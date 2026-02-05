Hindi Explainer

Personal Loan Emi Bank Recovery Plan Rbi Rules And Regulations

अगर पर्सनल लोन लेने वाले की हो जाए मौत तो किसके सिर पर पड़ेगा EMI का बोझ, बैंक कैसे रिकवर करती है अपना पैसा, नियम जिन्हें जानना जरूरी

पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है. क्योंकि, इसके लिए किसी तरह की संपत्ति, कार, सोना या अन्य कीमती सामान बैंक के पास गिरवी (Collateral) रखने की जरूरत नहीं होती. ये लोन पूरी तरह से आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और रिपेमेंट कैपासिटी के बेसिस पर मिलती है.



पैसा हर किसी की जरूरत है. महंगाई के इस दौर में एक सैलरी या रोजगार पर सारे खर्चे निकालना आसान नहीं है. इसलिए इमरजेंसी के समय हमें पैसों की जरूरत पड़ जाती है. आजकल पर्सनल लोन लेना बहुत आसान हो गया है. देश के तमाम बैंक और नॉन-बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमरों के क्रेडिट स्कोर और रीपेमेंट हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए लोन देते हैं. लोन का पेमेंट EMI के तौर पर करना होता है.

कार और होम लोन सिक्योर्ड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है. क्योंकि, इसके लिए किसी तरह की संपत्ति, कार, सोना या अन्य कीमती सामान बैंक के पास गिरवी (Collateral) रखने की जरूरत नहीं होती. ये लोन पूरी तरह से आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर (सिबिल स्कोर)और रिपेमेंट कैपासिटी के बेसिस पर मिलती है.

अनसिक्योर्ड लोन की ब्याज दरों के साथ-साथ रिपेमेंट की शर्तें भी काफी सख्त होती हैं. आइए समझते हैं कि अगर किन्हीं कारणों से लोन लेने वाले शख्स की मौत हो जाए या लोन लेना वाला सुसाइड ही कर ले, तो कर्ज का बकाया किस व्यक्ति पर पड़ेगा? ऐसी परिस्थितियों में बैंक कर्ज की वसूली के लिए क्या-क्या करते हैं:-

पर्सनल लोन के मामले में प्रॉपर्टी जब्त करके नहीं होगी रिकवरी

पर्सनल लोन लेने वाले शख्स की अगर मौत हो जाती है, तो कोई collateral नहीं होता है. ऐसे केस में बैंक संबंधित व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब्त करके लोन की रिकवरी नहीं कर सकते हैं.

लाइफ पार्टनर पर पड़ेगा EMI का बोझ

अगर पर्सनल लोन लेने वाले की लोन चुकाने से पहले मौत हो जाती है या उसने आत्महत्या की है, तो लोन चुकाने के लिए प्रॉपर्टी पहली प्राथमिकता होती है. लोन लेने वाले शख्स का लाइफ पार्टनर (पति या पत्नी)अगर मृतक की प्रॉपर्टी रखने का फैसला लेते हैं, तो इस केस में उन्हें ही बकाया लोन चुकाना होगा.

लाइफ पार्टनर न हो तो?

कुछ मामलों में लोन लेने वाले शख्स की मौत के बाद उसके लाइफ पार्टनर या लाइफ पार्टनर न होने की स्थिति में परिवार के सदस्य को सीधे लोन ट्रांसफर किया जा सकता है. अगर लोन लेने वाले शख्स के साथ किसी और ने को-प्लीकेंट के तौर पर साइन किए हैं, तो उसे लेने वाले इंसान की मौत के बाद लोन चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है. भले ही उन्होंने फाइनेंशियल कॉन्ट्रिब्यूशन न किया हो.

जॉइंट अकाउंट होल्डर और गारंटर भी दायरे में आएंगे

पर्सनल लोन के केस में मरने वाले शख्स का अगर कोई जॉइंट अकाउंट है, तो उसे बाकी लोन चुकाने के लिए कहा जाता है. अगर लोन लेने वाले व्यक्ति का को-एप्लीकेंट भी लोन चुकाने में असमर्थ होता है, तो बैंक गारंटर को घेरती है और उससे लोन की रकम चुकाने को कहती है.

गारंटर भी लोन न चुका पाए तो?

अगर गारंटर भी लोन चुकाने में असमर्थ हो जाए, तो बैंक का बकाया लोन NPA यानी नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट में चला जाता है.

होम लोन या कार लोन लेने वाले की मौत हो जाए तो?

होम लोन और कार लोन दोनों सिक्योर्ड लोन हैं. अगर किसी इंसान ने होम लोन या कार लोन लिया है. अचानक उसकी मौत हो जाती है, तो बैंक उसके घर या गाड़ी को सीज कर देता है. बाद में घर और गाड़ी की नीलामी की जाती है. नीलामी में प्रॉपर्टी या गाड़ी बेचकर बैंक लोन की रकम को वसूल कर लेता है.

एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन में क्या है रिकवरी नियम?

एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन लेने वाले की मौत होने पर बैंक सबसे पहले को-एप्लीकेंट या गारंटर से संपर्क करता है. अगर वे लोन चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो बैंक मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों से संपर्क करता है. अगर लोन लेते समय लोन इंश्योरेंस लिया गया था, तो इंश्योरेंस कंपनी लोन की राशि का पेमेंट करती है. आखिर में मृतक की संपत्ति को बेचकर बैंक अपने लोन की रिकवरी करता है.

लोन की रिकवरी के लिए बैंक अपनाते हैं कौन-कौन से तरीके?

पर्सनल लोन न चुकाने पर बैंक RBI के दिशा-निर्देशों के तहत सख्त रिकवरी प्रोसेस अपनाते हैं. इसमें SMS/कॉल, रिमाइंडर, वसूली एजेंट भेजना, कानूनी नोटिस देना (138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) और सिविल सूट या संपत्ति की कुर्की शामिल है.

डिफॉल्टर के अधिकार

बेशक अगर किसी ने लोन लिया है, तो उसे समय पर इसकी किस्तें चुकानी चाहिए. ऐसा नहीं करने पर बैंक के पास एक्शन लेने का अधिकार होता है, लेकिन बावजूद इसके बॉरोअर्स यानी देनदार को भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं. हम आपको इस आर्टिकल में देनदार के ऐसे 11 अधिकारों के बारे में बता रहे हैं. अगर आप अपने इन अधिकारों को समझ लेंगे, तो आसानी से रिकवरी एजेंटों से निपट सकते हैं:-

आपको गोपनीयता का अधिकार है. रिकवरी एजेंट किसी अन्य व्यक्ति से आपके लोन के बारे में चर्चा नहीं कर सकते. अगर वह आपके कर्ज के बारे में पड़ोसियों या सहकर्मियों को बताने के लिए धमकाता है, तो आप बैंक से उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

रिकवरी एजेंट आपसे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं. इसके बाद वह आपको फोन नहीं कर सकते.अगर आपके काम के घंटे या वर्किंग शिफ्ट इसकी परमिशन नहीं देता, तो आपसे इस समय सीमा से परे भी संपर्क किया जा सकता है.

आप वसूली की कॉल लेने के लिए जगह और समय खुद चुन सकते हैं. आप उन्हें किसी विशेष स्थान या समय पर फोन नहीं करने का अनुरोध भी कर सकते हैं.ध्यान रखें, वे आपकी गुजारिश या अपील का तभी तक सम्मान करेंगे, जब तक उन्हें लगता है कि आप उन्हें टाल नहीं रहे हैं.

अगर आपके परिवार में किसी की मौत हो गई है या ऐसी कोई घटना है, तो आप एजेंट को आपको कॉल नहीं करने या कुछ दिनों तक न आने के लिए कह सकते हैं.

लोन की किस्त की तारीख आमतौर पर महीने की शुरुआत में होती है, इसे एडवांस EMI कहते हैं. अगर आप महीने के आखिर में किस्त चुकाते हैं, तो इसे एरियर EMI कहा जाता है. आप लोन चुकाने के लिए अपने हिसाब से ऑप्शन चुन सकते हैं.

अगर आपकी दिक्कत बड़ी है, तो आप कुछ महीने के लिए अपनी EMI होल्ड करने की अपील कर सकते हैं. हालांकि, ऐसे केस में मैनेजर पर काफी कुछ निर्भर करता है.

बैंक कब नोटिस भेजेगा?

अगर आपको लोन नहीं चुकाने या EMI बाउंस होने को लेकर बैंक से कोई नोटिस मिला है, तो परेशान न हों. कई बार ऐसा होता है कि बैंक अधिकारी आपकी नीयत समझना चाहते हैं. अगर आप किसी वास्तविक दिक्कत की वजह से लोन की मासिक किस्त नहीं चुका पाएं, तो बैंक से नोटिस मिलने के बाद आपके पास लोन चुकाने के लिए 60 दिन का समय होता है.अगर इस अवधि के अंदर भी आप लोन नहीं चुकाते हैं, तो बैंक आपको एक नया नोटिस भेजेगा. अगर आप फाइनल नोटिस भेजने के 90 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं देते, तब बैंक कोर्ट का प्रोसेस शुरू करता है.

परिवार पर बोझ न पड़े, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस जरूरी

अगर कोई शख्स बैंक से लोन ले रहा है, तो उसको कम से कम 1 करोड़ रुपये का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए. यह तब काम आता है, जब लोन की रकम चुकाने से पहले उसकी मौत हो जाती है, तो बीमा कंपनी से मिलने वाली रकम से लोन चुकाया जा सकता है. ऐसा करने से परिवार पर लोन का बोझ नहीं जाता. वहीं, प्रॉपर्टी भी बचाई जा सकती है.