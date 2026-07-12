Explainer: केवल धरती नहीं अब स्पेस में भी न्यूक्लियर खतरा! क्या MIT की खोज से बदल सकती है दुनिया की सुरक्षा

स्पेस में न्यूक्लियर हथियार तैनात होने की आशंकाओं के बीच MIT के वैज्ञानिकों ने CubeSat तकनीक से छिपे परमाणु हथियारों का पता लगाने का तरीका सुझाया है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

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MIT ने CubeSat और न्यूट्रॉन डिटेक्टर से अंतरिक्ष में परमाणु हथियार खोजने का प्रस्ताव दिया है.

1967 की Outer Space Treaty अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने पर रोक लगाती है.

अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट होने पर संचार, GPS और रक्षा प्रणाली प्रभावित हो सकती हैं.

रूस के कथित स्पेस न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर वैश्विक चिंता लगातार बढ़ रही है.

धरती पर परमाणु हथियारों की होड़ दशकों पुरानी है, लेकिन अब चिंता केवल जमीन तक सीमित नहीं रही. दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव की वजह से स्पेस में भी परमाणु हथियार तैनात किए जाने की आशंकाएं बढ़ रही हैं. इसी बीच अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का प्रस्ताव रखा है, जो भविष्य में अंतरिक्ष में छिपे परमाणु हथियारों का पता लगाने में मदद कर सकती है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक, छोटे आकार के CubeSat सैटेलाइट में न्यूट्रॉन डिटेक्टर लगाए जा सकते हैं. परमाणु हथियारों से निकलने वाले न्यूट्रॉन को पूरी तरह छिपाना बेहद मुश्किल होता है. अगर कोई संदिग्ध उपग्रह अंतरिक्ष में मौजूद हो, तो CubeSat उसके पास जाकर इन न्यूट्रॉन इमिशन को माप सकता है. कई CubeSat एक साथ काम करेंगे तो गलत अलर्ट की संभावना भी कम होगी.

ये प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने रूस पर अंतरिक्ष आधारित परमाणु क्षमता विकसित करने का आरोप लगाया है. हालांकि, रूस इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है और कहता है कि वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहा है. फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

स्पेस में न्यूक्लियर क्यों हैं बड़ी चिंता?

अगर भविष्य में किसी देश ने अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात किए, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है. ऐसा हथियार सीधे किसी शहर पर हमला करने के बजाय पृथ्वी की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट नेटवर्क को निशाना बना सकता है. इससे संचार, इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं, बैंकिंग, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन और सैन्य संचालन तक प्रभावित हो सकते हैं.

परमाणु विस्फोट से पैदा होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (EMP) बड़ी संख्या में उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को निष्क्रिय कर सकता है. GPS बंद होने से विमानन, जहाजरानी और सड़क परिवहन पर गंभीर असर पड़ सकता है. सैन्य दृष्टि से भी मिसाइल चेतावनी प्रणाली, निगरानी और सुरक्षित संचार कमजोर पड़ सकते हैं.

क्या है Outer Space Treaty?

अंतरिक्ष को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए वर्ष 1967 में Outer Space Treaty लागू की गई थी. इस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा या किसी अन्य खगोलीय पिंड पर परमाणु हथियार या अन्य व्यापक विनाश के हथियार (WMD) तैनात करने पर रोक है.

हालांकि, इस संधि की एक बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें उल्लंघन की प्रभावी निगरानी और सजा की मजबूत व्यवस्था नहीं है. अगर कोई देश गुप्त रूप से ऐसा हथियार विकसित करे, तो उसकी पुष्टि करना बेहद कठिन हो सकता है. MIT की नई तकनीक इसी कमी को दूर करने की दिशा में एक संभावित समाधान मानी जा रही है.

Kosmos 2553 सैटेलाइट पर क्यों उठे सवाल?

अमेरिका ने रूस के Kosmos 2553 उपग्रह को लेकर चिंता जताई है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह उपग्रह भविष्य में अंतरिक्ष आधारित परमाणु क्षमता के विकास से जुड़ा हो सकता है. हालांकि, रूस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप है.

विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ये उपग्रह परमाणु हथियार लेकर गया है. फिर भी इस विवाद ने अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर वैश्विक बहस तेज कर दी है.

जरूरी हो सकती है CubeSat तकनीक?

अगर ये तकनीक सफल होती है तो भविष्य में अंतरिक्ष की निगरानी पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो सकती है. छोटे और अपेक्षाकृत कम लागत वाले CubeSat संदिग्ध उपग्रहों के पास जाकर न्यूट्रॉन विकिरण का पता लगा सकेंगे. इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास संधियों के पालन की जांच करने का बेहतर तरीका होगा.

अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए केवल संधियां ही नहीं, बल्कि भरोसेमंद निगरानी तकनीक भी उतनी ही जरूरी है. MIT का यह प्रस्ताव फिलहाल शोध स्तर पर है, लेकिन आने वाले सालों में ये वैश्विक अंतरिक्ष सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है.

CubeSat क्या है?

CubeSat छोटा और कम लागत वाला उपग्रह होता है, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान, पृथ्वी अवलोकन और अब अंतरिक्ष सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए विकसित किया जाता है.

न्यूट्रॉन डिटेक्टर कैसे काम करेगा?

यह संदिग्ध उपग्रहों से निकलने वाले न्यूट्रॉन विकिरण का पता लगाएगा, जिससे परमाणु सामग्री की मौजूदगी का संकेत मिल सकता है.

Outer Space Treaty क्या कहती है?

1967 की यह संधि पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर परमाणु हथियार रखने पर रोक लगाती है.

स्पेस में परमाणु हथियार क्यों खतरनाक हैं?

ये सैटेलाइट नष्ट कर सकते हैं, GPS और संचार सेवाएं बाधित कर सकते हैं और वैश्विक सैन्य और आर्थिक व्यवस्था पर गंभीर असर डाल सकते हैं.

क्या रूस के खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं?

नहीं. अमेरिका ने आरोप लगाए हैं, लेकिन रूस उन्हें खारिज करता है और फिलहाल सार्वजनिक रूप से निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आए हैं.