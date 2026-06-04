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Explainer: देश में कितने दिन का है तेल-गैस? सरकार ने दिया पूरा हिसाब, क्या आपको घबराने की है जरूरत

सरकार के मुताबिक, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण घाटे में चल रही थीं. कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और LPG की बिक्री पर हर महीने करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 4, 2026, 6:05 PM IST
Explainer: देश में कितने दिन का है तेल-गैस? सरकार ने दिया पूरा हिसाब, क्या आपको घबराने की है जरूरत
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के तय स्टैंडर्ड के मुताबिक, देशों को कम से कम 90 दिनों के इंपोर्ट के बराबर स्टॉक रखना चाहिए.
  • होर्मुज संकट पर भारत अलर्ट, प्लान B और C पर कर रहा काम.
  • देश में 60 दिनों का कच्चा तेल और 45 दिनों की LPG का है स्टॉक.
  • रोजाना करीब 50 लाख बैरल कच्चा तेल फूंक देता है भारत.
  • हर दिन करीब 80 हजार मीट्रिक टन LPG हो जाती है खर्च.
  • फारस की खाड़ी में अभी फंसे हैं भारत के झंडे वाले 28 जहाज.

India Fuel Stock: ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने और अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी ने कई देशों में फ्यूल क्राइसिस को बढ़ा दिया है. भारत पर भी इसका असर पड़ा है. बीते एक महीने में 4 बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट खासतौर पर पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं. हालांकि, सरकार का कहना है कि देश में फ्यूल क्राइसिस बिल्कुल भी नहीं है. हमारे पास तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है. फिर भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही खबरों से लोग डरे हुए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं फ्यूल को लेकर सरकार ने क्या अपडेट दिया है? देश में कितने दिन का पेट्रोल-डीजल और LPG का स्टॉक है? क्या आपको वाकई घबराने की जरूरत है?

सरकार ने क्या बताया?

हाल के दिनों में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़े तनाव की वजह से फ्यूल की सप्लाई को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं. अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में फ्यूल क्राइसिस जैसी कोई स्थिति नहीं है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ज्वॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा, “पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस की सप्लाई सामान्य बनी हुई है.” उन्होंने बताया कि देश की सभी रिफाइनरियां सही तरीके से काम कर रही हैं. LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त स्टॉक है. सरकार का दावा है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां गैस खत्म होने की सूचना नहीं मिली है.

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देश के पास कितना कच्चा तेल है?

सरकार ने बताया कि विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर के अंडरग्राउंड स्टोरेज में 5.33 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) कच्चा तेल रखने की क्षमता है. अभी यह लगभग 64% (3.37 MMT) भरा हुआ है. ये करीब 9.5 दिनों की जरूरत पूरी कर सकता है. अगर तेल कंपनियों के स्टॉक और रणनीतिक भंडार को मिला दिया जाए, तो अभी कुल 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों का नेचुरल गैस और 45 दिनों की LPG है.

पेट्रोल-डीजल की कमी की खबरें क्यों आईं?

पिछले कुछ हफ्तों में देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली थीं. इसपर सरकार का कहना है कि इसकी वजह वास्तविक कमी नहीं, बल्कि अफवाहों के कारण हुई पैनिक बाइंग थी. कुछ इलाकों में मांग अचानक 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गई, जिससे अस्थायी दबाव बना. हालांकि, तेल कंपनियों ने अतिरिक्त सप्लाई भेजकर स्थिति को संभाल लिया.

किसी देश के लिए पर्याप्त फ्यूल स्टॉक कितना होता है?

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के तय स्टैंडर्ड के मुताबिक, देशों को कम से कम 90 दिनों के इंपोर्ट के बराबर स्टॉक रखना चाहिए. इस लिहाज से भारत थोड़ा पीछे है, लेकिन 60-74 दिनों का बैकअप सुरक्षित स्तर माना जाता है.

देश रोज कितना तेल इस्तेमाल करता है?

भारत में रोज करीब 50 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है. ईरान जंग से पहले हम रोजाना 33 करोड़ डॉलर यानी करीब 3141 करोड़ रुपये खर्च करते थे. अब ये 50 करोड़ डॉलर यानी करीब 4,760 करोड़ रुपया हो गया है. इसका मतलब ये हुआ कि देश में तेल पर रोज 1619 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च हो रहे हैं.

भारत रसोई गैस या LPG पर कितना निर्भर है?

LPG यानी रसोई गैस को लेकर भी सरकार ने राहत भरी जानकारी दी है. पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, देश में सालाना करीब 33 मिलियन मीट्रिक टन LPG की जरूरत होती है. हर दिन करीब 80 हजार मीट्रिक टन LPG खर्च हो जाता है. जबकि, घरेलू रिफाइनरियां लगभग 50 हजार मीट्रिक टन उत्पादन कर रही हैं. घरेलू गैस सिलेंडर से हिसाब लगाए, तो ये सालाना 235 करोड़ सिलेंडर पड़ेगा. यानी रोजाना 64 लाख सिलेंडर. इसका 88% हिस्सा घरों में इस्तेमाल होता है. बाकी की 12% गैस कॉमर्शियल यानी होटल, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री वगैरह में यूज होती है. भारत अपनी खपत की 60% LPG विदेशों से खरीदता है. बाकी भारतीय रिफाइनरियों में तैयार होती है.

ईरान जंग से भारत में LPG की सप्लाई पर कैसे असर पड़ा?

UAE, कतर, सऊदी अरब, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से गैस या पेट्रोलियम को भारत आने के लिए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है. अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट 28 फरवरी से बंद पड़ा है. जंग से पहले इस रूट से रोजाना औसतन 153 जहाज निकलते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 13 के करीब है. बीते हफ्ते शिपिंग मिनिस्ट्री के स्पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि फारस की खाड़ी में भारत के झंडे वाले अभी 28 जहाज हैं. इनमें से 24 जहाज होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में हैं, जिन पर 677 क्रू मेंबर हैं.

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PNG और LPG कनेक्शन को लेकर क्या है नियम?

देश में पैदा हुए गैस संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने पहले ही कई बड़े कदम उठाए हैं. 1 जून 2026 के LPG को लेकर नया नियम लागू किया गया है. सरकार ने दोहरे गैस कनेक्शन को खत्म करने के लिए कमर कसी है. इसके तहत पहली तारीख से PNG कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए 30 दिन की डेडलाइन तय की गई है. ‘एक घर एक कनेक्शन’ के टारगेट के साथ किए जाने वाले इस बदलाव को आसान बनाने में मदद के लिए Indane, Bharat Gas और HP Gas जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों शुरू कर रही हैं. अगर इस समयसीमा में एलपीजी सिलेंडर सरेंडर नहीं किया जाता है, तो फिर उसे कैंसिल किया जा सकता है.

LPG सिलेंडर की कितनी बढ़ी है अब तक कीमत?

घरेलू 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर की कीमत में 7 मार्च 2026 को 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी. इसके बाद जून 2026 तक घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 जून 2026 को 42 से 54 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है. इससे दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3,113.50 रुपये हो गई है.

क्या आपको घबराने की जरूरत है?

मिडिल ईस्ट में तनाव जरूर बना हुआ है, लेकिन सरकार का दावा है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा फिलहाल मजबूत स्थिति में है. देश के पास कई हफ्तों का तेल और गैस स्टॉक मौजूद है, नई खेपें लगातार आ रही हैं. अगले दो महीनों की खरीद भी सुनिश्चित की जा चुकी है. ऐसे में फिलहाल पेट्रोल, डीजल या LPG की कमी को लेकर आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.

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लंबे समय तक होर्मुज बंद रहा, तो फ्यूल की सप्लाई कैसे होगी?

  • ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत ने प्लान B और प्लान C पर काम कर रहा है. केंद्र सरकार नए गैस सप्लायर्स के बारे में सोच रही है.
  • सरकारी सूत्रों के मुताबिक, नॉर्वे और अमेरिका जैसे गैस सप्लायर्स से गैस खरीदने की संभावना है. अमेरिका ने गैस की सप्लाई शुरू भी कर दी है.
  • शिपिंग इंडस्ट्री का अनुमान है कि जहाजों को अमेरिका या नॉर्वे जाने और वहां से भारत तक गैस लाने में करीब 2 महीने का वक्त लगता है.
  • भारत ने रूस को कच्चे तेल के बड़े ऑर्डर दिए हैं. शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, करीब 2.2 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल लिए जहाज इस हफ्ते के आखिर तक भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच सकते हैं.
  • नए गैस सप्लायर्स की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी देशों जैसे अल्जीरिया, नाइजीरिया और अंगोला का भी नाम है. सरकार इनसे भी करोबार कर सकती है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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