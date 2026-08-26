Explainer: नेपाल में अचानक क्यों आया सैलाब? भारत के कौन से इलाकों में बढ़ा खतरा? कैसी है अपनी तैयारी

इस समय नेपाल में बाढ़ की वजह आइस-रॉक लैंडस्लाइड, एवलॉन्च और उसके बाद नदी में अचानक आई भारी जल-मलबा लहर को बताया जा रहा है. हालांकि,आधिकारिक जांच पूरी होने तक इसे अंतिम कारण नहीं माना जा सकता.

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नेपाल में बाढ़ की तबाही.

नेपाल के भोटेकोशी नदी में पानी का स्तर बढ़ने से मची तबाही

बाढ़ की तबाही के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रियों की तलाश

लापता 400 विदेशी नागरिकों में 133 भारतीय शामिल

सैटेलाइट तस्वीर में दिखा नेपाल में तबाही का मंजर

नेपाल में बुधवार (26 अगस्त 2026) की सुबह आए बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई. तिब्बत से सटे नेपाल के रसुवा जिले की भोटेकोशी नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया था. महज 23 मिनट में नेपाल के कई इलाके, सड़कें, इमारतें, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स, पुल और गांव बह गए. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रात 9 बजे तक 98 मौतों की पुष्टि हो चुकी है. 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है. इनमें से करीब 400 लोग तिब्बत की तरफ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे. लापता लोगों में 133 भारतीय शामिल हैं. नेपाल के विनाशकारी बाढ़ का असर अब भारत में भी दिख सकता है.

आइए जानते हैं आखिर नेपाल में कैसे आया इतना पानी? बाढ़ के पीछे की वजह क्या हो सकती है? भारत के किन-किन इलाकों में खतरा मंडरा रहा है? भारत की कैसी तैयारी है:-

नेपाल में अचानक कैसे आया बाढ़?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती आकलन में नेपाल में अचानक बाढ़ आने की वजह तिब्बत में आया भूकंप और एवलांच बताया जा रहा है. तिब्बत में बुधवार को ही ‘ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ यानी GLOF आया था. तिब्बत में बुधवार सुबह 8:37 बजे 4.4 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड हुआ. इसके बाद एवलांच भी आया. रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय नेपाल में बाढ़ की वजह आइस-रॉक लैंडस्लाइड, एवलॉन्च और उसके बाद नदी में अचानक आई भारी जल-मलबा लहर को बताया जा रहा है. हालांकि,आधिकारिक जांच पूरी होने तक इसे अंतिम कारण नहीं माना जा सकता.

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ल्हेंदे नदी में पानी की तेज रफ्तार ने बढ़ाई मुसीबत

ल्हेंदे नदी में बर्फ और पत्थरों का बड़ा हिस्सा गिरा, जिससे नदी का रास्ता रुक गया और पानी जमा होने लगा. बाद में यह रुकावट टूट गई और जमा पानी तेज रफ्तार से नीचे बहा, जिससे अचानक फ्लैश फ्लड आ गई. ग्लेशियल झील फटने (GLOF) की संभावना की भी जांच की जा रही है. इस तरह की घटनाओं में पानी के साथ सिर्फ पानी नहीं आता, बल्कि चट्टान, मिट्टी, बर्फ और पेड़ों का मलबा भी बहता है. इसलिए इतना भारी नुकसान हो रहा है.

बाढ़ से नेपाल में अब तक हुए नुकसान का हिसाब

नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक, बाढ़ में अब तक 391 विदेशी नागरिक लापता हैं. इनमें 133 भारतीय, 17 मलेशियाई, 12 ब्रिटिश, 4 दक्षिण अफ्रीकी, 8 दक्षिण कोरियाई, 1 अमेरिकी, 1 ऑस्ट्रेलियाई और 1 डच नागरिक शामिल हैं.रिपोर्ट में एक जगह कम से कम 3 अमेरिकी नागरिकों के लापता होने की बात कही गई है.

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक, अलग-अलग जगहों पर 80 सुरक्षाकर्मी लापता हैं. इनमें 44 नेपाली सेना के जवान शामिल हैं.

नेपाली दूतावास ने बताया कि टिमुरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात 9 पुलिसकर्मी लापता बताए जा रहे हैं. राहत और बचाव अभियान में 14 हेलिकॉप्टर लगाए गए हैं.

रसुवा में आई भीषण बाढ़ में 9 बैंकों के दफ्तर भी बह गए. नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन के मुताबिक, इनमें काम करने वाले 26 कर्मचारियों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है.

नेपाली मीडिया के मुताबिक, नेपाल में बाढ़ का असर रसुवा से नुवाकोट, धादिंग होते हुए चितवन तक देखा गया. रसुवा में टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, हाकुबेसी, मेलुंग, सल्लेटार, शांतिबाजार, पैरेबेसी, खाल्टी बस्ती और बेत्रावती समेत करीब एक दर्जन बस्तियां प्रभावित हुईं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि बेत्रावती से रसुवागढ़ी-तिब्बत सीमा तक करीब 42 किमी सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई. इसके अलावा स्याफ्रुबेसी से सीमा तक 16 किमी सड़क को भी नुकसान पहुंचा.

नेपाल की 20 मेगावाट क्षमता वाली लांगटांग खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 60 लोग लापता बताए जा रहे हैं. भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद सुबह से इन लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है.

बाढ़ से नेपाल के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक रसुवा और नुवाकोट जिलों में कम से कम 13 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं.

रसुवा में बाढ़ के पानी में स्थानीय हेलिपैड बह गया. इसके बाद टिमुरे में फंसे लोगों को निकालने के लिए भेजा गया हेलिकॉप्टर बिना उतरे काठमांडू लौट आया है.

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हिमालय में क्यों बढ़ रहा है खतरा?

हिमालय दुनिया के सबसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल है. यहां ग्लेशियर, बर्फ की झीलें, खड़ी पहाड़ियां और अस्थिर चट्टानी ढलान मौजूद हैं. तापमान में बदलाव और ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से कई इलाकों में प्राकृतिक जोखिम बढ़ रहा है.

ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी पहाड़ी ढलान का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरता है या ग्लेशियल क्षेत्र में अचानक पानी जमा होकर निकलता है, तो नीचे बसे इलाकों में कुछ ही मिनटों में तबाही पहुंच सकती है.नेपाल में पिछले वर्षों में भी ग्लेशियल झीलों के फटने और अचानक आई बाढ़ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इसलिए विशेषज्ञ हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों, झीलों और पहाड़ी ढलानों की लगातार निगरानी को बेहद जरूरी मानते हैं.

नेपाल की बाढ़ का असर भारत में दिखेगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी गुंजाइश है. हिमालय का बढ़ता तामपान इस खतरे को और बढ़ा रहा है. जुलाई 2026 में आई IIT खड़गपुर की एक स्टडी बताती है कि ऊंचाई वाले इलाकों का तापमान पिछले 20 सालों में करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है. इससे ग्लेशियर पिघलने और नदियों के बहाव में बड़ा बदलाव आ सकता है.

IIT रोपड़ और सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने अगस्त 2026 में हिमालय के ग्लेशियर को लेकर एक स्टडी भी शेयर की थी. इसके मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में 1990 में सिर्फ 107 ग्लेशियर झीलें थीं. 2024 तक यह संख्या बढ़कर 669 हो गई. यानी ग्लेशियर झीलों में 525% की बढ़ोत्तरी हुई है. 669 में से 88 झीलों पर नेपाल जैसी ‘ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ का खतरा मंडरा रहा है. इनमें से 9 झीलों को ‘बेहद ज्यादा खतरनाक’, 18 को ‘ज्यादा खतरनाक’ कैटेगरी में रखा गया है.

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भारत के किन-किन इलाकों में ज्यादा खतरा?

नेपाल के बाढ़ का असर भारत में मुख्य रूप से बिहार की गंडक नदी और उससे जुड़ी छोटी-बड़ी नदियों में दिखने की आशंका है. नेपाल से करीब 3 मीटर ऊंची बाढ़ की लहर आने का अलर्ट है. पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में खास सतर्कता बरती जा रही है.

नेपाल का पानी त्रिशूली नदी से होते हुए गंडक तक पहुंचेगा. इसके बाद बिहार के निचले इलाकों में पानी बढ़ सकता है.इसलिए सीतामढ़ी और शिवहर पर भी नजर बनाए रखा गया है. रिपोर्टों के मुताबिक, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी संबंधित नदी क्षेत्रों को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई है. हालांकि शुरुआती आकलन में उत्तर प्रदेश पर बड़े खतरे की संभावना कम बताई गई है.

भारत की कैसी है तैयारी?

नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार में भी 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं. बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने गंडक नदी में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की आशंका जताई है. NDRF की टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है.

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