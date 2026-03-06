Hindi Explainer

Ownership Rights On Government Property Litigation Act Legal Remedies Key Takeaways

क्या 10 साल तक सरकारी जमीन पर बने मकान में रहने से आप हो जाएंगे इसके मालिक? दूर कर लें अपना हर कंफ्यूजन

कई मामलों में मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर लंबे समय तक रहने के बाद किरायेदार उसपर कब्जा जमाकर बैठ भी जाते हैं. फिर मामला कोर्ट पहुंचता है. तारीख-दर-तारीख बदलती है, लेकिन मामले का निपटारा नहीं होता.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किरायेदार किसी घर या फ्लैट में रेंट पर लंबे समय से रह रहा है, तो मालिकाना अधिकार का दावा कर सकता है.

सोना और जमीन से किसी भी परिवार की आर्थिक हालत को मापा जाता रहा है. ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी भी होते हैं. ये दोनों ऐसी संपत्तियां होती हैं, जो पुरखों से चली आती हैं. सोने के साथ भी यही सिलसिला चलता रहता है. दूसरी ओर, प्रॉपर्टी पर कब्जे के ऐसे मामले भी आते हैं, जो सरकारी जमीन से जुड़े होते हैं. कुछ मामलों में ऐसा देखा जाता है कि सरकार या रेलवे की जमीन पर बने कच्चे या पक्के मकान में परिवार की कई पीढ़ियां रहती आ रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लंबे समय तक सरकारी प्रॉपर्टी पर रहने से इसपर आपका मालिकाना हक हो सकता है?

असल में सरकारी जमीन पर ऐसे ही कब्जा करके मालिक बन जाना आसान नहीं होता. इसके लिए कुछ सख्त नियम और कानून हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है. इसमें सबसे जरूरी लिमिटेशन एक्ट 1963 है.

आपके न चाहते हुए भी सरकार ले सकती है आपकी जमीन? जान लें क्या कहता है भूमि अधिग्रहण कानून, कैसे तय होता है मुआवजा?

क्या कहता है लिमिटेशन एक्ट 1963?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किरायेदार किसी घर या फ्लैट में रेंट पर लंबे समय से रह रहा है, तो मालिकाना अधिकार का दावा कर सकता है. ऐसे केस में लिमिटेशन एक्ट 1963 लागू होता है. इस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट जमीन पर लगातार 12 साल तक बिना रोक-टोक के कब्जा बनाए रखता है, तो वह अदालत में जाकर उस जमीन पर अधिकार मांग सकता है. इसे प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पजेशन कहा जाता है.

हालांकि, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कब्जे के केस में संपत्ति के असली मालिक को किरायेदार के क्लेम को कोर्ट में चुनौती देने का पूरा अधिकार है. मामले का निपटारा पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता है

सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ तो क्या ये एक्ट लागू होगा?

लिमिटेशन एक्ट 1963 सरकारी जमीन पर लागू नहीं होता. सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेने से आप उसके मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि वह जनता की संपत्ति होती है और उसका उपयोग जनहित में किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकारी जमीन पर ऐसे कब्जे को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती.

Add India.com as a Preferred Source

फिर सरकारी जमीन पर लोगों को कैसे मिलता है पट्टा?

सरकारी जमीन पर कब्जे के मामलों में भी अपवाद मिल जाएंगे. कुछ राज्यों में सरकारों ने ऐसी नीतियां बनाई हैं, जिनके तहत लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए हुए लोगों को पट्टा (Lease) का अधिकार दिया जा सकता है. उत्तर प्रदेश में भूमिहीन और जरूरतमंद लोगों को खेती या आवास के लिए सरकारी जमीन का पट्टा दिया जा सकता है. राजस्थान में 2014 में भू-राजस्व संहिता में संशोधन के तहत 30 साल से अधिक समय से सरकारी जमीन पर कब्जा रखने वालों को कलेक्टर दर पर एकमुश्त राशि जमा करके मालिकाना हक देने का प्रावधान है.

क्या बिना परमिशन आपकी जमीन और सोना ले सकती है सरकार? जान लें अपने मतलब की ये बातें

सरकारी जमीन पर ही मालिकाना हक लेना हो तो?

कुछ लोग सरकारी जमीन पर लंबे समय तक घर बनाकर रहते हैं और मालिकाना हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं. सरकारी जमीन पर कब्जा करके कोर्ट से मालिकाना हक पाना बहुत कठिन होता है. इसके लिए आपको यह साबित करना होगा कि आपने वह जमीन बिना किसी की परमिशन के लगातार और खुले तौर पर कई सालों तक इस्तेमाल की है. ऐसे मामलों में सरकार की ओर से भी क्लेम बड़ा तगड़ा होता है.

भारत में किरायेदारों के लिए कौन से कानून?

भारत में दो कानूनों के जरिए किरायेदारों को संरक्षण दिया गया है. पहला- रेंट कंट्रोल एक्ट, 1948. दूसरा-मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021. रेंट कंट्रोल एक्ट, 1948 कहता है कि मकान मालिक बिना सही वजह और बिना नोटिस दिए किराएदार को नहीं निकाल सकते हैं. अगर विवाद हो तो उसका हल कोर्ट के जरिए ही होगा. वहीं, मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 का मकसद किराये से जुड़ी समस्याओं, जैसे किराया न मिलना, जबरन बेदखली, बिना एग्रीमेंट किराएदारी जैसे मामलों को सुलझाना है. यह कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, लेकिन इसे लागू करना राज्यों की मर्जी पर है.

क्या किरायेदार प्रॉपर्टी पर जमा सकता है हक?

हमारे देश में प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े ऐसे कई मामले हैं, जिनमें किरायेदार लंबे समय से एक ही मकान या फ्लैट में किराये पर रह रहा है. मकान मालिक के नोटिस देने के बाद भी वो घर या फ्लैट खाली नहीं कर रहा. आमतौर पर, एक किरायेदार लंबे समय तक एक ही प्रॉपर्टी में रेंट पर रहने के बाद भी उसपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता. हालांकि, इस एक्ट के कुछ अपवाद भी हैं. अगर किरायेदार किसी घर या फ्लैट में रेंट पर लंबे समय से रह रहा है, तो मालिकाना अधिकार का दावा कर सकता है.

क्या किरायेदार के पक्ष में है लिमिटेशन कानून?

ये कानून तभी किरायेदारों के पक्ष में हैं, जब वो लंबे समय से एक ही प्रॉपर्टी पर बिना रोक-टोक और झमेले के शांति से रह रहे हों. अगर सभी कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं, तो मालिकाना हक को लेकर क्लेम कर सकते हैं. लेकिन, ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ कब्जा करके किसी की प्रॉपर्टी पर हक नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने मकान मालिक या जमीन के असली मालिक को भी कानूनी अधिकार दिए हैं.

जमीन की रजिस्ट्री के बाद इस डॉक्यूमेंट को भूल गए तो नहीं मिलेगा मालिकाना हक, समझ लें अपने काम की बात