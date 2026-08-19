चांद पर घर बसाने की तैयारी में NASA, इसमें भारत कितना अहम प्लेयर है? Explained

Moon Colony: चांद पर सिर्फ कदम रखने का दौर अब पीछे छूट सकता है. वैज्ञानिक अब वहां ऐसी स्थायी बस्ती की कल्पना कर रहे हैं, जहां इंसान लंबे समय तक रह सके, ऊर्जा पैदा कर सके, और मंगल समेत आगे की अंतरिक्ष यात्राओं की तैयारी कर सके. चंद्रयान-3 की सफलता ने इस दौड़ में भारत को भी अहम प्लेयर बना दिया है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/explainer/nasa-plan-to-establish-colony-on-moon-what-role-can-india-play-in-this-8504984/ Copy

चांद पर बसेगी इंसानों की नई दुनिया! (Photo/AI)

चांद पर बस्ती बसाने का मिशन

नासा की योजना में भारत का रोल

खुल सकते हैं अंतरिक्ष के नए दरवाजे

Moon Colony: चांद पर इंसानी बस्ती की खबरें अक्सर सामने आती हैं. कल्पना कीजिए कि अगर आने वाले वर्षों में चांद पर सचमुच इंसानों की ऐसी बस्ती बन जाए. और वैज्ञानिक लंबे समय तक रह सकें, ऊर्जा पैदा कर सकें और अंतरिक्ष यानों को आगे की यात्रा के लिए तैयार कर सकें, तो यह विज्ञान की दुनिया में कितनी बड़ी छलांग होगी. अमेरिका का NASA इसी दिशा में काम कर रहा है. उसका लक्ष्य केवल चांद पर दोबारा इंसान भेजना नहीं, बल्कि वहां लंबे समय तक काम करने की क्षमता विकसित करना है. इस योजना में भारत के लिए भी बड़ी संभावनाएं हैं. चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को इस दौड़ में मजबूत पहचान दिलाई है.

चांद पर जाने का असली लक्ष्य

चांद पर बेस बनाने का उद्देश्य केवल वैज्ञानिकों के रहने के लिए एक छोटी-सी प्रयोगशाला बनाना नहीं है. असली लक्ष्य है चांद को भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक परीक्षण केंद्र और पड़ाव बनाना. NASA के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों का परीक्षण करना चाहते हैं, जिनकी जरूरत भविष्य में मंगल मिशन में पड़ेगी. इनमें लंबे समय तक इंसानों को सुरक्षित रखना, जीवन-रक्षक प्रणालियां, ऊर्जा उत्पादन और अंतरिक्ष विकिरण से बचाव शामिल हैं. चांद पृथ्वी से अपेक्षाकृत नजदीक है. इसलिए वहां किसी तकनीक में समस्या आने पर उसे ठीक करना मंगल की तुलना में आसान होगा. इसके अलावा, चांद के संसाधनों का इस्तेमाल सीखना भी महत्वपूर्ण है. खासकर वहां मौजूद पानी की बर्फ भविष्य में बहुत उपयोगी हो सकती है. इससे पीने का पानी, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन तैयार किया जा सकता है.

चांद का दक्षिणी ध्रुव ही क्यों

चांद का दक्षिणी ध्रुव भविष्य के मून बेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण है वहां मौजूद ‘हमेशा अंधेरे में रहने वाले क्षेत्र’ है. इन गहरे गड्ढों में अरबों वर्षों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें पानी की बर्फ जमा हो सकती है. पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं चाहिए. इसे तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है, जिनका इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में किया जा सकता है. दक्षिणी ध्रुव का एक और फायदा है वहां के कुछ ऊंचे हिस्सों पर लंबे समय तक मिलने वाली सूरज की रोशनी. इससे सौर ऊर्जा पैदा करना आसान हो सकता है. यही कारण है कि दक्षिणी ध्रुव को भविष्य की चंद्र बस्ती के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

चंद्रयान-3 से भारत को क्या फायदा हुआ

भारत के लिए चंद्रयान-3 की सफलता एक बड़ी उपलब्धि थी. साल 2023 में भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके अपनी तकनीकी क्षमता साबित की. इससे भारत को चंद्र सतह पर उतरने, वहां रोवर चलाने और कठिन परिस्थितियों में वैज्ञानिक उपकरणों का संचालन करने का व्यावहारिक अनुभव मिला. यह अनुभव भविष्य के मून बेस अभियानों में बेहद उपयोगी हो सकता है. चंद्रयान-3 ने यह भी दिखाया कि भारत अपेक्षाकृत कम लागत में जटिल अंतरिक्ष मिशन कर सकता है. इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भारत की विश्वसनीयता बढ़ती है. भारत का आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होना भी इसी व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का हिस्सा है. इसके अलावा, भारत और जापान का LUPEX मिशन चंद्र ध्रुवों पर संसाधनों और पानी की बर्फ से जुड़े अध्ययन को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

क्या रोल प्ले कर सकता है ISRO

अगर भारत भविष्य के अंतरराष्ट्रीय मून बेस प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाता है, तो ISRO कई क्षेत्रों में योगदान दे सकता है. सबसे पहले, भारत अपने अनुभव के आधार पर लैंडर, रोवर और वैज्ञानिक उपकरण विकसित कर सकता है. इनका इस्तेमाल चंद्र सतह, मिट्टी और संभावित जल-बर्फ का अध्ययन करने में किया जा सकता है. भारत कम लागत वाली अंतरिक्ष तकनीक और मिशन डिजाइन में भी योगदान दे सकता है. इसके साथ ही भारतीय वैज्ञानिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर चंद्र संसाधनों, जीवन-रक्षक तकनीक और सतह पर काम करने वाली प्रणालियों पर शोध कर सकते हैं. इससे भारत को केवल वैज्ञानिक लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि देश की स्पेस इंडस्ट्री और निजी अंतरिक्ष कंपनियों के लिए भी नए अवसर पैदा हो सकते हैं.

भारत को क्या हासिल होगा

मून बेस में भारत की भागीदारी देश के लिए कई स्तरों पर फायदेमंद हो सकती है. सबसे बड़ा फायदा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को मिल सकता है. चंद्र मिशनों के लिए रोवर, सेंसर, संचार उपकरण, सॉफ्टवेयर, सौर ऊर्जा प्रणाली और दूसरे उपकरणों की जरूरत होगी. भारतीय कंपनियां इस वैश्विक बाजार का हिस्सा बन सकती हैं. दूसरा फायदा मानव अंतरिक्ष मिशनों को मिल सकता है. भारत का ‘गगनयान कार्यक्रम’ भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में काम कर रहा है. चंद्र अभियानों से मिलने वाला अनुभव मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमताओं को और मजबूत कर सकता है. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में भारत की आवाज और प्रभाव बढ़ सकता है.

मंगल का लॉन्च पैड बन सकता है मून बेस

इसकी संभावना ज्यादा है कि मून बेस भविष्य में मंगल का लॉन्च पैड भी बन सकता है. चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले लगभग छठा हिस्सा है और वहां पृथ्वी जैसा घना वातावरण भी नहीं है. इसलिए चांद से अंतरिक्ष में सामान या यान भेजने के लिए पृथ्वी की तुलना में कम ऊर्जा की जरूरत पड़ सकती है. अगर चंद्रमा पर पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाना संभव और आर्थिक रूप से व्यावहारिक हो जाता है, तो वहां भविष्य के अंतरिक्ष यानों को ईंधन उपलब्ध कराया जा सकता है. इस तरह चांद भविष्य में रिसर्च स्टेशन, संसाधन केंद्र, ईंधन भरने के पड़ाव और मंगल मिशनों के लिए तैयारी केंद्र इन सभी भूमिकाओं को निभा सकता है.

चांद की दौड़ में भारत की स्थिति

चांद पर मून बेस बनाना अभी एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है. इसके लिए तकनीक, पैसा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और लंबे समय की योजना की जरूरत होगी. लेकिन भारत के पास एक मजबूत शुरुआत है. चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्र दक्षिणी ध्रुव के कठिन वातावरण में काम करने का महत्वपूर्ण अनुभव दिया है. अगर भारत इस अनुभव को नई तकनीक, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और निजी अंतरिक्ष उद्योग के साथ जोड़ता है, तो वह केवल मून बेस का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसके निर्माण और संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देने की स्थिति में आ सकता है. इन सब बातों से कहा जा सकता है कि चांद सिर्फ आखिरी मंजिल नहीं हो सकता. वह मंगल और उससे आगे की अंतरिक्ष यात्रा का पहला पड़ाव भी बन सकता है.

इससे जुड़ते सवाल-जवाब यहां देखिए:

NASA चांद पर लंबे समय तक इंसान क्यों रखना चाहता है?

मंगल जैसे दूर के मिशनों के लिए जरूरी तकनीकों का परीक्षण करने, चंद्र संसाधनों का उपयोग सीखने, और वैज्ञानिक शोध को आगे बढ़ाने के लिए.

कहां बनाया जा सकता है मून बेस?

चांद का दक्षिणी ध्रुव सबसे प्रमुख संभावित क्षेत्र है, क्योंकि वहां पानी की बर्फ और लंबे समय तक मिलने वाली सूर्य की रोशनी वाले क्षेत्र हो सकते हैं.

चांद के पानी की बर्फ इतनी महत्वपूर्ण क्यों है?

इससे पीने का पानी और ऑक्सीजन मिल सकती है. पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालकर रॉकेट ईंधन भी बनाया जा सकता है.

मून बेस प्रोग्राम में क्या योगदान दे सकता है ISRO?

लैंडर, रोवर, वैज्ञानिक उपकरण, संसाधन सर्वेक्षण, कम लागत वाली अंतरिक्ष तकनीक और अंतरराष्ट्रीय संयुक्त मिशनों में योगदान कर सकता है.

भारत को आर्थिक फायदा कैसे होगा?

भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों को चंद्र मिशनों के लिए उपकरण, सॉफ्टवेयर, संचार प्रणाली और दूसरी सेवाएं उपलब्ध कराने के नए बाजार मिल सकते हैं.

क्या चांद से मंगल मिशन आसान हो सकता है?

ऐसा अनुमान है. चांद का कम गुरुत्वाकर्षण भविष्य में वहां से अंतरिक्ष यान, और संसाधन भेजने को पृथ्वी की तुलना में कम ऊर्जा वाला विकल्प बना सकता है.

क्या मून बेस सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए होगी?

शुरुआत में विज्ञान और तकनीकी परीक्षण इसका मुख्य उद्देश्य होगा, लेकिन लंबे समय में यह संसाधन, ऊर्जा, निर्माण और मंगल मिशनों की तैयारी का केंद्र बन सकती है.

भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर क्या है?

भारत अपनी कम लागत वाली अंतरिक्ष तकनीक, चंद्रयान-3 के अनुभव और बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के जरिए वैश्विक चंद्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल कर सकता है.

क्या चांद पर स्थायी शहर जल्द बन जाएगा?

फिलहाल सटीक तौर पर ऐसा कहना सही नहीं होगा. प्राथमिकता ऐसी तकनीक विकसित करना है जिससे इंसान चांद पर सुरक्षित और लंबे समय तक काम कर सके. स्थायी बस्ती उसका आगे का चरण हो सकती है. (Source: NASA/ISRO/PIB)