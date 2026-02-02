Hindi Explainer

Part Time Jobs Internship Scam Through Social Media Bank Fraud Cyber Literacy

LinkedIn या इंस्टाग्राम पर आया पार्ट टाइम जॉब का ऑफर? हो जाइए अलर्ट, धड़ल्ले से खाली हो रहा बैंक अकाउंट

अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप का ऑफर आए, तो भेजे गए मैसेज और लिंक पर क्लिक करने से बचें. स्कैमर्स ने जॉब और इंटर्नशिप ऑफर के जरिए ठगी का नया तरीका ढूंढा है.

तस्वीर का इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर किया गया है.

पढ़ाई पूरी करने के बाद हर युवा की इच्छा अच्छी कंपनी में नौकरी करने की होती है. लेकिन, बढ़ते कॉम्पिटिशन में नौकरी पाना आसान भी नहीं रह गया है. नौकरी या इंटर्नशिप मिलती भी है, तो सैलरी कम होती है. ऐसे में युवाओं का एक बड़ा हिस्सा पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है. कई साइट्स हैं, जिनमें जॉब की वेकेंसी निकलती हैं. लेकिन, हर जॉब का पोस्ट या ऑफर ओरिजनल नहीं होता. अगर आपने समझदारी से काम नहीं लिया, तो स्कैमर्स का शिकार बन सकते हैं.

आइए जानते हैं पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप स्कैम क्या है? कौन होते हैं इस स्कैम के सॉफ्ट टारगेट? फेक जॉब ऑफर को कैसे पहचानें? स्कैम का शिकार होने पर आपको कौन से कदम उठाने चाहिए:-

पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप स्कैम क्या है?

पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप स्कैम में साइबर क्रिमिनल फर्जी इंटर्नशिप और जॉब का लालच देकर छात्रों को जाल में फंसाते हैं. वे बिना इंटरव्यू सिलेक्शन, तुरंत पोस्टिंग, अच्छी सैलरी का झांसा देकर निजी जानकारी हासिल करते हैं. फिर आपको पेमेंट करने को बोलते हैं. आपने इनकार किया तो आपके पर्सनल डिटेल्स का गलत इस्तेमाल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी करते हैं.

कैसे हो रहा स्कैम?

पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप स्कैम में स्कैमर्स छात्रों और युवाओं को पहले आइडेंटिफाई करते हैं. सारा काम सोशल मीडिया से होता है. स्कैमर्स उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर जॉब या इंटर्नशिप का पोस्ट लाइक किया होगा या जॉब मांगा होगा. फिर वे फर्जी ऑफर्स दिखाकर आपको झांसे में लेते हैं.आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं. शुरुआत में सब कुछ प्रोफेशनल लगता है. लेकिन, असल में न तो कोई असली कंपनी होती है और न ही कोई काम होता है. आधा प्रोसेस कराने के बाद वो आपको जॉब सिक्योर करने के लिए कुछ पेमेंट करने को कहेंगे. आपको सोचने का मौका न मिले, इसलिए ऑफर किसी और को दिए जाने और जल्दी करने को कहेंगे. ज्यादातर लोग मौका न गंवा दें, इसलिए वो पेमेंट कर देते हैं और स्कैम के झांसे में आ जाते हैं.

कौन लोग होते हैं सॉफ्ट टारगेट?

स्कैमर्स ज्यादातर छात्रों, युवाओं और एक खास बैकग्राउंड या इनकम लेवल के लोगों को निशाना बनाते हैं. ये ऐसे लोग होते हैं, जो मौजूदा नौकरी या कम सैलरी से परेशान हैं. एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं. ऐसे लोग भी स्कैमर्स के सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जो फ्रेशर्स हैं. क्योंकि ये जल्दी कमाई के लालच में आसानी से स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं

क्या सोशल मीडिया पर किए गए सारे जॉब पोस्ट फेक होते हैं?

ऐसा कंफर्म नहीं कहा जा सकता. वैसे पुराना रिकॉर्ड देखें, तो ज्यादातर मामलों में ये स्कैम ही होता है. क्योंकि, कोई भी ओरिजनल कंपनी नौकरी का एड अपने ऑफिशियल पेज,साइट या फिर लिंक्डइन, इंडीड जैसे प्लेटफॉर्म में देती है. Facebook, WhatsApp, Telegram और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए जॉब का जाल बिछाते हैं.

क्या लिंक्डइन पर दिख रहा जॉब ऑफर भी फेक हो सकता है?

हां. कई मामलों में ऐसा हो सकता है.स्कैमर्स फर्जी मामले को ओरिजनल दिखाने के लिए लिंक्डइन पर भी पोस्ट करते हैं. इसलिए अगर आपको लिंक्डइन पर कोई जॉब या इंटर्नशिप का ऑफर दिख रहा है, तो उसपर रिप्लाई करने से पहले कंपनी की प्रोफाइल, वेबसाइट और ई-मेल आईडी जरूर जांचें. अगर ऑफर बिना इंटरव्यू दिया जा रहा हो, जल्दी जॉइन करने का दबाव बनाया जा रहा हो या किसी भी तरह की फीस मांगी जा रही हो, तो वह फर्जी है. असली कंपनियां कभी भी नौकरी या इंटर्नशिप के लिए पैसे नहीं मांगती. न ही तुरंत जॉइन करने का प्रेशर क्रिएट करती हैं.

आपको मिला ऑफर लेटर फर्जी है या नहीं… कैसे करें पता?

फर्जी ऑफर लेटर में कुछ बुनियादी कमियां होती हैं. इसमें अक्सर ऑफिशियल ई-मेल आईडी नहीं होती है. कंपनी का पूरा पता और सही लोगो नहीं होता है. लेटर में आपका रोल, सैलरी, वर्क प्रोफाइल और जॉइनिंग प्रोसेस क्लियर नहीं किया जाता. लेटर की लैंग्वेज में ग्रामर की गलतियां होंगी. किसी-न-किसी बहाने से फीस जमा करने की बात कही जाती है. याद रखें, कोई भी ऑथेंटिक और प्रोफेशनल कंपनी जॉब या इंटर्नशिप देने के बदले या ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं मांगती है.

पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप स्कैम की शिकायत कैसे करें?

अगर आपको कोई ऐसा ऑफर आया है या आप इस स्कैम के शिकार हो चुके हैं, तो बिना समय गंवाए इसकी रिपोर्टिंग करें. आपको नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करानी चाहिए. साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल करें. अपने नजदीकी थाने में भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

धोखाधड़ी से बचने के लिए 10 जरूरी टिप्स

हमेशा कंपनी की वेबसाइट से ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें.

अनवेरिफाइड एजेंट या कंसल्टेंसी को ऑनलाइन पैसे न दें.

ऑफिशियल एड्रेस से आए ईमेल या लेटर को ही क्लिक करें.

कोई भी ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से पहले इसे वेरिफाई जरूर करें.

बिना रिटेन टेस्ट या इंटरव्यू के जॉब ऑफ या इंटर्नशिप का कॉल फेक है.

अगर कोई जॉब या इंटर्नशिप देने के लिए बिना इंटरव्यू आपसे पहले पेमेंट मांगता है, तो ये फेक है.

किसी भी जॉब के लिए वॉट्सऐप, ईमेल या SMS पर UPI लिंक भेजकर पेमेंट नहीं मांगा जाता.

सोशल मीडिया पेज पर अपनी पर्सनल और बैंकिंग डिटेल कभी न डालें.

फर्जी डॉक्यूमेंट की शिकायत तुरंत साइबर सेल में करें.

किसी संदिग्ध मेल, लिंक या कॉल पर भरोसा न करें.