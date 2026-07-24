Explainer: तलवारें, सांप्रदायिक नारे और नेतागिरी! क्या हाइजैक हो रहा जंतर-मंतर में छात्रों का आंदोलन, 5 वजहों से उठ रहे सवाल

NEET पेपर लीक, एजुकेशन और एग्जाम सिस्टम में खामियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब नए विवादों में घिरता जा रहा है. छात्रों के समर्थन में सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने धरना देना शुरू किया था. इनकी 3 मांगें थीं-शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, NEET पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा. सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल शुरू करने से आंदोलन को और सपोर्ट मिलना शुरू हुआ. देशभर से छात्र इस आंदोलन में शामिल होते गए. लेकिन, अब छात्रों के मुद्दों पर केंद्रित ये प्रदर्शन कथित तौर पर अलग-अलग समूहों, सांप्रदायिक नारों और हथियारों के प्रदर्शन की वजह से चर्चा में है.
जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में धीरे-धीरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स और सेलिब्रेटीज का जुटना शुरू हुआ. हाल के दिनों में कुछ ऐसे समूह भी शामिल हुए, जो तलवारें और अन्य पारंपरिक हथियार लेकर पहुंचे. इसके साथ ही कुछ जगहों पर सांप्रदायिक नारे लगने के भी आरोप लगे. इससे आंदोलन के स्वरूप और दिशा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. आइए समझते हैं कि क्या छात्रों के लिए छात्रों का और छात्रों की वजह से शुरू हुआ आंदोलन अपने रास्ते से भटकता जा रहा है? क्या इसे दूसरे समूह और पार्टियां अपने फायदे के लिए हाइजैक करने की कोशिश कर रही हैं? छात्र आंदोलन में हुए 5 ऐसी घटनाएं हैं, जो आंदोलन की दिशा और उद्देश्य पर सवाल खड़े करती हैं.
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बुधवार की रात जंतर-मंतर पर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा था. “मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलते, जय श्रीराम नहीं बोलते.” इसके कुछ पल बाद ही एक और अनाउंसमेंट सुनाई दिया, “जय श्री राम और भारत माता की जय.” इसके कुछ देर बाद जंतर-मंतर से कुछ दूरी पर स्थित टॉलस्टॉय मार्ग सिख समुदायों के वॉरियर्स ग्रुप निहंग के कुछ सदस्य छात्रों को सपोर्ट करने पहुंचे थे. उनके हाथ में तलवारें और कृपाण थे. वे हवा में अपनी तलवारें लहरा रहे थे. यह आंदोलन कथित परीक्षा अनियमितताओं, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के लिए जवाबदेही तय करने जैसी मांगों को लेकर शुरू हुआ था. धीरे-धीरे ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया. इसमें धर्म, संप्रदाय का शामिल होना और निहंगों का तलवारें लहराना इस बात का संकेत है कि कहीं ये आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक तो नहीं जा रहा.
Latest visuals from Jantar Mantar where Cockroach Janta Party protestors clashed with Nihang Sikhs pic.twitter.com/Vcj1waAtVW
— Indians (@voicesindians) July 23, 2026
जैसे-जैसे छात्र आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और अलग-अलग संगठनों की मौजूदगी भी बढ़ने लगी. छात्रों को हाल के दिनों में कई राजनीतिक दलों और सेलिब्रेटीज का समर्थन मिला है. सपा के अखिलेश यादव, डिंपल यादव, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, शिवसेना (UBT) के उद्धव ठाकरे, NCP-SP के शरद पवार समेत कई नेता जंतर-मंतर जा चुके हैं. कुछ नेताओं को मंच पर बैठे भी देखा गया.
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इससे यह बहस छिड़ गई कि क्या छात्र आंदोलन का मंच राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. आलोचकों का कहना है कि इससे आंदोलन अपने मूल मुद्दों से भटक सकता है, जबकि कुछ नेताओं का तर्क है कि लोकतंत्र में जन आंदोलनों के समर्थन के लिए राजनीतिक दलों का साथ आना स्वाभाविक है.
जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में अब कई सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी नजर आने लगे हैं. इससे सवाल उठ रहे हैं कि उनका इस आंदोलन से क्या संबंध है. कुछ इन्फ्लूएंसर्स का कहना है कि वे छात्रों की आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और जमीनी हालात दिखाने के लिए वहां पहुंचे हैं. वहीं, आलोचकों का आरोप है कि कुछ लोग आंदोलन को सोशल मीडिया कंटेंट और व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ाने का जरिया बना रहे हैं. इसी वजह से यह बहस तेज हो गई है कि किसी छात्र आंदोलन में इन्फ्लूएंसर्स की भूमिका केवल रिपोर्टिंग और जागरूकता तक सीमित रहनी चाहिए या फिर उन्हें आंदोलन का सक्रिय हिस्सा भी बनना चाहिए.
जंतर-मंतर में चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें कुछ युवा रील बनाते, भड़काऊ नारे लगाते या ऐसे व्यवहार करते दिखे, जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई. इसके बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ऐसे कदम आंदोलन के मूल उद्देश्य को कमजोर कर रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर कई लोगों का कहना है कि कुछ वायरल क्लिप के आधार पर पूरे Gen Z या सभी प्रदर्शनकारियों को कटघरे में लाना गलत है.
आंदोलन का कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं होने के कारण अलग-अलग संगठन और समूह अपनी-अपनी तरह से इसमें शामिल हो रहे हैं. इससे मैसेज और रणनीति में एकरूपता नहीं दिख रही है. इसी वजह से आंदोलन के हाइजैक होने की आशंका भी जताई जा रही है.
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से जारी है. 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. इसके बाद आंदोलन को और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है. इस बीच सरकार ने गुरुवार (23 जुलाई) को कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है. हालांकि, CJP ने कहा है कि सरकार को बात करनी है, तो जंतर-मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर चर्चा करे. हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे. CJP ने 24 जुलाई को देशभर में प्रदर्शन की अपील की है.
इस आंदोलन में शामिल सोनम वांगचुक के अनशन का गुरुवार को 26वां दिन रहा. मेदांता में भर्ती वांगचुक ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर एक्शन न लेने का आश्वासन दे तो मैं अनशन तोड़ दूंगा. वांगचुक ने X पर एक पोस्ट में लिखा है- “जंतर-मंतर पर तो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, लेकिन मुझे यह जानकर दुख हुआ कि दूसरी जगहों पर कुछ असामाजिक तत्व इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का फायदा उठाकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. सामने वाला पक्ष चाहे कुछ भी करे, हमारा जवाब सिर्फ फूलों जैसा ही होना चाहिए। कृपया हर हाल में इस परंपरा को बनाए रखें.”
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