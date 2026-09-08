आपने नहीं किया क्लेम फिर कैसे ट्रांसफर हो गए पैसे? 2 खातों में क्यों दिख रहा अमाउंट? PF से जुड़े वो सवाल, जिनके जवाब खोजते हैं आप

अगर आप किसी कंपनी में रेगुलर बेसिस पर जॉब करते हैं, हर महीने आपके अकाउंट में सैलरी आती है, तो आपका एक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट भी जरूर होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रॉविडेंट फंड (PF) की ये सुविधा दी जाती है. PF के लिए एम्प्लॉयी की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% अमाउंट काटा जाता है. इतना ही हिस्सा कंपनी भी जमा करती है. मिनिमम 15000 की सैलरी होने पर PF अकाउंट खोला जाता है. EPFO की तरफ से आपको एक 12 डिजिट का नंबर भी जारी किया जाता है. इसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN कहते हैं.
EPF से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं, जिनका सामना नौकरीपेशा लोगों को अक्सर करना पड़ता है. किसी के PF अकाउंट में अचानक रकम ट्रांसफर दिखने लगती है, तो किसी को एक ही एम्प्लॉयी के नाम पर दो अलग-अलग PF अकाउंट नजर आते हैं. कई बार नौकरी बदलने के बाद पुराना PF बैलेंस नए खाते में पहुंच जाता है. एम्प्लॉयी को पता भी नहीं चलता कि यह ट्रांसफर कैसे हुआ? इस आर्टिकल में हमने PF से जुड़े ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब समझाने की कोशिश की है.
EPFO के रूल के मुताबिक, PF में कंपनी या एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रिब्यूशन 3 हिस्सों में जमा होता है. 12% में से 3.67% PF में जाता है. बाकी 8.33% हिस्सा EPS (एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम) और EDLI (एम्प्लॉयीज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम) में जमा होता है. इस फंड में जमा रकम पर सरकार हर साल ब्याज देती है, जो फिलहाल 8.25% सालाना है.
मुश्किल समय में जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है और कहीं से इंतजाम नहीं हो पाता, तो EPFO एम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड (PF)से पैसे निकालने की सुविधा भी देती है. EPFO ने PF विड्रॉल के नियमों में काफी ढील भी दी है. बदलाव के तहत पार्शियल विड्रॉल के 13 तरह के प्रावधानों को खत्म कर बस 3 कैटेगरी बना दी गई है. ये कैटगरी हैं- 1-बीमारी/शिक्षा/शादी, 2. आवासीय जरूरतें. 3. इमरजेंसी. इन 3 कैटेगरी में विड्रॉल अमाउंट की लिमिट 100% कर दी गई है. यानी अब EPFO सब्सक्राइबर अपने प्रॉविडेंट फंड में एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर के हिस्से का 100% पार्शियल विड्रॉल कर सकेंगे.
पहले अगर नौकरी छोड़ देते थे या आपकी किन्हीं वजहों से नौकरी चली जाती थी, तो इसके एक महीने बाद आप अपने प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से 75% तक अमाउंट निकाल सकते हैं. नौकरी छूटने के 2 महीने या उससे ज्यादा समय तक बेरोजगार रहने पर EPFO आपको PF फंड का पूरा अमाउंट निकालने की परमिशन देती थी. अब नियमों में बदलाव हो गया है. EPFO ने अब तय किया है कि अगर एम्प्लॉयी या EPFO मेंबर बेरोजगारी की स्थिति में मैच्योरिटी से पहले EPF का पूरा पैसा निकालना चाहता है, तो 75% बैलेंस तुरंत निकाला जा सकता है. बाकी का 25% अमाउंट बेरोजगारी के 12 महीने बाद ही निकाला जा सकता है. पहले 100% अमाउंट निकालने की अवधि 2 महीने थी.
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EPFO ने तय किया है कि सब्सक्राइबर्स को अपने कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट का 25% हमेशा मिनिमम बैलेंस के तौर पर EPF अकाउंट में बनाए रखना होगा.ये शर्त इसलिए रखी गई है, ताकि रिटायरमेंट फंड बना रहे. PF होल्डर को ब्याज का फायदा मिलता रहे. इसलिए मिनिमम बैलेंस EPF अकाउंट में हर वक्त बरकरार रहना चाहिए.
अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या अपने फ्लैट या मकान की मरम्मत करवाना चाहते हैं, तो भी अपने PF से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं. EPFO की शर्तों के मुताबिक, आप अपनी टोटल डिपॉजिट का 90% तक अमाउंट निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, घर खरीदने या मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 5 बार ही PF से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है.
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नौकरी बदलने के बाद PF अकाउंट का बैलेंस नए PF अकाउंट में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया कई मामलों में अपने-आप शुरू हो सकती है. खासकर तब, जब आपके पुराने और नए PF अकाउंट से एक ही UAN जुड़ा हुआ हो. साथ में जरूरी जानकारी सही तरीके से लिंक हो. इसलिए अगर आपने खुद कोई ट्रांसफर क्लेम नहीं किया है, फिर भी पुराने PF खाते का बैलेंस नए खाते में दिखाई दे सकता है. इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि किसी ने आपके खाते से पैसा निकाल लिया है.
PF ट्रांसफर और PF विड्रॉल अलग-अलग प्रोसेस है. नौकरी बदलने पर PF बैलेंस को पुराने मेंबर अकाउंट से नए अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है. इसे PF विड्रॉल नहीं समझा जा सकता. अगर आपको अपने खाते में कोई ऐसा ट्रांसफर दिखाई देता है, जिसे आपने शुरू नहीं किया, तो EPFO के रिकॉर्ड में ट्रांसफर की डिटेल जरूर चेक करें.
कई बार एम्प्लॉयी को पुराने और नए Member ID दोनों में रकम दिखाई देती है. इसका कारण PF ट्रांसफर की एंट्री हो सकती है. ट्रांसफर के दौरान पुरानी Member ID में ट्रांसफर की जानकारी और नई Member ID में प्राप्त रकम दोनों दिखाई दे सकती हैं. असल स्थिति जानने के लिए दोनों Member ID की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और पासबुक में ट्रांसफर एंट्री देखनी चाहिए.
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सिर्फ दो जगह रकम दिखाई देने से यह नहीं माना जा सकता कि दोनों रकम अलग-अलग उपलब्ध हैं. अगर एक खाते से दूसरे खाते में PF ट्रांसफर हुआ है, तो दोनों जगह दिखाई देने वाली एंट्री ट्रांसफर प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है. इसलिए रकम निकालने से पहले EPFO की पासबुक में यह देखना जरूरी है कि पैसा वास्तव में किस खाते में उपलब्ध बैलेंस के तौर पर दर्ज है.
PF में नौकरी बदलने पर आमतौर कंपनी नई Member ID बना देती है, जबकि UAN वही रहता है. इसलिए पुरानी Member ID रिकॉर्ड में बनी रह सकती है. अगर पुराने खाते का बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो गया है, तो पुरानी Member ID में ट्रांसफर की जानकारी भी दिखाई दे सकती है. यानी पुराना Member ID दिखाई देना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि PF का पैसा अभी भी वहीं पड़ा है.
PF अकाउंट तुरंत मर्ज नहीं होता. इसमें टाइम लगता है, क्योंकि करंट एम्प्लॉयर और प्रीविएस एम्प्लॉयर को अप्रूवल देना होता है. अगर आपने PF अकाउंट मर्ज का प्रोसेस किया है, तो आप https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर ही अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में जाना होगा. फिर वहां से ट्रैक क्लेम पर क्लिक करना होगा. आपको अपने रिक्वेस्ट का स्टेटस दिख जाएगा.
सबसे पहले अपने UAN से जुड़े सभी Member ID और पासबुक की एंट्री चेक करें. अगर ट्रांसफर आपकी पिछली नौकरी से जुड़ा है और रकम सही खाते में पहुंची है, तो यह सामान्य PF ट्रांसफर प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है. लेकिन, अगर कोई ऐसी एंट्री दिखाई देती है, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें. EPFO के ऑफिशियल रिकॉर्ड में इसकी जांच करें. जरूरत पड़ने पर शिकायत दर्ज करें.
सबसे पहले UAN, Member ID और PF पासबुक की जानकारी चेक करें. ट्रांसफर या क्लेम स्टेटस को EPFO रिकॉर्ड से मैच करें. अगर कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई देती है, जो आपकी जानकारी में नहीं है, तो EPFO के ग्रिवाएंसेस (शिकायत) के जरिए इसकी जानकारी दी जा सकती है.
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PF अकाउंट से पैसे विड्रॉल के रिक्वेस्ट देने के बाद करीब 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. अगर इतने दिन में पैसे नहीं आते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1425 पर संपर्क कर सकते हैं.
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एम्प्लॉयी या नौकरी से निकाले गए शख्स को अगर किसी कंपनी में काम करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं. इसके बाद PF ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं बनती. 5 साल का पीरिएड एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकता है. 5 साल का पीरिएड पूरा नहीं होने पर PF से ट्रांजैक्शन किया गया, तो 10% TDS कटता है.
अगर आप भी PF फंड से बार-बार पैसा निकालते हैं, तो इसके लिए आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि यहां से पैसा निकलने पर आपके रिटायरमेंट फंड को कितना नुकसान होगा. अगर आपके रिटायरमेंट में 30 साल का समय बाकी है और अभी आप PF अकाउंट से 50 हजार रुपये निकालते हैं, तो इससे आपके रिटायरमेंट फंड पर 5 लाख 27 हजार रुपये का असर पड़ेगा.
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