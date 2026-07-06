हर साल मानसून में क्यों डूब जाती है मुंबई? देश की सबसे अमीर महानगरपालिका भी फेल, जानिए 158 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम का सच

Mumbai waterlogging Explained:मुंबई के समंदर में पानी फेंकने वाली 45 ड्रेनेज चैनल में से सिर्फ 3 पर गेट लगे हुए हैं. इसलिए जब समंदर ज्वार यानी हाई टाइड आता है, तब इन 3 चैनल से ही समुद्री पानी को भीतर आने से रोका जा सकता है. मुंबई के लिए ये नाकाफी है.

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मुंबई शहर में बारिश का पानी निकालने के लिए जो वॉटर ड्रेनेज सिस्टम बना है, वो 158 साल पुराना है. (AI जेनरेटेड)

मुंबई में सबसे ज्यादा 248.8 मिमी बारिश विक्रोली में दर्ज हुई

बारिश के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर 17 फ्लाइट रद्द, 217 लेट हुईं

बारिश के बाद के हालातों से निपटने के लिए 15 हजार कर्मचारी तैनात

आपात स्थिति में मदद के लिए BMC ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 1916

देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश जारी है. दक्षिण-पश्चिम मानसून ने 23 जून 2026 को मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में एंट्री की थी. इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में बारिश का दौर शुरू हुआ. बीते 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है. इससे मुंबई की रफ्तार थम गई है. जगह-जगह पानी भरा हुआ है. मुंबई की सड़कें तालाब बन गई हैं. कई इलाकों में बारिश के साथ गटर का पानी भी लोगों के घरों में बिना इजाजत घुस गया है. बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है. रेलवे ट्रैक और एक्सप्रेस वे बंद करने पड़े हैं. स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है.

मुंबई को संभालने की जिम्मेदारी बृहंमुंबई नगरपालिका (BMC) की है. BMC देश की सबसे अमीर महानगरपालिका है. इसका सालाना बजट हजारों करोड़ का है, फिर भी वह मुंबई को डूबने से बचा नहीं पाती है. आइए समझते हैं कि हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी हर साल मानसून की बारिश में क्यों डूब जाती है मुंबई?

मुंबई की ज्योग्राफिक पोजिशन क्या है?

मुंबई शहर अरब सागर से सटा हुआ है. दहिसर, मीठी, ओशिवारा और पोइसर मुंबई की 4 नदियां हैं. ये मलाड, माहिम, मार्वे और ठाणे की खाड़ियों से होकर अरब सागर में गिरती हैं. जब बारिश होती है, तो ये नदियां उफान पर आ जाती है.मानसून में इसका साफ असर देखने को मिलता है.

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अंग्रेजों के जमाने का है मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम

शहर में बारिश का पानी निकालने के लिए जो वॉटर ड्रेनेज सिस्टम बना है, वो 158 साल पुराना है. उसे ब्रिटिश काल (1860) में बनाया गया था. उस वक्त बने ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की है. अगर इससे ज्यादा बारिश हुई, तो ड्रेनेज सिस्टम पानी को संभाल नहीं पाएगा. यानी सड़कों पर जलभराव होगा ही.

बारिश से निपटने के लिए BMC की क्या प्लानिंग है?

BMC ने जो गटर बनाए हैं, वे सपाट हैं. इससे समंदर में आए ज्वार-भाटे का असर पड़ता है.मुंबई के गटरों की क्षमता प्रतिघंटा 25 मिलीमीटर बारिश का पानी बाहर निकालने की है, लेकिन ज्यादातर गटर मलबे से लबालब भरे रहते हैं. जब मुंबई का वॉटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, तब से लेकर अब तक मुंबई की पॉपुलेशन 15 गुना ज्यादा बढ़ गई है. स्टॉर्म वॉटर ड्रेन डिपार्टमेंट के मुताबिक, बढ़ती आबादी के लिहाज से मुंबई में ड्रेनेज की क्षमता को 25 मिलीमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 35 मिलीमीटर प्रति घंटे तक कर दी गई है. लेकिन, ये नाकाफी है.

हर साल बारिश से क्यों डूब जाती है मुंबई?

पानी का सही से न निकल पाना: बारिश में मुंबई के तालाब बनने का सबसे बड़ा कारण है पानी का सही से न निकल पाना. मुंबई में जितनी ज्यादा आबादी है उतना ही कचरा जमा होता है. प्लास्टिक और कचरे अक्सर नालियों को जाम कर देती है. इससे पानी नहीं निकल पाता है. वहीं, अतिक्रमण कर हजारों लोग शहरों के निचले इलाकों में झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहते हैं. यही निचले इलाके बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं.

हर साल बढ़ते हॉटस्पॉट: मुंबई में बाढ़ के हॉटस्पॉट बढ़ रहे हैं. साल 2021 में बाढ़ के हॉटस्पॉट 68 थे, जबकि 2026 में मुंबई में 496 फ्लड-प्रोन (Flood-Prone) या जलभराव वाले हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए हैं. पिछले साल इनकी संख्या 453 थी, यानी एक साल में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई. इसकी वजह से शहरीकरण. तेजी से शहरीकरण होने की वजह से पानी को सोखने वाले इलाकों में कमी, वेटलैंड्स और हरियाली वाली जगहों में कमी, जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश ज्यादा तेजी से और कभी भी हो जाती है.

समुद्र के जलस्तर के हिसाब से नहीं बने नालों के गेट: समुद्र का जलस्तर जब बढ़ता है, तो पानी शहर में ना आए इसके लिए नालों के गेट बंद कर दिए जाते हैं. ऐसे में बारिश के पानी को निकलने की कोई जगह नहीं होती. एक्सपर्ट्स की मानें तो समुद्र का जलस्तर बढ़ने से 2050 तक मुंबई के कई हिस्सों के डूबने का खतरा है. एक्सपर्ट्स की मानें, तो मुंबई को पानी निकालने के लिए 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की क्षमता के ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है.

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मिट्टी का एरिया और कंक्रीट की मात्रा ज्यादा: मुंबई का पानी सिर्फ दो जगहों पर निकलता है. पहला मीठी नदी दूसरा अरब सागर. मीठी नदी की क्षमता 123 मिलीमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन लगातार 3 घंटे की बारिश में मीठी नदी भी उफान पर आ जाती है. मुंबई में पार्क, मिट्टी का एरिया बहुत कम है. कंक्रीट एरिया ज्यादा है. ऐसे में बारिश का पानी जमीन के अंदर जाने की जगह सड़कों, नालों और ड्रेनेज सिस्टम से ही निकल सकता है.

अंडर ग्राउंड डंपिंग स्टेशन की नहीं होती सफाई: मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम पर रिसर्च करने वाले शिरीश अग्रवाल के मुताबिक मुंबई में अंडर ग्राउंड डंपिंग स्टेशन हैं. अंडरग्राउंड होने की वजह से उसकी सफाई नहीं हो पाती है, जिससे बारिश का पानी बाहर नहीं निकल पाता है.

मुंबई के किन जगहों पर सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा?

मुंबई में बांद्रा (ईस्ट), बायकुला (दक्षिण मुंबई), चेंबूर, मुलुंड, घाटकोपर, बोरीवली, गोरेगांव में सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा बना रहता है. इसके अलावा मुंबई में 225 ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पानी सबसे पहले भरता है. यहां बारिश के पानी से बाढ़ के हालात बन जाते हैं. इसमें से भी 60 डेंजर जोन वाले हैं.

मुंबई में 2025 में कैसी हुई थी बारिश कितना नुकसान?

मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट बताती है कि अगस्त 2025 में मुंबई में कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई. एक स्पेल में करीब 238–245 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो अगस्त के सबसे भारी बारिश वाले दौरों में से एक थी. शहर के कई निचले इलाकों जैसे हिंदमाता, सायन, कुर्ला, अंधेरी सबवे, मिलन सबवे और चेंबूर में गंभीर जलभराव हुआ. इस बारिश से लोकल ट्रेन सर्विस कई रूटों पर प्रभावित हुईं. सड़क पर ट्रैफिक घंटों तक बंद रहा. कई उड़ानों में देरी हुई. कई आवासीय इलाकों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा. इस दौरान 20 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई.

26 जुलाई 2005 की बारिश का वो भयानक मंज़र

26 जुलाई 2005 की बारिश और फिर बाढ़ आज भी मुंबईकरों के जहन में ताजा है. उस खौफनाक मंजर को याद करके आज भी लोग सिहर जाते हैं. इस घटना को आज भी शहर की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है. इस दिन 24 घंटे में 944 mm (94.4 cm) बारिश दर्ज हुई. इसमें से 8 घंटे के भीतर लगभग 700 mm बारिश हुई. यह भारत के किसी बड़े शहर में 24 घंटे में दर्ज हुई, सबसे भारी बारिश की घटनाओं में से एक थी.

बारिश बना सबसे बड़ा सबक

इस बारिश से पूरा मुंबई शहर घंटों के भीतर तालाब बन गया था. सड़कें 5 से 15 फीट तक पानी में डूब गई थीं. लाखों लोग ऑफिस, स्कूल और ट्रेनों में फंस गए थे.बारिश से मुंबई सब-अर्बन रेलवे पूरी तरह ठप हो गई. छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. हजारों गाड़ियां सड़कों पर पानी में डूबी हुई थीं. पूरे महाराष्ट्र में 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई.

इस घटना के बाद क्या बदला?

26 जुलाई 2005 की त्रासदी के बाद BRIMSTOWAD (Brihanmumbai Storm Water Drain Project) को तेज़ी से आगे बढ़ाया गया. बड़े आकार के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाने की प्लानिंग हुई. हाई-कैपेसिटी पंपिंग स्टेशन लगाए गए. मौसम पूर्वानुमान और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को मजबूत किया गया. BMC ने बाढ़ मैनेजमेंट के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए.प्रोजेक्ट को दो फेज 2011 और 2015 में पूरा होना था, लेकिन दोनों फेज में ही प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका. मई 2018 तक प्रोजेक्ट 83% ही पूरा हो सका है. 2005 से 2026 तक कुल 16 साल में 58 में से सिर्फ 28 प्रोजेक्ट ही पूरे हुए. अभी भी 30 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. ये BMC का सबसे बड़ा फेल्योर है.

मुंबई में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जलभराव, सड़क धंसी और बढ़ी लोगों की मुश्किलें