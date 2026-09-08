आपने नहीं किया क्लेम फिर कैसे ट्रांसफर हो गए पैसे? 2 खातों में क्यों दिख रहा अमाउंट? PF से जुड़े वो सवाल, जिनके जवाब खोजते हैं आप

PF में कंपनी या एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रिब्यूशन 3 हिस्सों में जमा होता है. 12% में से 3.67% PF में जाता है. बाकी 8.33% हिस्सा EPS (एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम) और EDLI (एम्प्लॉयीज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम) में जमा होता है. इस फंड में जमा रकम पर सरकार हर साल ब्याज देती है, जो फिलहाल 8.25% सालाना है.

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मिनिमम 15000 की सैलरी होने पर PF अकाउंट खोला जाता है. (AI जेनरेटेड)

अगर आप किसी कंपनी में रेगुलर बेसिस पर जॉब करते हैं, हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो आपका एक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट भी जरूर होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रॉविडेंट फंड (PF) की ये सुविधा दी जाती है. PF के लिए एम्प्लॉयी की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% अमाउंट काटा जाता है. इतना ही हिस्सा कंपनी भी जमा करती है. मिनिमम 15000 की सैलरी होने पर PF अकाउंट खोला जाता है. EPFO की तरफ से आपको एक 12 डिजिट का नंबर भी जारी किया जाता है. इसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN कहते हैं.

EPF से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं, जिनका सामना नौकरीपेशा लोगों को अक्सर करना पड़ता है. किसी के PF अकाउंट में अचानक रकम ट्रांसफर दिखने लगती है, तो किसी को एक ही एम्प्लॉयी के नाम पर दो अलग-अलग PF अकाउंट नजर आते हैं. कई बार नौकरी बदलने के बाद पुराना PF बैलेंस नए खाते में पहुंच जाता है. एम्प्लॉयी को पता भी नहीं चलता कि यह ट्रांसफर कैसे हुआ? इस आर्टिकल में हमने PF से जुड़े ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब समझाने की कोशिश की है.

मेरा PF कहां-कहां जमा होता है?

EPFO के रूल के मुताबिक, PF में कंपनी या एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रिब्यूशन 3 हिस्सों में जमा होता है. 12% में से 3.67% PF में जाता है. बाकी 8.33% हिस्सा EPS (एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम) और EDLI (एम्प्लॉयीज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम) में जमा होता है. इस फंड में जमा रकम पर सरकार हर साल ब्याज देती है, जो फिलहाल 8.25% सालाना है.

किन वजहों से निकाल सकते हैं PF एडवांस?

मुश्किल समय में जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है और कहीं से इंतजाम नहीं हो पाता, तो EPFO एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (PF)से पैसे निकालने की सुविधा भी देती है. EPFO ने PF विड्रॉल के नियमों में काफी ढील भी दी है. बदलाव के तहत पार्शियल विड्रॉल के 13 तरह के प्रावधानों को खत्म कर बस 3 कैटेगरी बना दी गई है. ये कैटगरी हैं- 1-बीमारी/शिक्षा/शादी, 2. आवासीय जरूरतें. 3. इमरजेंसी. इन 3 कैटेगरी में विड्रॉल अमाउंट की लिमिट 100% कर दी गई है. यानी अब EPFO सब्सक्राइबर अपने प्रॉविडेंट फंड में एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के हिस्से का 100% पार्शियल विड्रॉल कर सकेंगे.

नौकरी छूटने पर कितने महीने बाद निकाल सकेंगे PF का पैसा?

पहले अगर नौकरी छोड़ देते थे या आपकी किन्हीं वजहों से नौकरी चली जाती थी, तो इसके एक महीने बाद आप अपने प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से 75% तक अमाउंट निकाल सकते हैं. नौकरी छूटने के 2 महीने या उससे ज्यादा समय तक बेरोजगार रहने पर EPFO आपको PF फंड का पूरा अमाउंट निकालने की परमिशन देती थी. अब नियमों में बदलाव हो गया है. EPFO ने अब तय किया है कि अगर एम्प्लॉयी या EPFO मेंबर बेरोजगारी की स्थिति में मैच्योरिटी से पहले EPF का पूरा पैसा निकालना चाहता है, तो 75% बैलेंस तुरंत निकाला जा सकता है. बाकी का 25% अमाउंट बेरोजगारी के 12 महीने बाद ही निकाला जा सकता है. पहले 100% अमाउंट निकालने की अवधि 2 महीने थी.

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25% मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का नियम क्यों?

EPFO ने तय किया है कि सब्सक्राइबर्स को अपने कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट का 25% हमेशा मिनिमम बैलेंस के तौर पर EPF अकाउंट में बनाए रखना होगा.ये शर्त इसलिए रखी गई है, ताकि रिटायरमेंट फंड बना रहे. PF होल्डर को ब्याज का फायदा मिलता रहे. इसलिए मिनिमम बैलेंस EPF अकाउंट में हर वक्त बरकरार रहना चाहिए.

घर खरीदने या बनवाने पर कितना निकाल सकते हैं पैसा?

अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या अपने फ्लैट या मकान की मरम्मत करवाना चाहते हैं, तो भी अपने PF से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं. EPFO की शर्तों के मुताबिक, आप अपनी टोटल डिपॉजिट का 90% तक अमाउंट निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, घर खरीदने या मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 5 बार ही PF से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है.

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मैंने खुद PF ट्रांसफर का क्लेम नहीं किया, फिर पैसे ट्रांसफर कैसे हो गए?

नौकरी बदलने के बाद PF अकाउंट का बैलेंस नए PF अकाउंट में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया कई मामलों में अपने-आप शुरू हो सकती है. खासकर तब, जब आपके पुराने और नए PF अकाउंट से एक ही UAN जुड़ा हुआ हो. साथ में जरूरी जानकारी सही तरीके से लिंक हो. इसलिए अगर आपने खुद कोई ट्रांसफर क्लेम नहीं किया है, फिर भी पुराने PF खाते का बैलेंस नए खाते में दिखाई दे सकता है. इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि किसी ने आपके खाते से पैसा निकाल लिया है.

क्या PF का पैसा बिना मेरी परमिशन के ट्रांसफर हो सकता है?

PF ट्रांसफर और PF विड्रॉल अलग-अलग प्रोसेस है. नौकरी बदलने पर PF बैलेंस को पुराने मेंबर अकाउंट से नए अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है. इसे PF विड्रॉल नहीं समझा जा सकता. अगर आपको अपने खाते में कोई ऐसा ट्रांसफर दिखाई देता है, जिसे आपने शुरू नहीं किया, तो EPFO के रिकॉर्ड में ट्रांसफर की डिटेल जरूर चेक करें.

मेरे PF में एक ही रकम दो अकाउंट में क्यों दिखाई दे रही है?

कई बार एम्प्लॉयी को पुराने और नए Member ID दोनों में रकम दिखाई देती है. इसका कारण PF ट्रांसफर की एंट्री हो सकती है. ट्रांसफर के दौरान पुरानी Member ID में ट्रांसफर की जानकारी और नई Member ID में प्राप्त रकम दोनों दिखाई दे सकती हैं. असल स्थिति जानने के लिए दोनों Member ID की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और पासबुक में ट्रांसफर एंट्री देखनी चाहिए.

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अगर पैसा दो जगह दिख रहा है, तो क्या मैं दोनों रकम निकाल सकता हूं?

सिर्फ दो जगह रकम दिखाई देने से यह नहीं माना जा सकता कि दोनों रकम अलग-अलग उपलब्ध हैं. अगर एक खाते से दूसरे खाते में PF ट्रांसफर हुआ है, तो दोनों जगह दिखाई देने वाली एंट्री ट्रांसफर प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है. इसलिए रकम निकालने से पहले EPFO की पासबुक में यह देखना जरूरी है कि पैसा वास्तव में किस खाते में उपलब्ध बैलेंस के तौर पर दर्ज है.

नौकरी बदलने के बाद क्या पुराना PF अकाउंट बंद हो जाता है?

PF में नौकरी बदलने पर आमतौर कंपनी नई Member ID बना देती है, जबकि UAN वही रहता है. इसलिए पुरानी Member ID रिकॉर्ड में बनी रह सकती है. अगर पुराने खाते का बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो गया है, तो पुरानी Member ID में ट्रांसफर की जानकारी भी दिखाई दे सकती है. यानी पुराना Member ID दिखाई देना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि PF का पैसा अभी भी वहीं पड़ा है.

EPF अकाउंट को मर्ज करने का तरीका क्या है?

अपने दो से ज्यादा EPF अकाउंट को मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाना होगा.

इसके बाद सर्विसेज के सेक्शन पर जाएं. अब For Employees पर क्लिक करें. इसके बाद नया पेज खुलेगा.

यहां आपको One Employee – One EPF Account वाले ऑप्शन पर जाना होगा.

इसके बाद जो पेज खुलेगा, उसमें आपको अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करना होगा.

अब एक नया पेज खुलेगा. इसमें आपको पुराने EPF अकाउंट की डीटेल्स दिखेगी.

अब अपना EPF अकाउंट नबंर दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें. इसके बाद आपका EPF अकांउट मर्ज का प्रोसेस पूरा हो जाएगा.

आपके अकाउंट मर्जर के एप्लिकेशन को करंट एम्प्लॉयर अप्रूव करेगा. इसके बाद EPFO आपके पुराने अकाउंट को नए अकाउंट में मर्ज कर देगा.

कैसे चेक करेंगे स्टेटस?

PF अकाउंट तुरंत मर्ज नहीं होता. इसमें टाइम लगता है, क्योंकि करंट एम्प्लॉयर और प्रीविएस एम्प्लॉयर को अप्रूवल देना होता है. अगर आपने PF अकाउंट मर्ज का प्रोसेस किया है, तो आप https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर ही अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में जाना होगा. फिर वहां से ट्रैक क्लेम पर क्लिक करना होगा. आपको अपने रिक्वेस्ट का स्टेटस दिख जाएगा.

कैसे होगा फंड ट्रांसफर?

पुराने PF अकाउंट के डीएक्टिवेट होने के बाद आपको डीएक्टिवेट PF अकाउंट से अपने एक्टिव अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक फॉर्म 13 भरना होगा.

ऑफलाइन भरने के लिए आप EPFO वेबसाइट से फॉर्म 13 डाउनलोड कर सकते हैं. इस फॉर्म में आपके करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर दोनों से जानकारी की जरूरत होगी.

वेरिफिकेशन के लिए उनके साइन भी चाहिए. फिर इस फॉर्म को आपको अपने करंट एम्प्लॉयर के पास सबमिट करना होगा.

हर कंपनी में PF के काम देखने के लिए एक डेडिकेटेड डेस्क या टीम होती है. आपको फॉर्म वहीं सबमिट करना है.

अगर मुझे बिना क्लेम के कोई PF ट्रांसफर दिखाई दे तो क्या करना चाहिए?

सबसे पहले अपने UAN से जुड़े सभी Member ID और पासबुक की एंट्री चेक करें. अगर ट्रांसफर आपकी पिछली नौकरी से जुड़ा है और रकम सही खाते में पहुंची है, तो यह सामान्य PF ट्रांसफर प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है. लेकिन, अगर कोई ऐसी एंट्री दिखाई देती है, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें. EPFO के ऑफिशियल रिकॉर्ड में इसकी जांच करें. जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज करें.

PF से जुड़ी किसी गड़बड़ी की स्थिति में क्या करें?

सबसे पहले UAN, Member ID और PF पासबुक की जानकारी चेक करें. ट्रांसफर या क्लेम स्टेटस को EPFO रिकॉर्ड से मैच करें. अगर कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई देती है, जो आपकी जानकारी में नहीं है, तो EPFO के ग्रिवाएंसेस (शिकायत) के जरिए इसकी जानकारी दी जा सकती है.

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ऑनलाइन कैसे निकाले PF के पैसे?

EPFO पोर्टल (https://www.epfindia.gov.in/) या उमंग ऐप पर जाएं.

UAN और पासवर्ड से लॉगइन करें.

होम पेज खुलेगा. ऑनलाइन सर्विस में जाएं.

अब ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं वहां ‘क्लेम’ सेक्शन को सेलेक्ट करें.

अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करें और फिर ‘Proceed for online claim’ पर क्लिक करें.

अब PF एडवांस फॉर्म 19 सेलेक्ट करें.

फॉर्म में पैसा निकालने की वजह, कितना पैसा निकालना है, जैसी जरूरी डिटेल भरें.

बैंक अकाउंट की चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी भी अपलोड करें.

आखिर में अपना कंसेंट दें और इसे आधार से वेरीफाई करें.

अब पैसे विड्रॉल करने का रीजन बताएं और सबमिट करें.

Umang App से PF निकालने का प्रोसेस?

Umang App में आधार नंबर या मोबाइल नंबर के जरिये रजिस्ट्रेशन करें.

अब “EPFO” सर्विस के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

इसके बाद आधार नंबर या मोबाइल नंबर के जरिये लॉगइन करें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें.

अब “PF Withdrawal” के ऑप्शन में जाकर “Claim Form” पर क्लिक करें.

इसके बाद सभी जरूरी डिटेल्स भरकर सबमिट करें.

अब मोबाइल नंबर पर दोबारा आए OTP को दर्ज करें. आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा.

कब तक आता है पैसा?

PF अकाउंट से पैसे विड्रॉल के रिक्वेस्ट देने के बाद करीब 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. अगर इतने दिन में पैसे नहीं आते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1425 पर संपर्क कर सकते हैं.

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क्या PF ट्रांजैक्शन पर लगता है टैक्स?

एम्प्लॉयी या नौकरी से निकाले गए शख्स को अगर किसी कंपनी में काम करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं. इसके बाद PF ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं बनती. 5 साल का पीरिएड एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकता है. 5 साल का पीरिएड पूरा नहीं होने पर PF से ट्रांजैक्शन किया गया, तो 10% TDS कटता है.

बार-बार पैसे निकालने पर क्या नुकसान होगा?

अगर आप भी PF फंड से बार-बार पैसा निकालते हैं, तो इसके लिए आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि यहां से पैसा निकलने पर आपके रिटायरमेंट फंड को कितना नुकसान होगा. अगर आपके रिटायरमेंट में 30 साल का समय बाकी है और अभी आप PF अकाउंट से 50 हजार रुपये निकालते हैं, तो ​इससे आपके रिटायरमेंट फंड पर 5 लाख 27 हजार रुपये का असर पड़ेगा.

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