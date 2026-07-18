73 साल बाद पहली बार मिस वर्ल्ड में पाकिस्तान की एंट्री, क्या बदल रही है पड़ोसी देश की सोच? छिड़ी नई बहस

73 साल के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया है. अनिका जमाल इकबाल 2026 में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी. पाकिस्तान की मिस वर्ल्ड में एंट्री सिर्फ एक ब्यूटी पेजेंट की खबर नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक नजरिए, महिला सशक्तिकरण और वैश्विक पहचान पर नई बहस का संकेत भी मानी जा रही है.

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पाकिस्तान ने पहली बार मिस वर्ल्ड में भेजी अपनी आधिकारिक प्रतिनिधि. (image AI)

पाकिस्तान पहली बार आधिकारिक रूप से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है.

24 वर्षीय अनिका जमाल इकबाल मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 चुनी गई हैं.

मिस वर्ल्ड अब केवल सुंदरता नहीं, बल्कि सामाजिक कार्य और नेतृत्व को भी महत्व देता है.

पाकिस्तान की यह एंट्री देश में बदलती सामाजिक सोच और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का संकेत मानी जा रही है.

पाकिस्तान 73 साल पुरानी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में पहली बार आधिकारिक रूप से भाग ले रहा है. 24 साल अनिका जमाल इकबाल (Anika Jamal Iqbal/Anniqa Meraj) को मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 का ताज मिला है. वे वियतनाम में होने वाले अंतरराष्ट्रीय आयोजन में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी. brecorder.com के मुताबिक, इससे पहले पाकिस्तानी प्रतियोगी अन्य सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन मिस वर्ल्ड में यह पहला आधिकारिक प्रवेश है. यह खबर सौंदर्य प्रतियोगिताओं की भूमिका, सामाजिक बदलाव और वैश्विक प्रभाव पर नई चर्चा शुरू कर रही है.

1. मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 1951 से अब तक कैसे विकसित हुई है?

मिस वर्ल्ड दुनिया की सबसे पुरानी अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, जिसकी शुरुआत 1951 में ब्रिटेन के एरिक मॉर्ले ने फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन के तहत बिकिनी कंटेस्ट के रूप में की थी. इसे मीडिया ने “मिस वर्ल्ड” नाम दिया. पहली विजेता स्वीडन की किकी हाकानसन थीं, जो बिकिनी पहनकर ताज पहनाई गईं – यह उस समय विवादास्पद था क्योंकि बिकिनी को अनैतिक माना जाता था. पहले यह मुख्य रूप से शारीरिक सौंदर्य पर आधारित थी. 1960-70 के दशक में यह टीवी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शो में से एक बनी. 1970 में फेमिनिस्ट प्रदर्शनकारियों ने इसे “महिलाओं का शोषण” बताते हुए विरोध किया. इसके बाद 1980 के दशक में “ब्यूटी विद अ पर्पस” (Beauty with a Purpose) स्लोगन के साथ बदलाव आया – अब बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व, सामाजिक कार्य और वकालत पर जोर दिया जाने लगा.

2. मिस वर्ल्ड के जजिंग क्राइटेरिया क्या हैं, और ब्यूटी विद अ पर्पस पहल कितनी महत्वपूर्ण है?

मिस वर्ल्ड अब केवल रूप-रंग पर नहीं टिकी. मुख्य क्राइटेरिया में व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, संचार कौशल, स्टेज प्रेजेंस और सामाजिक जागरूकता शामिल हैं. इंटरव्यू, टैलेंट, मल्टीमीडिया चैलेंज और हेड-टू-हेड डिबेट जैसे राउंड होते हैं. missworldnc के मुताबिक, ब्यूटी विद अ पर्पस (BWP) इसका दिल और आत्मा है. 1970 के दशक में शुरू हुई यह पहल प्रतियोगियों को अपने देश में सामाजिक/चैरिटी प्रोजेक्ट चलाने को कहती है – जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का सशक्तिकरण, पर्यावरण आदि. जजिंग में यह सबसे भारी वेटेज रखता है: प्रोजेक्ट की प्रासंगिकता, प्रभाव, आउटरीच, मीडिया कवरेज और प्रतियोगी की पैशन को आंका जाता है. विजेता BWP एंबेसडर बनती हैं और $1 बिलियन से ज्यादा फंडिंग में योगदान दिया जा चुका है.

यह पहल प्रतियोगिता को “सौंदर्य + उद्देश्य” बनाती है, जहां विजेता केवल मॉडल नहीं बल्कि ग्लोबल चेंजमेकर बनती हैं. ऊंचाई-वजन अब निर्णायक नहीं; विविधता और प्रामाणिकता पर फोकस है.

3. किन देशों ने मिस वर्ल्ड का खिताब सबसे ज्यादा जीता है, और उनकी सफलता का क्या कारण है?

सबसे सफल देश (1951-2025 तक):

भारत और वेनेजुएला – 6-6 खिताब.

यूनाइटेड किंगडम – 5.

जमैका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, आइसलैंड, स्वीडन आदि – 3 या 2.

भारत की सफलता-

1966: रीता फरिया, 1994: ऐश्वर्या राय, 1997: डायना हेडन, 1999: युक्ता मुकेय, 2000: प्रियंका चोपड़ा, 2017: मनुशी छिल्लर

मजबूत नेशनल फ्रैंचाइजी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सांस्कृतिक विविधता और BWP प्रोजेक्ट्स पर जोर से आई. वेनेजुएला में पेजेंट स्कूल्स और प्रोफेशनल तैयारी की मजबूत संस्कृति है.जमैका जैसे छोटे देशों की सफलता मजबूत व्यक्तित्व, करिश्मा और सामाजिक मुद्दों पर वकालत से जुड़ी है.

सफलता के कारण:

सांस्कृतिक समर्थन, निवेश, मीडिया एक्सपोजर और “ब्यूटी विद अ पर्पस” में गहराई. ये देश प्रतियोगिताओं को गंभीरता से लेते हैं और विजेताओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देते हैं.

4. मिस वर्ल्ड में भारत का प्रदर्शन ने सौंदर्य प्रतियोगिता उद्योग में इसके ग्लोबल इमेज को कैसे आकार दिया है?

भारत ने 6 खिताब जीतकर खुद को पेजेंट पावरहाउस बनाया है. रीता फरिया (1966) पहली एशियाई विजेता बनीं, जिसने रूढ़ियों को तोड़ा. 1990 के दशक में ऐश्वर्या, प्रियंका आदि की जीत ने भारत को “सुंदर, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी महिलाओं” वाले देश के रूप में स्थापित किया.इन विजेताओं ने बॉलीवुड, ग्लोबल ब्रांड्स (L’Oréal), यूएन एंबेसडरशिप और फिलैंथ्रोपी में सफलता पाई, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ी. BWP प्रोजेक्ट्स (स्वास्थ्य, शिक्षा, सैनिटेशन) ने देश को सामाजिक रूप से जागरूक दिखाया. भारत कई बार होस्ट भी कर चुका है (2023, 2025), जिससे सांस्कृतिक विविधता का प्रचार हुआ.यह प्रदर्शन युवा महिलाओं को आत्मविश्वास और करियर ऑप्शन्स देता है, जबकि वैश्विक स्तर पर “न्यू इंडिया” – आधुनिक, विविध और योगदान देने वाला – का इमेज बनाया.

5. कुछ देश मिस वर्ल्ड से दूर क्यों रहे, और पाकिस्तान का प्रवेश सामाजिक रवैये में बदलाव क्या दर्शाता है?

कई मुस्लिम-बहुल या रूढ़िवादी देशों (जैसे कुछ अरब/इस्लामी राष्ट्र) ने सांस्कृतिक-धार्मिक कारणों से बिकिनी/पब्लिक प्रदर्शन या “महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन” मानकर दूरी बनाई. फेमिनिस्ट आलोचना भी रही कि यह शोषण है. सुरक्षा, राजनीतिक या बजट मुद्दे भी कारण रहे.

पाकिस्तान का पहला आधिकारिक प्रवेश (2026) बड़े सामाजिक बदलाव को दिखाता है

युवा पीढ़ी शिक्षा, करियर और ग्लोबल एक्सपोजर की मांग कर रही है. अनिका जैसी शिक्षित महिला बच्चों के अधिकारों और लड़कियों की शिक्षा की वकालत कर रही हैं. इससे पहले पाकिस्तान मिस यूनिवर्स आदि में आ चुका है, जो प्रगति दर्शाता है.यह कंजर्वेटिव सोसाइटी में मॉडरेट वॉयस को मजबूती देता है – सौंदर्य को सशक्तिकरण और उद्देश्य से जोड़कर. हालांकि विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन यह युवाओं और महिलाओं के बदलते रवैये का संकेत है.

Q 1. पाकिस्तान पहली बार मिस वर्ल्ड में क्यों चर्चा में है?

जवाब: क्योंकि 73 साल के इतिहास में पहली बार उसने आधिकारिक प्रतिनिधि भेजी है.

Q 2. पाकिस्तान की ओर से कौन हिस्सा ले रही हैं?

जवाब: 24 वर्षीय अनिका जमाल इकबाल (Anika Jamal Iqbal/Anniqa Meraj).

Q 3. मिस वर्ल्ड में अब सबसे अहम चीज क्या मानी जाती है?

जवाब: “Beauty With A Purpose” यानी सामाजिक सेवा, नेतृत्व और व्यक्तित्व.

Q 4. मिस वर्ल्ड का सबसे सफल देश कौन है?

जवाब: भारत और वेनेजुएला, दोनों ने 6-6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है.

Q 5. पाकिस्तान की एंट्री क्या संकेत देती है?

जवाब: यह महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, वैश्विक सोच और सामाजिक बदलाव की ओर इशारा करती है.