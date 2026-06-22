Explainer: शिवसेना की जंग में कौन आगे? ऑपरेशन टाइगर से लेकर संजय राउत तक... समझिए पूरा समीकरण

महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के दो धड़ों के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है. 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शुरू हुई लड़ाई अब संगठन, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुकी है. चलिए इस खींचतान को विस्तार से समझते हैं...

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2022 की बगावत ने उद्धव ठाकरे सरकार को गिराकर महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी.

शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना और ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिन्ह मिल चुका है.

ऑपरेशन टाइगर के जरिए शिंदे खेमे ने सांसदों और नेताओं को अपने साथ जोड़ने का दावा किया है.

आगामी चुनावों से पहले दोनों गुट संगठन और वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हैं.

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले चार सालों से चल रही सबसे बड़ी लड़ाई शिवसेना के दो धड़ों के बीच है. एक तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना. 2022 में शुरू हुआ ये संघर्ष अब केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि संगठन, विचारधारा, चुनावी ताकत और राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है.

जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के लगभग 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी. इस बगावत की वजह से महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा. इसके बाद भाजपा के समर्थन से शिंदे मुख्यमंत्री बने और बाद में सत्ता समीकरण बदलने के बाद उपमुख्यमंत्री की भूमिका में भी पहुंचे.

कैसे बदली महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर?

इस राजनीतिक घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा ही बदल दी. चुनाव आयोग ने 2023 में शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी और पार्टी का पारंपरिक ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिन्ह भी उसी गुट को दे दिया. ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि उन्हें नई पहचान और नए चुनाव चिन्ह के साथ राजनीति करनी पड़ी.

हालांकि, राजनीतिक और संगठनात्मक नुकसान के बावजूद उद्धव ठाकरे की पकड़ पूरी तरह खत्म नहीं हुई. मुंबई, ठाणे और कई शहरी क्षेत्रों में आज भी उनके प्रति भावनात्मक समर्थन देखने को मिलता है. शिवसैनिकों का एक बड़ा वर्ग ठाकरे परिवार को ही बालासाहेब ठाकरे की वास्तविक राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी मानता है.

कैसे अहम रही संजय राउत की भूमिका?

इस पूरी लड़ाई में संजय राउत की भूमिका बेहद अहम रही है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और रणनीतिकार के रूप में राउत लगातार उद्धव ठाकरे के पक्ष में मुखर रहे हैं. मीडिया में पार्टी का पक्ष रखने, विपक्षी दलों के साथ समन्वय बनाने और कानूनी लड़ाइयों में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें यूबीटी का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता है.

हालांकि, संजय राउत हमेशा विवादों में भी रहे हैं. उनके तीखे बयानों ने कई बार राजनीतिक बहस को और गर्म किया है. शिंदे गुट के नेताओं और भाजपा पर उनके लगातार हमलों के कारण विरोधी दल उन्हें राजनीतिक टकराव का प्रमुख चेहरा मानते हैं. यही वजह है कि वे समर्थकों के लिए आक्रामक योद्धा और विरोधियों के लिए विवादित नेता बने हुए हैं.

अगर दलबदल की बात करें तो सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को 2022 में लगा, जब 55 में से 40 विधायक शिंदे के साथ चले गए. इसके अलावा ज्यादातर लोकसभा सांसदों ने भी समय-समय पर शिंदे गुट का समर्थन किया. जून 2026 में कथित ‘ऑपरेशन टाइगर’ के तहत छह सांसदों के शिंदे खेमे के करीब आने की खबरों ने यूबीटी की चिंता और बढ़ा दी.

आखिर क्या है ये ‘ऑपरेशन टाइगर’

ऑपरेशन टाइगर कोई आधिकारिक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि राजनीतिक हलकों में इस्तेमाल होने वाला शब्द है. इसका इस्तेमाल उन प्रयासों के लिए किया जा रहा है जिनके तहत शिंदे गुट लगातार विपक्षी नेताओं, सांसदों और स्थानीय पदाधिकारियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है. इससे शिंदे गुट अपने संगठनात्मक विस्तार का दावा कर रहा है.

दोनों गुटों के बीच वैचारिक अंतर भी अब साफ दिखाई देने लगा है. शिंदे गुट भाजपा के साथ गठबंधन में रहकर बालासाहेब ठाकरे की पारंपरिक हिंदुत्व राजनीति को आगे बढ़ाने की बात करता है. वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर व्यापक विपक्षी गठबंधन की राजनीति कर रही है. यूबीटी हिंदुत्व के साथ-साथ संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और विपक्षी एकजुटता पर भी जोर देती है.

संगठनात्मक रूप से भी दोनों की रणनीति अलग है. शिंदे गुट सत्ता और गठबंधन की ताकत के सहारे जिला स्तर तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. दूसरी तरफ यूबीटी पारंपरिक शिवसैनिक नेटवर्क और ठाकरे परिवार की राजनीतिक विरासत के भरोसे अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटी है.

आगामी महाराष्ट्र विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए यह संघर्ष और तेज होने की संभावना है. फिलहाल सत्ता, चुनाव चिन्ह और विधायकों की संख्या के आधार पर शिंदे गुट मजबूत नजर आता है, लेकिन भावनात्मक समर्थन, पुराने कार्यकर्ता नेटवर्क और ठाकरे ब्रांड की वजह से यूबीटी को भी कमतर नहीं आंका जा सकता. यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की ये जंग आने वाले सालों में भी सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनी रह सकती है.

ऑपरेशन टाइगर क्या है?

ऑपरेशन टाइगर कोई आधिकारिक योजना नहीं है. ये राजनीतिक रूप से उस अभियान को कहा जा रहा है जिसके तहत शिंदे गुट दूसरे नेताओं और सांसदों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है.

शिवसेना का आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह किसके पास है?

चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना का दर्जा दिया है और ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिन्ह भी उसी के पास है.

संजय राउत की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है?

संजय राउत यूबीटी के प्रमुख प्रवक्ता, रणनीतिकार और मीडिया फेस हैं. वे पार्टी की राजनीतिक और कानूनी लड़ाइयों में अग्रिम पंक्ति में रहते हैं.

उद्धव ठाकरे गुट को सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ?

2022 में 40 विधायकों की बगावत, सरकार का गिरना और बाद में पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह खोना यूबीटी के सबसे बड़े झटके रहे.

अगले चुनाव में कौन सा गुट ज्यादा मजबूत दिख रहा है?

सत्ता, संगठन और गठबंधन के लिहाज से शिंदे गुट फिलहाल मजबूत नजर आता है, लेकिन ठाकरे परिवार का भावनात्मक प्रभाव और कैडर समर्थन यूबीटी को अभी भी मुकाबले में बनाए हुए है.