भारत के NEET से कितना अलग है अमेरिका का MCAT? पेपर लीक क्यों नहीं होता | Explained

भारत के NEET एग्जाम की तरह ही अमेरिका में MCAT का पेपर होता है. मगर वहां पेपर लीक की खबरें लगभग ना के बराबर आती हैं. इसके कई अहम कारण है जो आपको पता होने ही चाहिए.

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भारत में नीट तो अमेरिका में एमकैट एग्जाम. (Photo/Meta AI)

मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अमेरिका का पेपर

भारत की NEET तो अमेरिका MCAT

दोनों एग्जाम में है भारी अंतर

अमेरिका पेपर लीक की घटनाएं ना के बराबर

NEET Vs MCAT Exam: मेडिकल कॉलेड में एडमिशन के लिए भारत में जिस तरह NEET का एग्जाम होता है वैसे ही अमेरिका में MCAT का पेपर होता है. नीट को लेकर हर साल पेपर लीक और पारदर्शिता पर सवाल उठते रहते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का ‘एमकैट’ ऐसा एग्जाम है, जहां बड़े स्तर पर पेपर लीक की खबरें लगभग सुनने को मिलती ही नहीं हैं. बताया जाता है कि वहां MCAT एग्जाम का इतिहास 100 साल पुराना है. मगर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पेपर साल में सिर्फ एक बार नहीं होता बल्कि अलग-अलग तारीखों पर करवाया जाता है. अब सवाल ये उठता है कि पेपर जब बार-बार होता है तो पेपर लीक क्यों नहीं होता.

सालों पुराना सिस्टम

अमेरिका के MCAT एग्जाम का सिस्टम सालों पुराना है, और इतने लंबे समय में इस परीक्षा के सिस्टम को बार-बार अपडेट किया गया है. टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और टेस्ट डिजाइन में लगातार सुधार किया गया है. यही वजह है कि यह एग्जाम आज के समय में दुनिया के सबसे सुरक्षित एग्जाम्स में गिना जाता है. हर छोटी कमजोरी को समय-समय पर ठीक किया जाता है, जिससे सिस्टम मजबूत बना रहता है.

एक ही पेपर नहीं

इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां सभी छात्रों को एक जैसा पेपर नहीं दिया जाता. अलग-अलग पेपर सेट तैयार किए जाते हैं. कई मामलों में यह भी संभव होता है कि हर स्टूडेंट को थोड़ा अलग पेपर मिले. इससे किसी एक पेपर के लीक होने का जोखिम बहुत कम हो जाता है. अगर कोई एक सेट बाहर भी आ जाए, तो वह बाकी छात्रों के लिए बेकार हो सकता है.

डिफिकल्टी लेवल

भले ही पेपर अलग-अलग हों, लेकिन उनका कठिनाई स्तर लगभग समान रखा जाता है. इसके लिए खास साइंटिफिक तरीके अपनाए जाते हैं. सवालों का चयन इस तरह किया जाता है कि सभी छात्रों के लिए परीक्षा निष्पक्ष रहे. यानी अलग पेपर होने के बावजूद किसी को फायदा या नुकसान नहीं होता.

कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम

MCAT पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. इसका मतलब है कि पेपर प्रिंट नहीं होते, बल्कि सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए जाते हैं. इससे पेपर के फिजिकल लीक होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है. सवाल डिजिटल सिस्टम में सुरक्षित रहते हैं और परीक्षा के समय ही एक्सेस किए जाते हैं.

मल्टी लेयर सिक्योरिटी

इस पेपर के लिए टेस्ट सेंटर पर सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है. एग्जाम देने से पहले स्टूडेंट की पहचान कई स्तरों पर वेरिफाई की जाती है. इसमें आईडी चेक, फोटो, और कभी-कभी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी शामिल होता है. इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी और की जगह परीक्षा न दे सके.

फोन और गैजेट्स बैन

एग्जाम हॉल में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अनुमति नहीं होती. मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच या अन्य गैजेट्स को बाहर लॉकर में जमा करना पड़ता है. इससे एग्जाम के दौरान किसी भी तरह की जानकारी बाहर भेजने या प्राप्त करने का रास्ता बंद हो जाता है.

गोपनीयता नियम

पेपर खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स एक सख्त गोपनीयता नियम से बंध जाते हैं. इसका मतलब है कि वे किसी भी सवाल, पैसेज या उत्तर को कहीं भी शेयर नहीं कर सकते. चाहे वह सोशल मीडिया हो या कोचिंग संस्थान हर जगह इस पर रोक होती है.

नियम तोड़ने पर कड़ी सजा

अगर कोई स्टूडेंट इस नियम को तोड़ते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है. उसका स्कोर कैंसिल किया जा सकता है, भविष्य में परीक्षा देने पर बैन लगाया जा सकता है और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. यही डर और सख्ती लोगों को नियम तोड़ने से रोकती है.

सिक्योरिटी सिस्टम को भेदना असंभव

ये सब जानकरा कहा जा सकता है कि MCAT का पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है. अलग-अलग पेपर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सख्त निगरानी और लीगल नियम. ये सभी मिलकर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसे भेदना बेहद मुश्किल है. एग्जाम नहीं, बल्कि एक मजबूत और स्मार्ट सिस्टम का उदाहरण है.

इस एग्जाम से जुड़े जरूरी सवाल-जवाब यहां देखिए…

MCAT क्या है?

MCAT एक एंट्रेंस एग्जाम है, जो अमेरिका में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए लिया जाता है.

क्या MCAT साल में एक बार होता है?

नहीं, यह एग्जाम साल में कई अलग-अलग तारीखों पर आयोजित किया जाता है.

MCAT में पेपर लीक क्यों नहीं होता?

क्योंकि इसमें अलग-अलग पेपर सेट, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम और सख्त सिक्योरिटी का इस्तेमाल होता है.

क्या सभी छात्रों को एक जैसा पेपर मिलता है?

नहीं, अलग-अलग छात्रों को अलग पेपर मिल सकता है, लेकिन उनका कठिनाई स्तर समान होता है.

अगर कोई सवाल शेयर करे तो क्या होता है?

ऐसा करने पर स्कोर कैंसिल, भविष्य में बैन और कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है.

क्या MCAT पूरी तरह ऑनलाइन है?

यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, लेकिन इसे निर्धारित टेस्ट सेंटर पर जाकर देना होता है.

क्या भारत में भी ऐसा सिस्टम लागू हो सकता है?

क्यों नहीं, सही टेक्नोलॉजी और सख्त नियमों के साथ ऐसा सिस्टम भारत में भी लागू किया जा सकता है. (Credit: aamc.org)