नहीं है. 2024 के विधानसभा चुनाव में भी MNS एक भी सीट नहीं जीत पाई है. ऐसे में अब स्थानीय निकाय के चुनाव नतीजों के बाद ठाकरे ब्रदर्स के सामने सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया है.

दिसंबर में उद्धव और राज ठाकरे ने मुंबई में जॉइंट प्रेस कांफ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान किया था.

महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव से ज्यादा दिलचस्प नगर निकाय के चुनाव होते हैं. कहते हैं नगर निगमों में जिसका राज होता है, महाराष्ट्र की सत्ता देर-सबेर उसी के पास लौटती है. महाराष्ट्र के नगर निगम में 30 साल से ठाकरे परिवार का राज हुआ करता था. इस बार नगर निगम के चुनाव से पहले करीब 20 साल बाद दो भाइयों के दिल मिले. दल भी मिले. जनता का आशीर्वाद नहीं मिला. निकाय चुनावों में महाराष्ट्र को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी रास नहीं आई. वोटर्स ने ठाकरे ब्रदर्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया. BJP ने बंपर प्रदर्शन करते हुए ठाकरे का किला ढहा दिया है.

आइए समझते हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में क्यों आई थी दूरी? 20 साल बाद दोनों की दोस्ती क्यों हुई? BMC का इलेक्शन ठाकरे ब्रदर्स की साख का सवाल कैसे था? आखिर महाराष्ट्र ने इस जोड़ी को गुडबाय क्यों बोला? इस नतीजे के क्या मायने हैं? हार के बाद ठाकरे ब्रदर्स का क्या होगा:-

बाल ठाकरे का परिवार

ये कहानी बाल साहब ठाकरे और उनके भाई श्रीकांत ठाकरे से शुरू होती है. बाल ठाकरे के बेटे बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे हैं. बड़े बेटे बिंदु माधव की 20 अप्रैल 1996 को एक सड़क हादसे में मौत हो गई. उनकी पत्नी माधवी ठाकरे को राजनीति में कभी भी दिलचस्पी नहीं रही. मझले बेटे जयदेव की अपने परिवार से कभी नहीं बनी. हालांकि, उनकी पत्नी स्मिता ठाकरे पहले परिवार और राजनीति में दखल देती थीं. बाद में जयदेव और स्मिता अलग हो गए.लेकिन, पति से अलग होने के बाद भी स्मिता ठाकरे मातोश्री में ही रहती थीं. उद्धव ठाकरे छोटे बेटे हैं. उनकी पत्नी का नाम रश्मि ठाकरे है. वहीं, बाल ठाकरे के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के दो बेटे हैं. राज ठाकरे और रमेश ठाकरे. राज ठाकरे की पत्नी का नाम शर्मिला ठाकरे है.

उद्धव ठाकरे की राजनीति में कैसे जगी दिलचस्पी?

राज ठाकरे की राजनीति लंबे समय तक मराठी अस्मिता, भाषा विवाद और सांस्कृतिक मुद्दों पर केंद्रित रही है. वहीं, उद्धव ठाकरे पहले अपनी फोटोग्राफी और एडवरटाइजिंग एजेंसी में बिजी रहते थे.परिवार के ही लोग बताते हैं कि उद्धव ठाकरे में राजनीति के प्रति दिलचस्पी पत्नी रश्मि ठाकरे ने जगाई. उस समय स्मिता बाला साहेब की तबीयत खराब रहने के बाद उनकी देख-रेख करती थीं.पत्नी की इच्छा से सियासत में उतरे उद्धव ठाकरे को उनके पिता बाल ठाकरे ने 30 जनवरी 2003 को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाना तय किया. पार्टी में कोई बगावत न हो, इसके लिए बाल ठाकरे ने राज ठाकरे से ही कहा कि वो उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित करें. ऐसा ही हुआ भी. राज ठाकरे ने उद्धव के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया.उस वक्त राज ठाकरे के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था. मजबूरी में ही सही, उन्हें भी उद्धव ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार करना ही पड़ा.

राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़, बनाई नई पार्टी

नवंबर 2005 से पहले तक सबकुछ ठीक था. दोनों भाई साथ थे. 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे के घर के बाहर हजारों लोग इकट्ठा थे. राज ठाकरे ने माइक पकड़ा और बोले, “मेरा झगड़ा मेरे विट्ठल के साथ नहीं है. कुछ लोग हैं, जो राजनीति की ABC नहीं समझते हैं. इसलिए मैं शिवसेना के नेता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं. बाला साहेब ठाकरे मेरे भगवान थे, हैं और रहेंगे.” इसके बाद 18 दिसंबर 2005 को शिवाजी पार्क जिमखाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. इसमें 36 साल के राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होने का ऐलान कर दिया. उन्होंने नई पार्टी बनाई. नाम रखा- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS).

20 साल बाद फिर कैसे आए साथ?

महाराष्ट्र सरकार ने बीते महीने पहली से पांचवीं कक्षा तक मराठी और अंग्रेज़ी के साथ हिंदी भाषा लागू करने के दो सरकारी आदेश जारी किए थे. हालांकि, सरकार ने बाद में इन आदेशों को वापस ले लिया था.शिवसेना(UBT) और MNS ने इस घटना के बाद मंच साझा किया था. असल में ये नगर निकाय चुनाव में BJP के सामने अपनी ताकत की जोर आजमाइश की एक कोशिश भी थी.

दरअसल, महाराष्ट्र की कुछ सालों की राजनीति को देखें, तो समझ आता है कि दोनों भाइयों की जमीन कमजोर हुई है. राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पिछले कई चुनावों में एक भी बड़ी जीत दर्ज नहीं की है.उद्धव ठाकरे को अपनी ही पार्टी में टूट देखनी पड़ी. नाम और निशान से भी हाथ धोना पड़ा. ऐसे में BMC चुनाव से पहले दोनों के सामने पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल था. इसलिए दोनों भाइयों का साथ आना जरूरी भी था और मजबूरी भी.

BMC का इलेक्शन ठाकरे ब्रदर्स की साख का सवाल कैसे था?

BMC चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं, बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की लड़ाई है. इसलिए यह महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए साख का सवाल है. खासतौर पर अपनी राजनीतिक जमीन खो रहे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए तो ये नाक का सवाल भी था. क्योंकि पिछले 30 सालों से नगर निगम में ठाकरे का राज हुआ करता था. BMC एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है. BMC का बजट 74000 करोड़ रुपये के आसपास होता है. ये बजट गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के बजट से भी बड़ा है. अविभाजित शिवसेना ने 1997-2017 तक BMC पर एकछत्र राज किया था. उस समय BJP छोटा भाई हुआ करती थी. अब BJP सबका बड़ा भाई बन चुकी है.

यही कारण है कि BJP, कांग्रेस, शरद पवार और अजित पवार इलेक्शन में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे. जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की MNS के सामने अपना गढ़ बनाने की चुनौती थी. शायद यहां मिली जीत स्टेट पॉलिटिक्स में बूस्टर डोज भी साबित होती.

आखिर महाराष्ट्र ने इस जोड़ी को गुडबाय क्यों बोला?

2022 में शिवसेना और 2023 में NCP में फूट पड़ने के बाद ये नगर निकाय का पहला चुनाव था. ठाकरे ब्रदर्स ने हमेशा की तरह चुनावी मुद्दों से परे जाकर ‘मराठी मानुष’ को अपना मुद्दा बना लिया. जबकि BJP ने घर, पानी, बिजली, कचरा निपटान के मुद्दे पर जोर दिया.

वहीं, उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद महज BMC चुनाव के लिए राज ठाकरे का हाथ थामा था. वैचारिक मतभेद के चलते कांग्रेस ने अपना हाथ उद्धव ठाकरे से झटक लिया.राज ठाकरे हमेशा से ही महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय और गैर मराठियों का विरोध करते आए हैं. कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ रही है. ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए कांग्रेस का हाथ छोड़कर राज ठाकरे का दामन थामना भारी पड़ गया. इसका नतीजा सबके सामने है.

इस नतीजे के क्या मायने हैं?

मुंबई में 38% आबादी मराठी है, ये शिवसेना का कोर वोटर मानी जाती है. ऐसे में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने से ये कोर वोट नहीं बंटने का अनुमान था. लेकिन, इसका उल्टा हुआ है. अब शिवसेना (शिंदे) गुट को अच्छी-खासी सीटें मिलने के बाद वोटर्स में ये मैसेज जाएगा कि यही बाल ठाकरे की असली शिवसेना है. वहीं, BJP को कोर वोटर्स के साथ-साथ महिला वोटर्स का भी साथ मिला.इसका क्रेडिट महिला प्रधान योजनाओं को भी दिया जा रहा है.

हार के बाद ठाकरे ब्रदर्स का क्या होगा?

नगर निगम के चुनाव नतीजों ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए एक लाइन खींच दी है. दोनों भाई अब सिर्फ मुंबई तक सिमट जाएंगे. पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना (UBT) और MNS का असर बिल्कुल भी नहीं रहेगा. हालांकि, मुंबई में उद्धव की शिवसेना अभी भी दूसरे नंबर की पार्टी है, इसलिए उसका थोड़ा-बहुत अस्तित्व रहेगा. मगर राज ठाकरे की MNS भूली-बिसरी याद बनने वाली है.

