NEET Retest 2026: ये छात्रों के संग NTA की भी 'अग्नि-परीक्षा' है? क्या छात्रों की उम्मीदों को पूरी कर पाएगा लीक प्रूफ सिस्टम- Explained

NEET Retest 2026: देश भर में आज रविवार (21 जून) को नीट परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें 22.79 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. लेकिन, मई में हुए पेपर लीक के बाद इस बार NTA के साथ ही यह पूरे सिस्टम का भी इम्तिहान है क्योंकि छात्रों और अभिभावकों समेत पूरे देश में पेपर लीक को लेकर नाराजगी है. एनटीए ने कमर कसते हुए, टेलीग्राम बैन, जेट से पेपर ले जाने जैसे प्लान बनाकर इस बार लीक प्रूफ सिस्टम बनाने का दावा किया है. वहीं, 95 हजार एग्जाम रूम और 1.38 लाख CCTV के जरिए कोशिश की गई है कि इस बार कोई चूक न हो.
22.79 लाख अभ्यर्थियों के लिए दोबारा एग्जाम देना कतई आसान नहीं है. पेपर लीक ने छात्रों की महीनों की मेहनत बर्बाद की और उन्हें बेवजह एक बार फिर परीक्षा देने के भारी तनाव में डाल दिया. पेपर लीक में गलती जिसकी भी रही हो, लेकिन पीड़ा से गुजरने वाले तो छात्र ही हैं. इसलिए एनटीए के लिए बिना किसी चूक के लिए यह परीक्षा आयोजित करना जरूरी है.
परीक्षा के दौरान सत्यापन प्रक्रियाओं में छात्रों को कोई परेशानी न हो, इसलिए परीक्षा का समय 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया था. अब परीक्षा के बाद छात्रों के अनुभव और प्रतिक्रिया से ही पता चलेगा कि ये अतिरिक्त 15 मिनट ने उन्हें कितनी राहत दी.
NTA ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, ताकि कोई भी छात्र या आम जनता फर्जी पेपर लीक या संदिग्ध गतिविधियों की सीधे NTA को शिकायत कर सके. सफल परीक्षा ही तय करेगी कि एनटीए की ये कोशिशें कितनी कामयाब रही हैं.
NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा में हुए हालिया बदलावों पर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. उन्हें कुछ राहत भी मिली है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुसार, कैंडिडेट्स को अपना मौजूदा पता अपडेट करने और परीक्षा के लिए अपनी पसंद के दो शहर चुनने की सुविधा दी गई थी.
NTA की ओर से जारी FAQs में यह साफ किया गया कि दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. सेंटर से जुड़ी समस्याओं का सामना करने वाले कैंडिडेट्स तय तरीकों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. एजेंसी ने यह भी बताया कि दोबारा परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा केंद्र पहले दिए गए केंद्र से अलग हो सकता है.
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