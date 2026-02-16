Hindi Explainer

Personal Information Leak Cyber Crime Bharitya Nyay Sanhita It Act Provisions Punishment Penalty

बिना परमिशन पब्लिक कर दी दोस्त की चैट, ग्रुप में डाल दी पर्सनल फोटो तो पहुंच जाएंगे जेल, जान लें क्या कहता है कानून

बेशक किसी भी टेक्नोलॉजी या मीडियम का इस्तेमाल करना गलत नहीं है. लेकिन, अगर इनका इस्तेमाल किसी के खिलाफ, किसी को नुकसान पहुंचाने या नफरत फैलाने के इरादे से किया जाए तो ये सरासर गलत है. ऐसा करने पर आपको जेल तक हो सकती है.

सोशल मीडिया बहुत कम समय में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. किसी के साथ चाय पीना हो, घर में कुछ बढ़िया खाना बना हो, कोई नई ड्रेस पहनी हो, नया हेयस्टाइल किया हो, नया गैजेट खरीदा हो या कहीं घूमने ही क्यों न गए है… आज लोग अपनी हर बात, हर अहसास सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रॉलिंग, चैटिंग और वीडियो देखने में बहुत समय बिताते हैं.

कई बार हम अनजाने में या जान-बूझकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों की पर्सनल जानकारी भी शेयर कर बैठते हैं. दोस्तों में अक्सर मस्ती-मजाक में एक-दूसरे की प्राइवेट चैट को पब्लिक कर दिया जाता है. अगर किसी दोस्त की बचपन या किसी फंक्शन में भद्दी फोटो है, तो बाकी लोग उसका मजाक बनाने के लिए उसे ग्रुप में शेयर कर देते हैं. शुरुआत में हमें ये कूल लगता हैं, लेकिन ऐसा करना अपराध है. देश के कानून में इसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

भारत की 27.2% आबादी युवा

भारत की करीब 140 करोड़ की आबादी में 27.2% लोग 15 से 29 साल के युवा हैं. इनमें से ज्यादातर के पास स्मार्टफोन है, जिसके जरिए वो सोशल मीडिया की दुनिया में घूमते रहते हैं. आंकड़े बताते हैं कि भारत में 2025 की शुरुआत में कुल जनसंख्या का करीब 33.7% से 33.9% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं. इस जेनरेशन पर कूल दिखने का खुमार होता है. इसलिए वो कई बार आसपास के लोगों का बड़ा नुकसान कर बैठते हैं.

पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करना कानूनन अपराध

किसी भी व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसकी परमिशन के बिना ऑनलाइन लीक करना कानूनन अपराध है. यह साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है.

पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने के संभावित खतरे क्या हैं?

अगर किसी ने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ली कर दी, तो इससे आपकी आइडेंटिटी की चोरी, आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और सामाजिक बदनामी जैसे गंभीर रिस्क हो सकते हैं. आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है.

ऑनलाइन कभी न शेयर करें ये चीजें

आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और चैट पर अपने बैंकिंग पासवर्ड, पेमेंट OTP कभी शेयर नहीं करना चाहिए.

आपको किसी से भी अपना बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही करीब क्यों न हो.

आपको अपने दोस्त के साथ भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्ट शेयर नहीं करने चाहिए.

आपका अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और वोटर्स आईडी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए.

आप कहां रहते हैं? कहां घूमने जा रहे हैं? किस जगह ठहरेंगे? घर में कितना कैश रखा है? इन सबकी जानकारी पब्लिक प्लेस में कभी डिस्कस नहीं करनी चाहिए.

किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कितना भी अच्छा दोस्त क्यों न हो, आपको अपनी पर्सनल फोटोज शेयर नहीं करनी चाहिए.

आपके अपने वर्किंग लाइफ की डिटेल और बच्चों की पर्सनल जानकारी भी शेयर नहीं करनी चाहिए.

ऑनलाइन डेटा को कैसे रखें सेफ?

अपना सोशल मीडिया के पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें.

कभी भी किसी से OTP शेयर न करें.

फोन में हमेशा टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें.

पब्लिक Wi-Fi पर सोशल मीडिया और बैंकिंग एप्स यूज न करें.

अनजाने लिंक पर कभी भी क्लिक न करें.

मोबाइल फोन और उसमें मौजूद एप्स हमेशा अपडेट रखें.

सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें.

संदिग्ध कॉल/मैसेज तुरंत ब्लॉक करें.

पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करने पर कितनी सजा?

अगर आपने किसी की निजी जानकारी पब्लिक कर दी है, वो IT एक्ट के सेक्शन 66E (Privacy Breach) का केस कर सकता है. ऐसे में आपको 3 साल की जेल हो सकती है या 2 लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है. कुछ मामलों में जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

IT एक्ट के सेक्शन 72 (गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग) के आधार पर केस दर्ज हुआ, तो 2 साल की जेल हो सकती है या एक लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है या दोनों हो सकते हैं.

इसके साथ ही आपके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो सकता है. सेक्शन 356 के तहत आपपर मानहानि का मामला बन सकता है. इसमें 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है.

सेक्शन 351 के तहत आपपर आपराधिक धमकी का केस बनता है. इसमें 2 से 7 साल तक की जेल हो सकती है.

इसके अलावा BNS के सेक्शन 78 (स्टॉकिंग) का केस बना तो 3 से 5 साल की जेल होगी. सेक्शन 79 के तहत महिला उत्पीड़न का केस बनेगा. इसमें 3 साल की जेल का प्रावधान है.

पर्सनल जानकारी लीक हो जाए, तो तुरंत करें ये काम

अपने परिवार और दोस्तों को अलर्ट करें.

अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड बदलें.

बैंकिंग और पेमेंट ऐप के पासवर्ड चेंज करें.

अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड तुरंत ब्लॉक कराएं.

आईटी सेल में कंप्लेन करें.

अपने मोबाइल पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें.

कानूनी सलाह लें.

