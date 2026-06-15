  • Hindi
  • Explainer
  • Oil Gas And Much More What Are 10 Major Benefits India Gain From The Iran Us Deal Which Sectors Will Get Relief

'तेल-गैस और बहुत कुछ...' ईरान डील से भारत को होंगे क्या 10 बड़े फायदे, किन-किन सेक्टर को मिलेगी राहत? Explained

Iran-US Deal: होर्मुज खुलने से दुनिया की तेल-गैस की 20 फीसदी आपूर्ति पहले की तरह बहाल होगी. साथ उर्वरक और अन्य जरूरी सामानों की सप्लाई में जो समस्या आ रही थी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 15, 2026, 8:50 AM IST
'तेल-गैस और बहुत कुछ...' ईरान डील से भारत को होंगे क्या 10 बड़े फायदे, किन-किन सेक्टर को मिलेगी राहत? Explained
ईरान युद्ध के बाद भारत में महंगाई बढ़ी है. पर क्या शांति से इसमें कमी आएगी. (photo credit AI, for representation only)

  • 19 जून को अमेरिका-ईरान डील पर हस्ताक्षर होगा
  • खबर आते ही एक दिन में ही तेल की कीमत 4 फीसदी गिरी
  • तेल सस्ता होने से भारत का आयात बिल घटेगा
  • भारत के परिवहन, विमानन और ऑटो उद्योग को डील से फायदा होगा
  • ईरान युद्ध पर पूर्ण विराम से भारत में महंगाई पर अल्प विराम संभव

Iran-US Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान कर दिया है. यह घोषणा उस वक्त हुई जब अमेरिका में रविवार की रात ट्रंप के जन्मदिन का जश्न पूरा हो चुका था और ईरान में सोमवार की सुबह हो रही थी. यह डील दुनिया के लिए भी एक नई सुबह लेकर आई है क्योंकि युद्ध से वैश्विक ईंधन आपूर्ति को जो चोट पहुंची है, उसमें बड़ी राहत मिलेगी. आइये जानते हैं कि यह डील भारत को कैसे फायदा पहुंचा सकती है और आप के जीवन पर इसका क्या असर होगा.

और पढ़ें: 'समझौता अब बेहद करीब...', ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा; ट्रंप और अराघची दोनों ने ही किया पोस्ट

तेल-गैस की डिलीवरी आसानी से होगी

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, स्विटजरलैंड में शुक्रवार (19 जून) को समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद होर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा. इससे भारत के लिए होर्मुज के रास्ते तेल-गैस का आयात करना आसान हो जाएगा. यहां से भारत कच्चे तेल का 35 से 40 फीसदी और गैस का करीब 50 से 60 फीसदी हिस्सा आयात करता है. पिछले चार महीने से ये डिलीवरी बाधित है.

ईंधन की कीमतों में नहीं लगेगी आग

डील के ऐलान के साथ ही कच्चे तेल की कीमतें 80 डॉलर प्रति बैरल तक गिर गई है. जो एक वक्त 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं.

होर्मुज में कोई टैक्स नहीं होगा

ट्रंप ट्रुथ पर डील के ऐलान के साथ ही लिखा है कि होर्मुज पहले जैसा होगा. यानी यहां कोई टोल टैक्स नहीं होगा. जैसा कि ईरान दावा कर रहा था.

अगर मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति आती है तो भारत के लिए ईंधन आपूर्ति बेहतर रहेगी. (photo credit AI, for representation only)

आयात बिल घटेगा, विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ कम होगा

तेल की कीमतों में गिरावट और होर्मुज खुलने से भारत का आयात बिल कम होगा. मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ के आंकड़ों के अनुसार, भारत का तेल आयात बिल अप्रैल में 16.3 बिलियन डॉलर हो गया. यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 10.7 बिलियन डॉलर से 52.3 प्रतिशत ज्यादा है. इसका कारण ईरान युद्ध के चलते 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चल रही तेल की कीमतों को बताया गया है.

तेल खरीद के स्रोत बढ़ेंगे

अमेरिका अगर ईरान को तेल प्रतिबंधों से राहत देता है तो भारत के पास कच्चे तेल और गैस की खरीद के स्रोत में इजाफा होगा.

परिवहन, विमानन और ऑटो उद्योग मुस्कुराएगा

ईंधन संकट हल होने से परिवहन, विमानन और ऑटो सेक्टर को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी. यही वे तीन सेक्टर हैं जो ईरान युद्ध के बाद सबसे ज्यादा मार झेल रहे थे.

भारतीय नाविकों की सुरक्षा

ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान भारतीय जहाजों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं. नाविकों की मौत भी हुई है. ऐसे में अगर युद्ध समाप्त होता है तो इस क्षेत्र में मौजूद हजारों भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

मिडिल ईस्ट में भारतीयों को नहीं लगेगा डर

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मिडिल ईस्ट में 90 लाख से एक करोड़ भारतीय रहते हैं. ओमान, सऊदी अरब, कुवैत में हुए ईरानी हमलों सात भारतीय भारतीयों की जा गई है.

उर्वरक की सप्लाई

पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024-25 में भी देश ने 306.67 लाख मीट्रिक टन का यूरिया उत्पादन दर्ज किया है. हालांकि, इसके बाद भी भारत को यूरिया का कुछ मात्रा में आयात करना पड़ता है. होर्मुज खुलने से इस क्षेत्र में भी सुगमता होगी.

युद्ध पर पूर्ण विराम, महंगाई पर अल्प विराम

अब बात आपकी जेब की. अगर वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें कम होती हैं, तो भारत के बाजार में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों न बढ़ने की उम्मीद तो आम आदमी कर रही सकता है. इस युद्ध से उपजे संकट के चलते एलपीजी की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है. खासकर कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में करीब 1400 रुपये तक का इजाफा हो चुका है. अब युद्ध पर पूर्ण विराम लगा है, तो महंगाई पर भी अल्प विराम लगना चाहिए.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.