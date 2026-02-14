Hindi Explainer

North Korean Dictator Kim Jong Un Grooming His Teenage Daughter To Succeed As Ruler

किम जोंग की 3 संतान, फिर बड़े बेटे को छोड़ 13 साल की बेटी के हाथ में क्यों थमा रहे न्यूक्लियर वेपन का बटन? समझिए किम जू ऐ को उत्तराधिकारी चुनने की असली वजह

नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर हर कोई नहीं बन सकता. इसके लिए एक बेकडू वंश का होना जरूरी है. किम जोंग उन इसी वंश से आते हैं. नॉर्थ कोरिया में अब तक 3 सुप्रीम लीडर इसी वंश से हुए हैं. अब किम अपनी बेटी को तानाशाह बनने के लिए तैयार कर रहे हैं.

किम जू ऐ नॉर्थ कोरियाई तानाशाह की एकमात्र फैमिली मेंबर है, जिसका चेहरा और नाम दुनिया जानती है.

नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन (North Korea Dictator Kim Jong Un) की इमेज जितनी खतरनाक है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही सीक्रेटिव रही है. किम जोंग उन इन दिनों अपने संभावित उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा में हैं. साउथ कोरिया के मेनस्ट्रीम मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि किम जोंग ने अपनी 13 साल की बेटी को अपना राजनीतिक वारिस चुन लिया है. किम की बेटी का नाम किम जू ऐ (Kim Ju Ae) है. हाल के दिनों में जू ऐ कई मौकों पर अपने पिता के साथ नजर आ चुकी हैं.

आइए समझते हैं आखिर किम जोंग उन को अपना वारिस चुनने की इतनी जल्दी क्यों है? कई रिपोर्ट में दावा किया जाता रहा है कि किम का एक बड़ा बेटा भी है, अगर ऐसा है; तो बेटी को सत्ता सौंपने की क्या जरूरत पड़ी है? 13 साल की बच्ची के हाथ में नॉर्थ कोरिया सौंपने से देश का भविष्य कैसा होगा:-

किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के तीसरे सुप्रीम लीडर

नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर हर कोई नहीं बन सकता. इसके लिए एक बेकडू वंश का होना जरूरी है. किम जोंग उन इसी वंश से आते हैं. नॉर्थ कोरिया में अब तक 3 सुप्रीम लीडर इसी वंश से हुए हैं. सबसे पहले नेता थे किम इल सुंग. ये 1948 से 1994 तक सुप्रीम लीडर रहे. उनके बाद बेटे किम जोंग इल को सत्ता मिली. उन्होंने 1994 से 2011 तक देश की सत्ता संभाली. 2011 में इल के निधन के बाद उनके बेटे किम जोंग उन अब नॉर्थ कोरिया को तानाशाह हैं. किम जोंग उन का जन्म 1982 में हुआ था. उनके दादा किम इल सुंग ने नॉर्थ कोरिया में साम्यवादी शासन की स्थापना की थी.

तानाशाह किम जोंग उन ने घोषित किया अपना उत्तराधिकारी, जानिए अब कौन संभालेगा उत्तर कोरिया की जिम्मेदारी

किम जोंग की सीक्रेटिव फैमिली

साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी NIS की रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग की मैरिड लाइफ बेहद सीक्रेटिव है. कई रिपोर्ट में बताया जाता है कि उन्हें पहली ही नजर में एक चीयर्स लीडर से प्यार हो गया था. फिर शादी हो गई. इसके बाद उनकी पत्नी का नाम और चेहरा ज्यादातर मीडिया में सामने नहीं आया. किम की पत्नी री सोल-जू को 2018 में उत्तर कोरिया की पहली आधिकारिक ‘फर्स्ट लेडी’ का दर्जा मिला, जो 40 साल में पहली बार हुआ था. NIS की रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग की 3 संताने हैं. इसमें एक बेटा है, जो करीब 16 साल का है. किम जू ऐ दूसरे नंबर पर आती हैं. फिर सबसे छोटी बेटी है, जिसकी उम्र करीब 9 साल की होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, इन बच्चों का जन्म 2010, 2013 और 2017 में हुआ.

बेटे को छोड़ बेटी को क्यों चुना वारिस?

असल में नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया ने सालों तक अपने तानाशाह किम जोंग उन के बच्चों का कभी जिक्र नहीं किया. नॉर्थ कोरियाई तानाशाह ने भी कभी किसी मौके पर अपने 3 बच्चों के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है. दुनिया के सामने अब तक सिर्फ किम जू ऐ को ही देखा गया है. ऐसे में इस बात के पुख्ता सबूत भी नहीं हैं कि किम का कोई बेटा है भी या नहीं. जितनी भी बातें लिखी-कही गई हैं, वो दावों के आधार पर हैं. अगर किम का कोई बेटा है ही नहीं, तो वह जाहिर तौर पर ये नहीं चाहेंगे कि नॉर्थ कोरिया की सत्ता किसी और के हाथ में जाए. इसलिए बेटी को वारिस के तौर पर आगे लाया जा रहा है.

Add India.com as a Preferred Source

दुनिया का वो रहस्यमयी नेता, जिसके बारे में पता लगाने में खुफिया एजेंसियां भी हुईं फेल! किम जोंग उन से खास रिश्ता

किम की बेटी इतनी स्पेशल क्यों?

किम जू ऐ जाहिर तौर पर इतनी स्पेशल है, क्योंकि वो नॉर्थ कोरियाई तानाशाह की एकमात्र फैमिली मेंबर है, जिसका चेहरा और नाम दुनिया जानती है. नॉर्थ कोरिया में जू ऐ के लिए Dearest और Respected शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. नॉर्थ कोरिया में आमतौर पर लड़कियों को बहुत ज्यादा लंबे बाल रखने की परमिशन नहीं होती. लेकिन, किम जू ऐ के सिल्की लंबे बाल और डिजाइनर कपड़े उन्हें स्पेशल बनाते हैं. जू पिछले कुछ सालों में अपने पिता के हर प्रोग्राम में साथ दिखी हैं. उन्हें डेप्लोमेटिक मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और इंवेंट में देखा गया है. यहां तक कि नॉर्थ कोरिया को आर्मी कमांडर भी जू के आगे घुटने पर बैठकर बात करते हैं. मीडिया में इसकी तस्वीरें भी आई थीं. किम जोंग उन विदेश दौरों पर अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाते हैं. सितंबर 2025 में किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ बीजिंग की यात्रा की थी.

कैसी है लाइफ?

किम जोंग उन की बेटी किम जू ऐ ऐशो-आराम की जिंदगी जी रही है. वह प्योंगयांग में होमस्कूलिंग ले रही है. घुड़सवारी, स्कीइंग और तैराकी का शौक रखती है. रिपोर्ट के मुताबिक, किम जू ऐ घुड़सवारी में बहुत अच्छी है. कई रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि बीजिंग में सीक्रेट तरीके से जू ऐ की ट्रेनिंग चल रही है. खुद किम जोंग उसकी ट्रेनिंग को मॉनिटर कर रहे हैं.

जू ऐ को उत्तराधिकारी चुनने की असली वजह

किम जोंग उन की बेटी जू कई मामलों में अपने पिता की तरह है. उसे पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में खास दिलचस्पी है. आर्मी के मामलों में भी किम जू ऐ अपने सुझाव शेयर करती हैं. किम डिफेंस से जुड़े कई इवेंट्स और डील में अपनी बेटी को साथ लेकर गए हैं. रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि इस दौरान जू ऐ ने ऐसी-ऐसी बातें पूछी और अपने सुझाव दिए, जो एक अनुभवी ही दे सकता है. किम जोंग को अपनी बेटी में नॉर्थ कोरिया का भविष्य दिखता है. शायद यही वजह है कि वो अपनी बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं.

किम जोंग उन क्यों नहीं मनाते अपना जन्मदिन? मां को लेकर क्या है सबसे बड़ा राज

उत्तर कोरिया की नई बॉस बनने पर जू को मिलेगा न्यूक्लियर बटन

अगर किम जोंग उन अपनी 13 साल की बेटी को नॉर्थ कोरिया का उत्तराधिकारी बना देते हैं, तो उनके पास मिलिट्री फैसले लेने से लेकर न्यूक्लियर वेपन के बटन रखने तक का पावर होगा.

बतौर उत्तराधिकारी किम जू ऐ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की हेड (जनरल सेक्रेटरी) होंगी. वो पार्टी के सारे फैसले एकतरफा ले सकती हैं.

उनके पास प्रेसीडियम, पोलित ब्यूरो, सेक्रेटेरियट, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की कमान होगी.

स्टेट अफेयर्स कमीशन को पूरा कंट्रोल कर पाएंगी. ये देश की नीतियां तय करती है.

इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किम जू ऐ नॉर्थ कोरिया को रिप्रेजेंट करेंगी.

किम जोंग उन की बेटी ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया आर्मी की कमांडर इन चीफ बन जाएंगी.

इसके बाद उनके पास नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों को एक्सेस करने का बटन आ जाएगा. अभी किम इसे हमेशा ब्रीफकेस में अपने साथ रखते हैं.

दुनिया ने देखा बेरहम किम जोंग का बिल्कुल अलग चेहरा, तोप से चाचा के चीथड़े उड़ाने वाला तानाशाह अब फूट-फूटकर क्यों रोया?

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें