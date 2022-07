Presidential Election Results 2022: राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान के वोटों की गिनती आज सुबह 11 बजे से जारी है और शाम तक नतीजे घोषित हो जाएंगे कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा? आंकडों के समीकरण की बात करें तो एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है. उनके सामने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं. द्रौपदी मुर्मू की जीत का मतलब देश को पहली बार एक आदिवासी राष्ट्रपति मिल सकता है.Also Read - Rashtrapati Chunav Parinam: द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा? रायसीना की रेस में कौन आगे, संसद के कमरा नंबर-63 में वोटों की गिनती जारी | Live Updates

राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश

मतगणना के बाद 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति अपने पद और गोपनीयत की शपथ लेंगे. इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गईं हैं. राष्ट्रपति को देश के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, यही परंपरा है. अगर किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं.राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उप सभापति, केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं.

क्या शपथ लेते हैं राष्ट्रपति…

“मैं (नाम) ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा/करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा/करूंगी, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा/रहूंगी.”

अंग्रेजी में ऐसे शपथ लेते हैं राष्ट्रपति

“I, (NAME)., do swear in the name of God/solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India.”

शपथ ग्रहण समारोग में …

देश के गणमान्य लोग राष्ट्रपति भवन में उपस्थित होते हैं.

भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं.

राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है.

इसके बाद राष्ट्रपति देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात करते हैं.

25 जुलाई को ही क्यों शपथ लेते हैं राष्ट्रपति

आजाद भारत में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ था और उसी दिन देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने. तब तक देश में लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे. फिर साल 1951-52 में पहली बार लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए औऱ फिर इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव हुए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 मई 1952 को जीतकर फिर से इस पद पर पहुंचे.

1957 में लगातार दूसरी बार जीतकर डॉक्टर प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने और 12 साल तक इस पद पर रहे. फिर 13 मई 1962 को उनका कार्यकाल पूरा हुआ और डॉक्टर राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने. उन्होंने पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा किया.

13 मई 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति बने. लेकिन डॉक्टर हुसैन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. 3 मई 1969 को उनका निधन हो गया. हुसैन के निधन के बाद उप-राष्ट्रपति वीवी गिरि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने. इसके बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था.

वीवी गिरि के इस्तीफे के बाद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतउल्ला को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया. चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24 अगस्त 1969 को वीवी गिरि नए राष्ट्रपति बने और अपना कार्यकाल पूरा किया.

गिरि के बाद 24 अगस्त 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद नए राष्ट्रपति बने. अहमद कार्यकाल पूरा नहीं कर पाने वाले दूसरे राष्ट्रपति बने और बीच में ही 11 फरवरी 1977 को उनका निधन हो गया.अहमद के निधन के बाद उप-राष्ट्रपति बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने.

इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव हुए और उके बाद 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी देश के नए राष्ट्रपति बने. तब से लेकर अब तक हर राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा किया है. यही वजह है कि भारत में नए राष्ट्रपति 25 जुलाई शपथ लेते हैं. तब से अब तक नौ राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ ले चुके हैं.