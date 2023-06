Hindi Explainer

PM Modi In US: कई बार अमेरिका जा चुके PM मोदी की यह पहली राजकीय यात्रा क्यों? जानें इस बार का दौरा किन मायनों में है खास

PM Modi In US: साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह आठवां अमेरिकी दौरा है, लेकिन यह उनकी पहली राजकीय यात्रा (PM Modi First State Visit) है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यह पहली राजकीय यात्रा है. (Photo: ANI)

PM Modi In US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय दौरे पर (21-23 जून) अमेरिका पहुंच चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यह पहली राजकीय यात्रा है. अब आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी तो पहले भी अमेरिकी यात्रा पर जा चुके हैं फिर यह उनकी पहली राजकीय यात्रा क्यों है? साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह आठवां अमेरिकी दौरा है, लेकिन यह उनकी पहली राजकीय यात्रा (PM Modi First State Visit) है.

मालूम हो कि जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के किसी नेता को खुद आमंत्रित कर खास तरीके से व्‍हाइट हाउस में उनका वेलकम करते हैं तो उसे ‘स्‍टेट विजिट’ यानी ‘राजकीय यात्रा’ कहते है. आमतौर पर राजकीय यात्राओं पर केवल राज्य प्रमुख को आमंत्रित किया जाता है. हालांकि भारत जैसे संसदीय लोकतंत्रों के मामले में सरकार प्रमुख को आमंत्रित किया जाता है.

राजकीय यात्रा का क्या है मतलब? (what is the meaning of state visit)

राजकीय यात्रा पर जाने वाले नेता को व्हाइट हाउस (White House) पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है. इसके साथ-साथ व्हाइट हाउस में डिनर का आयोजन किया जाता है और राजनयिक उपहारों का आदान-प्रदान होता है. राजकीय यात्रा पर जाने वाले अतिथि को अमेरिकी राष्ट्रपति के पेन्सिलवेनिया एवेन्यू में स्थित गेस्टहाउस में ठहरने का आमंत्रण दिया जाता है. व्हाइट हाउस ने बीते 10 मई के एक बयान में घोषणा की थी कि राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्‍ट लेडी ‘अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा, जिसमें 22 जून, 2023 को राजकीय भोज शामिल होगा’ के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी करेंगे.

दूसरी बार अमेरिकी संसद को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को कई मायनों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को संबोधित करेंगे. किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने अब तक दो बार अमेरिकी संसद को संबोधित नहीं किया है. पीएम मोदी के इस दौरे के बाद भारत-अमेरिका के रिश्‍तों में नया मोड़ आने की बातें भी कही जा रही हैं. अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री का दो दर्जन से ज्यादा लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है.

इनमें टेस्ला और Twitter के मालिक एलन मस्क (Elon Musk), नोबेल विजेता अर्थशास्त्री पॉल रोमर के साथ-साथ आर्टिस्ट, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं. जिन अन्य प्रमुख हस्तियों के प्रधानमंत्री से मिलने की संभावना है उनमें फालू शाह, जेफ स्मिथ, माइकल फ्रोमैन, डेनियल रसेल, एलब्रिज कॉल्बी, पीटर एग्रे, स्टीफन क्लास्को और चंद्रिका टंडन शामिल हैं.

यात्रा को लेकर उत्साहित हैं पीएम मोदी

पीएम मोदी ने अपनी यात्रा से पहले जारी एक बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन की तरफ से राजकीय यात्रा के लिए यह ‘विशेष निमंत्रण’ दर्शाता है कि दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच यह साझेदारी कितनी अहम एवं मजबूत है.

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं न्यूयॉर्क से अपनी यात्रा शुरू करूंगा, जहां मैं संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाऊंगा.’ उन्होंने कहा, ‘मैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता देने संबंधी दिसंबर 2014 के भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने से जुड़े स्थान पर इस विशेष आयोजन को लेकर उत्साहित हूं.

