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आपके पास है धांसू आइडिया? सरकार देगी रिसर्च के लिए फंडिंग, जानिए क्या है PM Research Chair Scheme

सरकार का कहना है कि यह योजना भारत को रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडरशिप की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. साथ में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी.

Written by: Anjali Karmakar
Published: June 2, 2026, 9:43 PM IST
आपके पास है धांसू आइडिया? सरकार देगी रिसर्च के लिए फंडिंग, जानिए क्या है PM Research Chair Scheme
इस स्कीम के तहत सिलेक्टेड कैंडिडेट को चयनित फेलो को फेलोशिप, रिसर्च ग्रांट, मॉर्डन लैब और रिसर्च सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी. (PTI)

क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, जो देश की बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है? क्या आप किसी नई तकनीक, वैज्ञानिक खोज या सामाजिक बदलाव पर रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों और फंडिंग की कमी रास्ते में आ रही है? अगर इन सवालों का जवाब ‘हां’ है, तो ये खबर आपके काम की है. भारत सरकार अब ऐसे प्रतिभाशाली रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक नई पहल लेकर आई है. इसके तहत महत्वपूर्ण विषयों पर रिसर्च के लिए आर्थिक मदद और संस्थागत समर्थन दिया जाएगा. इस पहल का नाम है PM Research Chair Scheme.

शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (PMRC) योजना 2026 के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं. PMRC योजना के तहत उन क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, जो देश के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इस योजना का मकसद दुनिया की जानी-मानी यूनिवर्सिटी, रिसर्च संस्थानों, लैब और इंडस्ट्री में काम कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और तकनीकी विशेषज्ञों को भारत के प्रमुख संस्थानों से जोड़ना है.

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किन विषयों पर कर सकते हैं रिसर्च?
इस स्कीम के तहत आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपरकंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य व मेडिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष और रक्षा, कृषि व खाद्य तकनीक, अगली पीढ़ी के कम्युनिकेशन नेटवर्क, न्यूक्लियर एनर्जी और ब्लू इकोनॉमी पर रिसर्च कर सकते हैं.

किन्हें मिलेगा मौका?
यह स्कीम 3 अलग-अलग कैटेगरी में मिलेगी. पहली कैटेगरी- यंग रिसर्च फेलो की है. इसमें शुरुआती करियर के रिसर्चर्स को मौका मिलेगा. दूसरी कैटेगरी- सीनियर रिसर्च फेलो की है. इसमें एक्सपीरिएंस्ड रिसर्चर्स को मौका मिलेगा. तीसरी कैटेगरी-रिसर्च चेयर की है. इसमें इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा चुके वैज्ञानिकों को मौका मिलेगा.

कब से कर सकते हैं अप्लाई?
PMRC योजना के तहत फेलो और संस्थानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार और संस्थान योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी, पात्रता शर्तें और आवेदन प्रक्रिया https://pmrc.education.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

योजना के लिए इन्हें बनाया गया लीड इंस्टीट्यूशन
योजना के सफल संचालन के लिए 7 प्रमुख संस्थानों को ‘लीड इंस्टीट्यूशन’ के रूप में चुना गया है. इनमें IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, ISM धनबाद और IISC बेंगलुरु शामिल हैं.

मिलेंगी कौन सी सुविधाएं?
चयनित फेलो को फेलोशिप, रिसर्च ग्रांट, मॉर्डन लैब और रिसर्च सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी. साथ ही उन्हें देश के प्रमुख सरकारी संस्थानों और नेशनल लैब के साथ काम करने का अवसर भी मिलेगा. इस योजना के लिए भारतीय नागरिक, OCI कार्डहोल्डर और भारतीय मूल के वे लोग आवेदन कर सकते हैं, जो विदेशों में रिसर्च, विज्ञान या तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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