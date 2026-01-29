By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अजित पवार के बाद क्या शरद चाचा की कलाई में दोबारा बंधेगी 'घड़ी'? समझिए NCP को लेकर क्या बन रहे समीकरण
अजित पवार की मौत के बाद NCP में मौजूदा समय में कोई सेकेंड इन कमांड नहीं है. पवार के बाद प्रफुल्ल पटेल और धनंजय मुंडे बड़े नेता हैं. लेकिन, कार्यकर्ताओं पर इनकी पूरी तरह से पकड़ नहीं है. ऐसे में NCP के अस्तित्व, उसकी दिशा और संस्थापक शरद पवार के साथ भविष्य के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं. अप्रैल 2026 में शरद पवार का राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म हो रहा है.
महाराष्ट्र की राजनीति में गुरुवार को एक शून्यता की शुरुआत हुई है. डिप्टी CM अजित पवार (Ajit Pawar Plane Crash) आज पंचतत्व में विलीन हो गए. बुधवार को मुंबई से बारामती जाने के दौरान उनका प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया था. इनमें पवार (Ajit Pawar) समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी. अजित दादा के जाने के बाद CM देवेंद्र फडणवीस के एक डिप्टी का पद खाली हो गया है. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) दूसरे डिप्टी CM हैं. वहीं, NCP के पास नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है.
इस बीच तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं. पहला सवाल ये है कि BJP की नेतृत्व वाली सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भविष्य का क्या होगा? अजित पवार के नहीं रहने पर भी उनकी पार्टी के विधायक BJP सरकार में शामिल रहेंगे? या भतीजे को खोने के बाद चाचा शरद पवार की कलाई में आखिरकार घड़ी (NCP का सिंबल) बंधेगी? आइए जानते हैं अजित पवार की मौत के बाद NCP के भविष्य को लेकर क्या-क्या समीकरण बन रहे हैं. लेकिन, आगे बढ़ने से पहले हमें NCP के बनने से टूटने तक की कहानी जाननी होगी, ताकि आगे की स्थिति समझने में आसानी हो.
कैसे पड़ी थी NCP की नींव?
शरद पवार ने कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद अपनी पार्टी बनाई थी. शरद पवार ने कांग्रेस में रहते हुए सोनिया गांधी के नेतृत्व करने के अधिकार पर विवाद किया था. इस वजह से उन्हें 20 मई 1999 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था. फिर 10 जून 1999 को शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी. इसमें पीए संगमा और तारिक अनवर भी शामिल थे. पार्टी का इलेक्शन सिंबल तब घड़ी था. साल 2000 में NCP को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला. हालांकि, 2023 को नेशनल पार्टी का दर्जा छिन लिया गया. अब ये सिर्फ महाराष्ट्र और नगालैंड के कुछ इलाकों में सिमट कर रह गई है.
अजित पवार ने शिंदे सरकार के साथ मिलाया था हाथ
शरद पवार ने 2 मई 2023 को NCP अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अजित पार्टी अध्यक्ष बनाए गए थे. हालांकि, समर्थकों के भारी अपील के बाद शरद पवार ने अपना फैसला वापस ले लिया. इसपर अजित पवार की नाराजगी साफ देखी गई. शरद पवार अपने भतीजे की नाराजगी को दूर करने में चूक गए. इसके नतीजे के रूप में अजित पवार ने अपना अलग गुट बनाकर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल होने का फैसला किया. जुलाई 2023 में उन्हें शिंदे सरकार में डिप्टी CM बनाया गया. देवेंद्र फडणवीस पहले से ही डिप्टी सीएम थे.
खुद को NCP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया
महाराष्ट्र के डिप्टी CM बनकर अजित पवार ने खुद को NCP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया. अजित खेमे के नेता प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई में 30 जून 2023 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उसी में यह फैसला हुआ था. अजित पवार गुट ने उसी दिन चुनाव आयोग में NCP और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताते हुए लेटर भेज दिया. जबकि शरद पवार को इतनी तेजी नहीं दिखा पाई. शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र में पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को आयोग से अजित समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की.
शरद पवार को मिली मायूसी
मामला चुनाव आयोग और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था. विधायकों की संख्या के आधार पर चुनाव आयोग ने अजित पवार के गुट को ही असली NCP माना. उसे ही पार्टी की घड़ी यानी सिंबल पर दिया गया. शरद पवार के गुट को नया नाम और नई पहचान दी गई. अब शरद पवार के गुट को NCP शरदचंद्र पवार के नाम से जाना जाता है. इसका सिंबल तुरहा बजाता व्यक्ति है.
महाराष्ट्र चुनाव 2025 के नतीजों में NCP
अजित पवार गुट ने BJP और शिंदे गुट के साथ मिलकर 2025 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा. NCP ने 54 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. इनमें से 41 सीटें जीती थी. जबकि शरद पवार गुट के 10 विधायक हैं. अजित पवार बारामती से विधायक थे. अभी महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार गुट के 8 मंत्री हैं. इनमें एक राज्य मंत्री है.
अजित पवार की मौत के बाद NCP को लेकर क्या बन रहे समीकरण?
पहला समीकरण: 2023 में NCP में टूट के बाद भले ही चाचा-भतीजे की राह जुदा हो गए हो, लेकिन फैमिली मैटर या इवेंट्स में परिवार साथ आता था. विधानसभा के बाद निकाय चुनाव अलग-अलग लड़ने वाले दोनों गुट ने 12 जिला परिषदों का चुनाव साथ लड़ने का फैसला किया था.
दरअसल, हाल में हुए स्थानीय निकाय और नगर निकाय चुनावों के दौरान NCP संस्थापक शरद पवार सार्वजनिक मंचों से दूरी बना कर रहे. इस दौरान NCP के संभावित विलय को लेकर चर्चाएं भी हुई थीं. दोनों गुट 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद का चुनाव ‘घड़ी’चुनाव चिन्ह पर मिलकर लड़ रहे हैं. ऐसे में राजनीतिक जानकर मान रहे हैं कि ये छोटी कोशिश अजित पवार के जाने के बाद एक जरिया बनने का काम करेगा. संभव है कि अजित पवार के जाने से हुआ डैमेज शरद पवार के अपनाने से कुछ हद तक पूरा हो जाए.
दूसरा समीकरण: ये भी हो सकता है कि पार्टियों का विलय न हो. अजित पवार के जाने के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार NCP की बागडोर संभालें. इस मामले में प्रफुल्ल पटेल संकटमोचक की भूमिका निभा सकते हैं.
तीसरा समीकरण: सुनेत्रा पहले से राज्यसभा सांसद हैं. ऐसे में मुमकिन है कि वो पार्टी की जिम्मेदारी न लेना चाहें. अगर ऐसा होता है, तो वो अपने छोटे बेटे जय पवार को राजनीति में ला सकती हैं. अभी राजनीति में जय पवार एक्टिव भूमिका में नहीं हैं. वैसे भी अजित पवार के बाद बारामती में उपचुनाव होना है. संभव है कि पिता की विरासत संभालने के लिए बेटे को मौका दिया जाए.
चौथा समीकरण: नेता को खोने के बाद NCP में बिखराव की स्थिति पैदा हो सकती है. ऐसे में ये भी हो सकता है कि अजित पवार के बाद 2 और 3 नंबर के नेता यानी प्रफुल्ल पटेल और धनंजय मुंडे बाकी विधायकों के साथ BJP में शामिल हो जाए. अभी BJP की 132 सीटें हैं. जबकि शिवसेना (शिंदे) के 57 विधायक हैं. 288 सीटों वाले महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 144 है. अगर अजित पवार गुट BJP में शामिल हो जाता है, तो BJP को सरकार चलाने के लिए शिंदे गुट की भी जरूरत नहीं होगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें